Пользовалась ретинолом и кислотами — а сияние вернул именно этот витамин из аптечки
Витамин E часто остаётся в тени своих "звёздных" коллег — ретинола и витамина C. Но дерматологи уверяют: этот антиоксидант заслуживает не меньшего внимания. Он помогает коже сохранять влагу, защищает от солнца и борется с воспалениями. Особенно актуален он в холодный сезон, когда кожа испытывает стресс и теряет эластичность.
"Витамин E — мощный антиоксидант, который защищает клетки кожи от повреждения и помогает им быстрее восстанавливаться", — пояснила дерматолог Шари Марчбейн, доктор медицинских наук.
Что такое витамин E и как он работает
Витамин E — это не одно вещество, а целая группа соединений, где наиболее активная форма — альфа-токоферол. Он содержится в орехах, маслах, шпинате, авокадо и семенах подсолнечника. Дефицит этого витамина встречается редко, но кожа может получать дополнительные преимущества при внешнем применении — например, в виде сывороток или кремов.
Главная сила витамина E в том, что он нейтрализует свободные радикалы — агрессивные молекулы, которые разрушают клетки, ускоряют старение и способствуют воспалению. Именно поэтому дерматологи считают его "щитком" для кожи против ультрафиолета, загрязнений и окислительного стресса.
Основные преимущества витамина E для кожи
1. Защита от солнца
Солнце — главный источник свободных радикалов. Избыток ультрафиолета повреждает ДНК клеток и разрушает коллаген.
"Витамин E не заменяет SPF, но помогает коже восстанавливаться после солнечного воздействия, уменьшая воспаление и покраснение", — объясняет дерматолог Сьюзен Чон (Техасский университет, MD Anderson Cancer Center).
Он действует как "пылесос" для свободных радикалов, снижая последствия ожогов и ту самую "жаркую" чувствительность после отпуска у моря.
2. Борьба с воспалением и заживление
Витамин E снижает уровень воспаления, что особенно важно при ожогах, экземе и раздражениях.
"Он помогает клеткам восстанавливаться и ускоряет заживление ран", — отмечает дерматолог Рейчел Уэстбэй.
В исследованиях доказано, что сочетание витаминов E, C и цинка улучшает заживление ожогов и защищает кожу от окислительного стресса.
3. Глубокое увлажнение и восстановление барьера
Витамин E — жирорастворимый компонент, который легко проникает в верхние слои кожи и укрепляет её защитный барьер. Он помогает удерживать влагу, делая кожу мягче и плотнее.
"Сухость и шелушение часто связаны с нарушением барьерной функции. Витамин E помогает восстановить баланс и вернуть коже гладкость", — говорит дерматолог Тойн Фалола.
Эффект особенно заметен при лёгких формах экземы и псориаза, когда коже не хватает липидов и она быстро теряет влагу.
Таблица: польза витамина E
|Эффект
|Механизм действия
|Результат
|Антиоксидантная защита
|Нейтрализует свободные радикалы
|Замедляет старение кожи
|Противовоспалительный эффект
|Снижает выработку цитокинов
|Успокаивает раздражение
|Увлажнение
|Укрепляет липидный барьер
|Устраняет сухость и шелушение
|Восстановление тканей
|Стимулирует регенерацию клеток
|Повышает эластичность кожи
Как выбрать и использовать средства с витамином E
Витамин E часто встречается в составе кремов, масел и сывороток. На этикетке ищите слова tocopherol или tocopheryl acetate - это активные формы витамина. Лучше выбирать продукты, где он сочетается с керамидами, ши-маслом или миндальным маслом: такие формулы усиливают его действие и делают кожу более упругой.
"После душа наносите крем с витамином E на слегка влажную кожу — так активные вещества лучше впитаются", — советует Сьюзен Чон.
Если кожа сухая или чувствительная, подойдут густые кремы и баттеры; для жирной — лёгкие лосьоны или сыворотки.
Советы шаг за шагом
-
Очистите кожу мягким гелем без спирта.
-
Нанесите несколько капель сыворотки с витамином E или крем с токоферолом.
-
Утром используйте SPF 30+, чтобы усилить антиоксидантную защиту.
-
При комбинировании с витамином C наносите именно C-средство первым, а E — вторым.
-
Делайте перерывы: витамин E лучше использовать курсами по 2-3 месяца.
Синергия с другими антиоксидантами
"Комбинация витаминов C и E обеспечивает более сильную защиту от ультрафиолета, чем каждый из них по отдельности", — подчёркивает Рейчел Уэстбэй.
Добавление феруловой кислоты усиливает этот эффект и помогает бороться с пигментными пятнами. Такие комплексы часто встречаются в сыворотках для утреннего ухода.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: наносить чистое масло витамина E на жирную кожу.
Последствие: закупоренные поры и высыпания.
Альтернатива: использовать лёгкий крем или сыворотку с низкой концентрацией токоферола.
-
Ошибка: применять при активном воспалении без рекомендации врача.
Последствие: раздражение и отёк.
Альтернатива: консультация дерматолога и подбор формулы.
-
Ошибка: использовать витамин E одновременно с агрессивными кислотами.
Последствие: потеря эффективности и раздражение.
Альтернатива: чередовать активные дни (skin cycling).
А что если кожа жирная или проблемная?
Витамин E — жирорастворимый, и это делает его не лучшим вариантом для склонной к акне кожи.
"Он может быть комедогенным, то есть закупоривать поры", — предупреждает Рейчел Уэстбэй.
Если хотите попробовать, начните с продуктов для тела — концентрация витамина там ниже, чем в сыворотках для лица.
Побочные эффекты и меры предосторожности
Аллергия на витамин E встречается редко, но чувствительная кожа может отреагировать зудом или покраснением.
"Если ощущаете жжение или видите высыпания, прекратите использование и протестируйте средство на небольшом участке", — советует Сьюзен Чон.
Проверку лучше делать за ухом или на внутренней стороне предплечья.
Плюсы и минусы витамина E в косметике
|Плюсы
|Минусы
|Мощный антиоксидант и увлажнитель
|Может вызывать комедоны при жирной коже
|Ускоряет заживление и смягчает
|Возможны аллергические реакции
|Подходит для возрастной и сухой кожи
|Не заменяет солнцезащитный крем
|Усиливает эффект витамина C
|Эффект проявляется не сразу
3 интересных факта
-
Витамин E входит в состав кожного себума — естественной защиты от сухости.
-
Его впервые открыли в 1922 году, а в косметику начали активно добавлять в 1970-х.
-
В сочетании с витамином C он снижает повреждение кожи ультрафиолетом почти на 50%.
Исторический контекст
Изначально витамин E изучали как "витамин плодородия", но вскоре его антиоксидантные свойства сделали его любимцем дерматологов. В XX веке токоферол добавляли в аптечные мази для заживления ожогов, а сегодня он стал стандартом в формуле антивозрастных кремов и средств для восстановления кожи после солнца.
