Ирина Соколова Опубликована сегодня в 14:28

Полезное зло: почему витамины действуют, как яд, если забыть об анализах

Передозировка витаминов приводит к проблемам с усвоением — врач Лишин

Постоянный прием витаминов без медицинского контроля может обернуться проблемами для здоровья. Даже вещества, считающиеся безвредными, при накоплении в организме способны вызвать нежелательные реакции. Об этом рассказал врач-терапевт клиники Juvi Clinic Виктор Лишин, его комментарии приводит издание Mostimes.

Контроль даже за полезным

Многие уверены, что витамины можно принимать бесконечно, не опасаясь последствий. Однако, по словам специалиста, даже витамин D требует регулярных анализов и врачебного наблюдения. "Даже витамин D и то надо контролировать, потому что без перерыва непонятно, как воздействует. Может быть хорошо усваивается, может быть нехорошо. И есть понятие гипервитаминоз. Если мы передозировку сделаем, то это для здоровья плохо", — отметил врач-терапевт.

Избыток этого витамина может нарушать работу внутренних органов, поскольку при превышении доз образуются отложения в тканях. Такая ситуация особенно опасна для людей, которые самостоятельно увеличивают дозировку, считая, что дополнительный прием ускорит эффект. Лишин напомнил, что гипервитаминоз развивается постепенно, поэтому важно регулярно сдавать анализы и корректировать прием под контролем специалиста.

Нагрузка на почки и печень

При длительном и бесконтрольном употреблении добавок страдают прежде всего почки и печень, отвечающие за выведение лишних веществ. "Без перерыва это почки, это печень. Печень в меньшей степени, на почки в большей степени будет нагрузка, всё не усваивается, осадки могут провоцироваться в почках", — пояснил Виктор Лишин.

По словам терапевта, в группе риска находятся пациенты с хроническими заболеваниями почек. У таких людей даже умеренные дозы витаминов способны вызвать ухудшение состояния, если не соблюдать интервалы между курсами. Поэтому контроль состояния и лабораторные исследования — обязательное условие безопасного приема.

Исключения и разумные дозы

Некоторые добавки, например Омега-3, допускается принимать дольше остальных, но и здесь важны качество и дозировка. "Омегу можно пить долго, но если она качественная, не химическая и не вредная для здоровья. И дозировку надо смотреть. Если человек ест рыбу много и часто — это прекрасно. А если нет рыбы, то омега это выход из ситуации", — отметил терапевт.

Специалист подчеркнул, что даже в случае натуральных источников необходимо учитывать общее количество поступающих веществ. Избыточное потребление жирных кислот, как и недостаток, способно нарушить баланс обменных процессов.

Роль врача и анализов

Виктор Лишин напомнил, что анализы и врачебное наблюдение остаются ключевым условием безопасного приема любых витаминов и минералов. Только специалист может определить, чего именно не хватает организму, и рассчитать оптимальные дозы.

Такой подход позволяет не только избежать побочных эффектов, но и достичь реальной пользы от профилактического приема. В противном случае даже самые полезные вещества превращаются в фактор риска для здоровья.

