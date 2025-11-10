Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщина наносит увлажняющий бальзам на лицо
Женщина наносит увлажняющий бальзам на лицо
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Кравцова Опубликована вчера в 23:55

Пользовалась ретинолом и кислотами — а сияние вернул именно этот витамин из аптечки

Шари Марчбейн: витамин E защищает клетки кожи от повреждений и воспалений

Витамин E часто остаётся в тени своих "звёздных" коллег — ретинола и витамина C. Но дерматологи уверяют: этот антиоксидант заслуживает не меньшего внимания. Он помогает коже сохранять влагу, защищает от солнца и борется с воспалениями. Особенно актуален он в холодный сезон, когда кожа испытывает стресс и теряет эластичность.

"Витамин E — мощный антиоксидант, который защищает клетки кожи от повреждения и помогает им быстрее восстанавливаться", — пояснила дерматолог Шари Марчбейн, доктор медицинских наук.

Что такое витамин E и как он работает

Витамин E — это не одно вещество, а целая группа соединений, где наиболее активная форма — альфа-токоферол. Он содержится в орехах, маслах, шпинате, авокадо и семенах подсолнечника. Дефицит этого витамина встречается редко, но кожа может получать дополнительные преимущества при внешнем применении — например, в виде сывороток или кремов.

Главная сила витамина E в том, что он нейтрализует свободные радикалы — агрессивные молекулы, которые разрушают клетки, ускоряют старение и способствуют воспалению. Именно поэтому дерматологи считают его "щитком" для кожи против ультрафиолета, загрязнений и окислительного стресса.

Основные преимущества витамина E для кожи

1. Защита от солнца

Солнце — главный источник свободных радикалов. Избыток ультрафиолета повреждает ДНК клеток и разрушает коллаген.

"Витамин E не заменяет SPF, но помогает коже восстанавливаться после солнечного воздействия, уменьшая воспаление и покраснение", — объясняет дерматолог Сьюзен Чон (Техасский университет, MD Anderson Cancer Center).

Он действует как "пылесос" для свободных радикалов, снижая последствия ожогов и ту самую "жаркую" чувствительность после отпуска у моря.

2. Борьба с воспалением и заживление

Витамин E снижает уровень воспаления, что особенно важно при ожогах, экземе и раздражениях.

"Он помогает клеткам восстанавливаться и ускоряет заживление ран", — отмечает дерматолог Рейчел Уэстбэй.

В исследованиях доказано, что сочетание витаминов E, C и цинка улучшает заживление ожогов и защищает кожу от окислительного стресса.

3. Глубокое увлажнение и восстановление барьера

Витамин E — жирорастворимый компонент, который легко проникает в верхние слои кожи и укрепляет её защитный барьер. Он помогает удерживать влагу, делая кожу мягче и плотнее.

"Сухость и шелушение часто связаны с нарушением барьерной функции. Витамин E помогает восстановить баланс и вернуть коже гладкость", — говорит дерматолог Тойн Фалола.

Эффект особенно заметен при лёгких формах экземы и псориаза, когда коже не хватает липидов и она быстро теряет влагу.

Таблица: польза витамина E

Эффект Механизм действия Результат
Антиоксидантная защита Нейтрализует свободные радикалы Замедляет старение кожи
Противовоспалительный эффект Снижает выработку цитокинов Успокаивает раздражение
Увлажнение Укрепляет липидный барьер Устраняет сухость и шелушение
Восстановление тканей Стимулирует регенерацию клеток Повышает эластичность кожи

Как выбрать и использовать средства с витамином E

Витамин E часто встречается в составе кремов, масел и сывороток. На этикетке ищите слова tocopherol или tocopheryl acetate - это активные формы витамина. Лучше выбирать продукты, где он сочетается с керамидами, ши-маслом или миндальным маслом: такие формулы усиливают его действие и делают кожу более упругой.

"После душа наносите крем с витамином E на слегка влажную кожу — так активные вещества лучше впитаются", — советует Сьюзен Чон.

Если кожа сухая или чувствительная, подойдут густые кремы и баттеры; для жирной — лёгкие лосьоны или сыворотки.

Советы шаг за шагом

  1. Очистите кожу мягким гелем без спирта.

  2. Нанесите несколько капель сыворотки с витамином E или крем с токоферолом.

  3. Утром используйте SPF 30+, чтобы усилить антиоксидантную защиту.

  4. При комбинировании с витамином C наносите именно C-средство первым, а E — вторым.

  5. Делайте перерывы: витамин E лучше использовать курсами по 2-3 месяца.

Синергия с другими антиоксидантами

"Комбинация витаминов C и E обеспечивает более сильную защиту от ультрафиолета, чем каждый из них по отдельности", — подчёркивает Рейчел Уэстбэй.

Добавление феруловой кислоты усиливает этот эффект и помогает бороться с пигментными пятнами. Такие комплексы часто встречаются в сыворотках для утреннего ухода.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: наносить чистое масло витамина E на жирную кожу.
    Последствие: закупоренные поры и высыпания.
    Альтернатива: использовать лёгкий крем или сыворотку с низкой концентрацией токоферола.

  • Ошибка: применять при активном воспалении без рекомендации врача.
    Последствие: раздражение и отёк.
    Альтернатива: консультация дерматолога и подбор формулы.

  • Ошибка: использовать витамин E одновременно с агрессивными кислотами.
    Последствие: потеря эффективности и раздражение.
    Альтернатива: чередовать активные дни (skin cycling).

А что если кожа жирная или проблемная?

Витамин E — жирорастворимый, и это делает его не лучшим вариантом для склонной к акне кожи.

"Он может быть комедогенным, то есть закупоривать поры", — предупреждает Рейчел Уэстбэй.

Если хотите попробовать, начните с продуктов для тела — концентрация витамина там ниже, чем в сыворотках для лица.

Побочные эффекты и меры предосторожности

Аллергия на витамин E встречается редко, но чувствительная кожа может отреагировать зудом или покраснением.

"Если ощущаете жжение или видите высыпания, прекратите использование и протестируйте средство на небольшом участке", — советует Сьюзен Чон.

Проверку лучше делать за ухом или на внутренней стороне предплечья.

Плюсы и минусы витамина E в косметике

Плюсы Минусы
Мощный антиоксидант и увлажнитель Может вызывать комедоны при жирной коже
Ускоряет заживление и смягчает Возможны аллергические реакции
Подходит для возрастной и сухой кожи Не заменяет солнцезащитный крем
Усиливает эффект витамина C Эффект проявляется не сразу

3 интересных факта

  1. Витамин E входит в состав кожного себума — естественной защиты от сухости.

  2. Его впервые открыли в 1922 году, а в косметику начали активно добавлять в 1970-х.

  3. В сочетании с витамином C он снижает повреждение кожи ультрафиолетом почти на 50%.

Исторический контекст

Изначально витамин E изучали как "витамин плодородия", но вскоре его антиоксидантные свойства сделали его любимцем дерматологов. В XX веке токоферол добавляли в аптечные мази для заживления ожогов, а сегодня он стал стандартом в формуле антивозрастных кремов и средств для восстановления кожи после солнца.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гастроэнтеролог Пехотина: избыток хурмы может вызвать запор и рост уровня глюкозы сегодня в 0:20
Ела хурму каждый день — и вот что произошло с сахаром и желудком через неделю

Хурма кажется безвредным зимним лакомством, но врачи напоминают: даже полезные фрукты требуют меры. Узнайте, кому стоит быть осторожнее.

Читать полностью » Запор исчез за 2 дня — помогла простая смесь из холодильника, без аптечных средств вчера в 19:58

Диетолог назвала 5 лучших сочетаний продуктов для борьбы с запорами. Натуральные и эффективные средства для восстановления работы кишечника и улучшения самочувствия.

Читать полностью » Думала, что зелёный чай — самый полезный? Оказалось, есть напитки в 10 раз сильнее вчера в 18:54

Узнайте, какие виды чая содержат больше антиоксидантов, чем зеленый. Откройте для себя полезные свойства черного, белого чая, улуна, матча и ройбуша.

Читать полностью » Смешала эти простые ингредиенты — результат поразил: кожа тела сияет и дышит вчера в 18:07

Хотите гладкую, сияющую кожу без покупки дорогих средств? Домашние скрабы из простых ингредиентов помогут деликатно удалить омертвевшие клетки, улучшить микроциркуляцию и вернуть коже свежесть.

Читать полностью » Ем по горсти кешью в день — и вот что стало с моим давлением и сердцем через месяц вчера в 17:48

Узнайте, как включение кешью в рацион может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Откройте силу полезных жиров и антиоксидантов для защиты вашего сердца.

Читать полностью » Кожа стала тусклой и сухой — причина оказалась не в косметике: виноват один витамин вчера в 17:02

Бледность, шелушения, пигментные пятна или воспаления на коже — не просто косметическая проблема, а возможный сигнал организма о нехватке витаминов. Разбираем, какие симптомы указывают на дефицит, какие продукты помогут восполнить баланс и почему без анализов не обойтись.

Читать полностью » Думала, что чай с мёдом лечит простуду — теперь делаю иначе: жаль, что раньше не знала вчера в 16:52

Чай с мёдом и лимоном давно считается "народным антибиотиком". Но врачи предупреждают: такие напитки не ускоряют выздоровление, а в некоторых случаях даже теряют пользу.

Читать полностью » Она ест кашу из тыквы и встаёт на рассвете — простой распорядок, который продлил жизнь на целый век вчера в 16:35

Узнайте главные секреты долголетия от Цю Чайши, родившейся в 1901 году! Простые привычки, питание и взгляд на жизнь китаянки, дожившей до 124 лет.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
В Ростовской области упростят поступление в колледжи для выпускников 9-х классов с 2026 года
Авто и мото
Stellantis запатентовала новую электронную трансмиссию для гибридов Jeep
УрФО
Министр финансов Старков заявил о сложном периоде для бюджета Свердловской области
Садоводство
Почему мне больше не страшны болезни на перце: секреты ухода за растениями, о которых не все знают
Культура и шоу-бизнес
Меган Маркл выпустит рождественский спешл With Love, Meghan на Netflix 3 декабря
Садоводство
Беру секатор и немного терпения — старые кусты исчезают сами, без лопаты и нервов
Еда
Не знал, как сделать курицу такой нежной — имбирь и терияки раскрыли секрет: челюсть отвиснет сразу
УрФО
В Екатеринбурге обсудят поправки к аукционам на аренду земельных участков для киосков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet