Кожа стала тусклой и сухой — причина оказалась не в косметике: виноват один витамин
Кожа — зеркало здоровья. Она первой реагирует на сбой в питании, стресс или нехватку витаминов. Часто то, что мы принимаем за "сезонное ухудшение" или "реакцию на косметику", на деле может быть авитаминозом.
5 место: витамин Е — против шелушения и сухости
Дефицит витамина Е (токоферола) приводит к потере упругости, обезвоженности и шелушению кожи. Этот антиоксидант защищает клетки от старения и помогает удерживать влагу в эпидермисе.
Признаки дефицита:
-
сухость и шелушение кожи;
-
ломкость ногтей и волос;
-
утомляемость, вялость;
-
желтоватый оттенок кожи и слизистых.
Как восполнить: добавьте в рацион продукты, богатые токоферолом: растительные масла, бобовые, орехи, яйца, скумбрию. При необходимости врач может назначить витаминные комплексы.
4 место: витамины группы B — от трещин и бледности
Эта группа витаминов поддерживает нервную систему, участвует в синтезе коллагена и ускоряет регенерацию кожи. Их дефицит приводит к серому тону лица, трещинам и дерматитам.
Признаки дефицита:
-
бледность, сухость кожи;
-
трещины в уголках губ;
-
выпадение волос;
-
раздражительность и усталость.
Как восполнить:
Больше включайте в рацион индейку, лосось, авокадо, бананы, гречку, орехи. Особенно важен витамин В6, отвечающий за обмен веществ и здоровье кожи.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Увлечение фастфудом и кофе
|Нарушение усвоения витаминов B
|Добавьте цельнозерновые и белковые продукты
|Самостоятельный приём добавок
|Риск передозировки
|Сдайте анализы перед курсом
3 место: витамин D — для ровного тона и сосудистой сетки
Витамин D влияет не только на иммунитет, но и на внешний вид. Его недостаток проявляется в снижении тонуса кожи, сосудистой сетке и повышенной утомляемости.
Признаки дефицита:
-
появление сосудистых "звёздочек";
-
сухость, дряблость кожи;
-
судороги, боли в мышцах;
-
ломкость костей.
Как восполнить: чаще бывайте на солнце, включайте в рацион жирную рыбу, печень, яйца, сыр. В зимний период рекомендуется приём БАДов под контролем врача.
В России дефицит витамина D отмечается у 8 из 10 взрослых — это один из самых распространённых гиповитаминозов.
2 место: витамин А — против воспалений и высыпаний
Витамин А (ретинол) регулирует обновление клеток, ускоряет заживление и предотвращает воспаления. Его нехватка часто приводит к акне, постакне и шелушениям.
Признаки дефицита:
-
угри, воспаления;
-
шелушение, сухость;
-
ухудшение зрения в темноте;
-
перхоть.
Как восполнить: ретинол содержится в моркови, шпинате, зелени, дыне, облепихе, молочных продуктах, печени и икре. Косметику с ретинолом можно применять только по рекомендации дерматолога.
Совет:
-
Начинайте с низких концентраций ретинола (0,2-0,3%).
-
Используйте вечером и обязательно наносите SPF днём.
1 место: витамин С — для упругости и сияния кожи
Витамин С — ключевой компонент здоровой и молодой кожи. Он участвует в синтезе коллагена, выравнивает тон и защищает от пигментации.
Признаки дефицита:
-
тусклость и дряблость кожи;
-
пигментные пятна;
-
кровоточивость дёсен;
-
ослабленный иммунитет.
Как восполнить: ешьте больше цитрусовых, смородины, шиповника, болгарского перца, киви. Используйте сыворотки и кремы с аскорбиновой кислотой (до 10%).
Важно: избыток витамина С тоже опасен — может вызвать раздражение кожи и нагрузку на почки.
Вне конкуренции: коллаген — поддержка кожи всех возрастов
Коллаген — белок молодости. С возрастом его выработка снижается, из-за чего кожа теряет упругость, а суставы — подвижность.
Как восполнить:
-
Супы и бульоны на костях, желе, морская рыба.
-
БАДы с коллагеном и витамином С (для лучшего усвоения).
-
Уходовые средства с пептидами.
Таблица "Быстрые признаки авитаминозов"
|Симптом
|Возможный дефицит
|Что добавить
|Шелушения, сухость
|Витамин Е
|Орехи, масла, скумбрия
|Бледность, трещины
|Витамины группы B
|Индейка, гречка, бананы
|Сосудистая сетка
|Витамин D
|Рыба, сыр, солнце
|Прыщи и воспаления
|Витамин А
|Морковь, печень, зелень
|Тусклость, пигмент
|Витамин С
|Цитрусовые, смородина
А что если…
-
Кожа сухая, но анализы в норме?
Возможно, проблема в обезвоживании — пейте больше воды.
-
Волосы и ногти ломкие?
Проверьте уровни железа и цинка.
-
Усталость не проходит?
Сдайте комплексный анализ на витамины группы B и D.
Мифы и правда
Миф: косметика с витаминами заменяет питание.
Правда: уход работает снаружи, но для результата нужно сбалансировать рацион.
Миф: витамины можно пить "для профилактики".
Правда: избыток вреден не меньше дефицита — анализы обязательны.
Исторический контекст
Понятие "авитаминоз" появилось в начале XX века, когда учёные впервые доказали, что внешний вид напрямую связан с питанием. Сегодня мы понимаем, что кожа — индикатор внутреннего состояния: нехватка даже одного витамина отражается на её упругости и цвете.
Три интересных факта
-
Витамин D синтезируется в коже под солнцем всего за 15-20 минут.
-
Витамин А — единственный, который улучшает зрение и кожу одновременно.
-
После 25 лет выработка коллагена снижается примерно на 1% в год.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru