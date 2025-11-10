Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кожа
Кожа
© pixabay.com by whitedaemon is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Красота и здоровье
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 17:02

Кожа стала тусклой и сухой — причина оказалась не в косметике: виноват один витамин

Кожа — зеркало здоровья. Она первой реагирует на сбой в питании, стресс или нехватку витаминов. Часто то, что мы принимаем за "сезонное ухудшение" или "реакцию на косметику", на деле может быть авитаминозом.

5 место: витамин Е — против шелушения и сухости

Дефицит витамина Е (токоферола) приводит к потере упругости, обезвоженности и шелушению кожи. Этот антиоксидант защищает клетки от старения и помогает удерживать влагу в эпидермисе.

Признаки дефицита:

  • сухость и шелушение кожи;

  • ломкость ногтей и волос;

  • утомляемость, вялость;

  • желтоватый оттенок кожи и слизистых.

Как восполнить: добавьте в рацион продукты, богатые токоферолом: растительные масла, бобовые, орехи, яйца, скумбрию. При необходимости врач может назначить витаминные комплексы.

4 место: витамины группы B — от трещин и бледности

Эта группа витаминов поддерживает нервную систему, участвует в синтезе коллагена и ускоряет регенерацию кожи. Их дефицит приводит к серому тону лица, трещинам и дерматитам.

Признаки дефицита:

  • бледность, сухость кожи;

  • трещины в уголках губ;

  • выпадение волос;

  • раздражительность и усталость.

Как восполнить:
Больше включайте в рацион индейку, лосось, авокадо, бананы, гречку, орехи. Особенно важен витамин В6, отвечающий за обмен веществ и здоровье кожи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Увлечение фастфудом и кофе Нарушение усвоения витаминов B Добавьте цельнозерновые и белковые продукты
Самостоятельный приём добавок Риск передозировки Сдайте анализы перед курсом

3 место: витамин D — для ровного тона и сосудистой сетки

Витамин D влияет не только на иммунитет, но и на внешний вид. Его недостаток проявляется в снижении тонуса кожи, сосудистой сетке и повышенной утомляемости.

Признаки дефицита:

  • появление сосудистых "звёздочек";

  • сухость, дряблость кожи;

  • судороги, боли в мышцах;

  • ломкость костей.

Как восполнить: чаще бывайте на солнце, включайте в рацион жирную рыбу, печень, яйца, сыр. В зимний период рекомендуется приём БАДов под контролем врача.

В России дефицит витамина D отмечается у 8 из 10 взрослых — это один из самых распространённых гиповитаминозов.

2 место: витамин А — против воспалений и высыпаний

Витамин А (ретинол) регулирует обновление клеток, ускоряет заживление и предотвращает воспаления. Его нехватка часто приводит к акне, постакне и шелушениям.

Признаки дефицита:

  • угри, воспаления;

  • шелушение, сухость;

  • ухудшение зрения в темноте;

  • перхоть.

Как восполнить: ретинол содержится в моркови, шпинате, зелени, дыне, облепихе, молочных продуктах, печени и икре. Косметику с ретинолом можно применять только по рекомендации дерматолога.

Совет:

  • Начинайте с низких концентраций ретинола (0,2-0,3%).

  • Используйте вечером и обязательно наносите SPF днём.

1 место: витамин С — для упругости и сияния кожи

Витамин С — ключевой компонент здоровой и молодой кожи. Он участвует в синтезе коллагена, выравнивает тон и защищает от пигментации.

Признаки дефицита:

  • тусклость и дряблость кожи;

  • пигментные пятна;

  • кровоточивость дёсен;

  • ослабленный иммунитет.

Как восполнить: ешьте больше цитрусовых, смородины, шиповника, болгарского перца, киви. Используйте сыворотки и кремы с аскорбиновой кислотой (до 10%).

Важно: избыток витамина С тоже опасен — может вызвать раздражение кожи и нагрузку на почки.

Вне конкуренции: коллаген — поддержка кожи всех возрастов

Коллаген — белок молодости. С возрастом его выработка снижается, из-за чего кожа теряет упругость, а суставы — подвижность.

Как восполнить:

  • Супы и бульоны на костях, желе, морская рыба.

  • БАДы с коллагеном и витамином С (для лучшего усвоения).

  • Уходовые средства с пептидами.

Таблица "Быстрые признаки авитаминозов"

Симптом Возможный дефицит Что добавить
Шелушения, сухость Витамин Е Орехи, масла, скумбрия
Бледность, трещины Витамины группы B Индейка, гречка, бананы
Сосудистая сетка Витамин D Рыба, сыр, солнце
Прыщи и воспаления Витамин А Морковь, печень, зелень
Тусклость, пигмент Витамин С Цитрусовые, смородина

А что если…

  • Кожа сухая, но анализы в норме?
    Возможно, проблема в обезвоживании — пейте больше воды.

  • Волосы и ногти ломкие?
    Проверьте уровни железа и цинка.

  • Усталость не проходит?
    Сдайте комплексный анализ на витамины группы B и D.

Мифы и правда

Миф: косметика с витаминами заменяет питание.
Правда: уход работает снаружи, но для результата нужно сбалансировать рацион.

Миф: витамины можно пить "для профилактики".
Правда: избыток вреден не меньше дефицита — анализы обязательны.

Исторический контекст

Понятие "авитаминоз" появилось в начале XX века, когда учёные впервые доказали, что внешний вид напрямую связан с питанием. Сегодня мы понимаем, что кожа — индикатор внутреннего состояния: нехватка даже одного витамина отражается на её упругости и цвете.

Три интересных факта

  1. Витамин D синтезируется в коже под солнцем всего за 15-20 минут.

  2. Витамин А — единственный, который улучшает зрение и кожу одновременно.

  3. После 25 лет выработка коллагена снижается примерно на 1% в год.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Трихолог Егорова: выпадение волос в зоне челки связано с андрогенами сегодня в 13:46
Чёлка редеет, пробор расширяется: думал, что виноват стресс — но оказалось, волосы выпадают по другой причине

Трихолог Татьяна Егорова рассказала NewsInfo.Ru, почему чаще всего волосы редеют в области челки и пробора.

Читать полностью » Завтрак важен для поддержания нормального обмена веществ — нутрициолог Юлия Дробышева сегодня в 13:18
Как завтрак влияет на сахар в крови: не знала — теперь всегда завтракаю, чтобы контролировать состояние

Завтрак не всегда обязателен, но для многих он важен для поддержания энергии и нормализации обмена веществ. Разбираемся, когда завтрак полезен, а когда его можно пропустить.

Читать полностью » Ограничение сахара в первые 1000 дней жизни снижает риски диабета и гипертонии — советы педиатров сегодня в 12:47
Пошла на жертвы, чтобы ограничить сахар в детском рационе — и вот что это дало

Ограничение сахара в первые 1000 дней жизни может существенно снизить риски диабета и гипертонии в будущем. Узнайте, как правильное питание в раннем возрасте влияет на здоровье.

Читать полностью » Думал, что немного алкоголя не навредит — пока не оказался в больнице сегодня в 12:44

Даже редкие дозы спиртного могут ускорить развитие инсульта на 10-15 лет. Врач объяснил, почему алкоголь опасен для мозга и сосудов и почему безопасных доз не существует.

Читать полностью » Жирная и жареная пища замедляет пищеварение — советы врача-проктолога Елены Смирновой сегодня в 11:47
Решила поменять свой ужин — и вот как это изменило моё самочувствие через неделю

Правильный вечерний рацион поможет избежать проблем с пищеварением и улучшить самочувствие. Узнайте, что стоит есть вечером, а что лучше исключить из рациона.

Читать полностью » Всегда считал холодец суперполезным — пока врач не объяснила, в чём подвох сегодня в 11:41

Врач объяснила, почему холодец действительно содержит коллаген, но не стоит считать его чудодейственным средством для суставов. Как приготовить его с пользой для здоровья?

Читать полностью » Частое использование антисептиков может привести к сухости и раздражению кожи — Андрей Дорохов сегодня в 10:47
Антисептики спасали от микробов, но вот что я заметил, когда перестала их использовать каждый день

Антисептики — удобное средство для защиты от микробов, но регулярное их использование может нанести вред коже. Узнайте, как правильно их использовать и избежать побочных эффектов.

Читать полностью » Закрыла овощи на зиму, как всегда — а потом вся семья оказалась в больнице сегодня в 10:37

Шесть членов одной семьи оказались в больнице с диагнозом "ботулизм" после домашнего салата. Врач рассказал, почему токсин опасен даже в микродозах и как защититься.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Пять мест, где природа говорит громче, чем люди: тишина, от которой мурашки
Питомцы
Биолог Пецис: лисы теряют осторожность, когда их кормят люди
Садоводство
Биолог Щайнкопф: вредные бактерии переживают зиму в листьях и почве
Наука
JAMA: несоответствие уровней креатинина и цистатина С сигнализирует о почечной недостаточности
Спорт и фитнес
Проснулась в 5 утра, пошла плавать — и открыла идеальный завтрак без булочек и сахара
Питомцы
Ветеринар Гуляева назвала курицу основным источником пищевой аллергии у домашних животных
Культура и шоу-бизнес
Финансовый ураган Голливуда: режиссёр "Крёстного отца" оказался на грани финансового краха
Дом
Сери Кертцнер рекомендовала всегда иметь запас вина, салфеток и свечей для гостей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet