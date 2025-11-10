Пользовалась ретинолом и кислотами — а сияние вернул именно этот витамин из аптечки

Витамин E часто остаётся в тени своих "звёздных" коллег — ретинола и витамина C. Но дерматологи уверяют: этот антиоксидант заслуживает не меньшего внимания. Он помогает коже сохранять влагу, защищает от солнца и борется с воспалениями. Особенно актуален он в холодный сезон, когда кожа испытывает стресс и теряет эластичность.

"Витамин E — мощный антиоксидант, который защищает клетки кожи от повреждения и помогает им быстрее восстанавливаться", — пояснила дерматолог Шари Марчбейн, доктор медицинских наук.

Что такое витамин E и как он работает

Витамин E — это не одно вещество, а целая группа соединений, где наиболее активная форма — альфа-токоферол. Он содержится в орехах, маслах, шпинате, авокадо и семенах подсолнечника. Дефицит этого витамина встречается редко, но кожа может получать дополнительные преимущества при внешнем применении — например, в виде сывороток или кремов.

Главная сила витамина E в том, что он нейтрализует свободные радикалы — агрессивные молекулы, которые разрушают клетки, ускоряют старение и способствуют воспалению. Именно поэтому дерматологи считают его "щитком" для кожи против ультрафиолета, загрязнений и окислительного стресса.

Основные преимущества витамина E для кожи

1. Защита от солнца

Солнце — главный источник свободных радикалов. Избыток ультрафиолета повреждает ДНК клеток и разрушает коллаген.

"Витамин E не заменяет SPF, но помогает коже восстанавливаться после солнечного воздействия, уменьшая воспаление и покраснение", — объясняет дерматолог Сьюзен Чон (Техасский университет, MD Anderson Cancer Center).

Он действует как "пылесос" для свободных радикалов, снижая последствия ожогов и ту самую "жаркую" чувствительность после отпуска у моря.

2. Борьба с воспалением и заживление

Витамин E снижает уровень воспаления, что особенно важно при ожогах, экземе и раздражениях.

"Он помогает клеткам восстанавливаться и ускоряет заживление ран", — отмечает дерматолог Рейчел Уэстбэй.

В исследованиях доказано, что сочетание витаминов E, C и цинка улучшает заживление ожогов и защищает кожу от окислительного стресса.

3. Глубокое увлажнение и восстановление барьера

Витамин E — жирорастворимый компонент, который легко проникает в верхние слои кожи и укрепляет её защитный барьер. Он помогает удерживать влагу, делая кожу мягче и плотнее.

"Сухость и шелушение часто связаны с нарушением барьерной функции. Витамин E помогает восстановить баланс и вернуть коже гладкость", — говорит дерматолог Тойн Фалола.

Эффект особенно заметен при лёгких формах экземы и псориаза, когда коже не хватает липидов и она быстро теряет влагу.

Таблица: польза витамина E

Эффект Механизм действия Результат Антиоксидантная защита Нейтрализует свободные радикалы Замедляет старение кожи Противовоспалительный эффект Снижает выработку цитокинов Успокаивает раздражение Увлажнение Укрепляет липидный барьер Устраняет сухость и шелушение Восстановление тканей Стимулирует регенерацию клеток Повышает эластичность кожи

Как выбрать и использовать средства с витамином E

Витамин E часто встречается в составе кремов, масел и сывороток. На этикетке ищите слова tocopherol или tocopheryl acetate - это активные формы витамина. Лучше выбирать продукты, где он сочетается с керамидами, ши-маслом или миндальным маслом: такие формулы усиливают его действие и делают кожу более упругой.

"После душа наносите крем с витамином E на слегка влажную кожу — так активные вещества лучше впитаются", — советует Сьюзен Чон.

Если кожа сухая или чувствительная, подойдут густые кремы и баттеры; для жирной — лёгкие лосьоны или сыворотки.

Советы шаг за шагом

Очистите кожу мягким гелем без спирта. Нанесите несколько капель сыворотки с витамином E или крем с токоферолом. Утром используйте SPF 30+, чтобы усилить антиоксидантную защиту. При комбинировании с витамином C наносите именно C-средство первым, а E — вторым. Делайте перерывы: витамин E лучше использовать курсами по 2-3 месяца.

Синергия с другими антиоксидантами

"Комбинация витаминов C и E обеспечивает более сильную защиту от ультрафиолета, чем каждый из них по отдельности", — подчёркивает Рейчел Уэстбэй.

Добавление феруловой кислоты усиливает этот эффект и помогает бороться с пигментными пятнами. Такие комплексы часто встречаются в сыворотках для утреннего ухода.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: наносить чистое масло витамина E на жирную кожу.

Последствие: закупоренные поры и высыпания.

Альтернатива: использовать лёгкий крем или сыворотку с низкой концентрацией токоферола.

Ошибка: применять при активном воспалении без рекомендации врача.

Последствие: раздражение и отёк.

Альтернатива: консультация дерматолога и подбор формулы.

Ошибка: использовать витамин E одновременно с агрессивными кислотами.

Последствие: потеря эффективности и раздражение.

Альтернатива: чередовать активные дни (skin cycling).

А что если кожа жирная или проблемная?

Витамин E — жирорастворимый, и это делает его не лучшим вариантом для склонной к акне кожи.

"Он может быть комедогенным, то есть закупоривать поры", — предупреждает Рейчел Уэстбэй.

Если хотите попробовать, начните с продуктов для тела — концентрация витамина там ниже, чем в сыворотках для лица.

Побочные эффекты и меры предосторожности

Аллергия на витамин E встречается редко, но чувствительная кожа может отреагировать зудом или покраснением.

"Если ощущаете жжение или видите высыпания, прекратите использование и протестируйте средство на небольшом участке", — советует Сьюзен Чон.

Проверку лучше делать за ухом или на внутренней стороне предплечья.

Плюсы и минусы витамина E в косметике

Плюсы Минусы Мощный антиоксидант и увлажнитель Может вызывать комедоны при жирной коже Ускоряет заживление и смягчает Возможны аллергические реакции Подходит для возрастной и сухой кожи Не заменяет солнцезащитный крем Усиливает эффект витамина C Эффект проявляется не сразу

3 интересных факта

Витамин E входит в состав кожного себума — естественной защиты от сухости. Его впервые открыли в 1922 году, а в косметику начали активно добавлять в 1970-х. В сочетании с витамином C он снижает повреждение кожи ультрафиолетом почти на 50%.

Исторический контекст

Изначально витамин E изучали как "витамин плодородия", но вскоре его антиоксидантные свойства сделали его любимцем дерматологов. В XX веке токоферол добавляли в аптечные мази для заживления ожогов, а сегодня он стал стандартом в формуле антивозрастных кремов и средств для восстановления кожи после солнца.