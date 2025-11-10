Кожа стала тусклой и сухой — причина оказалась не в косметике: виноват один витамин

Кожа — зеркало здоровья. Она первой реагирует на сбой в питании, стресс или нехватку витаминов. Часто то, что мы принимаем за "сезонное ухудшение" или "реакцию на косметику", на деле может быть авитаминозом.

5 место: витамин Е — против шелушения и сухости

Дефицит витамина Е (токоферола) приводит к потере упругости, обезвоженности и шелушению кожи. Этот антиоксидант защищает клетки от старения и помогает удерживать влагу в эпидермисе.

Признаки дефицита:

сухость и шелушение кожи;

ломкость ногтей и волос;

утомляемость, вялость;

желтоватый оттенок кожи и слизистых.

Как восполнить: добавьте в рацион продукты, богатые токоферолом: растительные масла, бобовые, орехи, яйца, скумбрию. При необходимости врач может назначить витаминные комплексы.

4 место: витамины группы B — от трещин и бледности

Эта группа витаминов поддерживает нервную систему, участвует в синтезе коллагена и ускоряет регенерацию кожи. Их дефицит приводит к серому тону лица, трещинам и дерматитам.

Признаки дефицита:

бледность, сухость кожи;

трещины в уголках губ;

выпадение волос;

раздражительность и усталость.

Как восполнить:

Больше включайте в рацион индейку, лосось, авокадо, бананы, гречку, орехи. Особенно важен витамин В6, отвечающий за обмен веществ и здоровье кожи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Увлечение фастфудом и кофе Нарушение усвоения витаминов B Добавьте цельнозерновые и белковые продукты Самостоятельный приём добавок Риск передозировки Сдайте анализы перед курсом

3 место: витамин D — для ровного тона и сосудистой сетки

Витамин D влияет не только на иммунитет, но и на внешний вид. Его недостаток проявляется в снижении тонуса кожи, сосудистой сетке и повышенной утомляемости.

Признаки дефицита:

появление сосудистых "звёздочек";

сухость, дряблость кожи;

судороги, боли в мышцах;

ломкость костей.

Как восполнить: чаще бывайте на солнце, включайте в рацион жирную рыбу, печень, яйца, сыр. В зимний период рекомендуется приём БАДов под контролем врача.

В России дефицит витамина D отмечается у 8 из 10 взрослых — это один из самых распространённых гиповитаминозов.

2 место: витамин А — против воспалений и высыпаний

Витамин А (ретинол) регулирует обновление клеток, ускоряет заживление и предотвращает воспаления. Его нехватка часто приводит к акне, постакне и шелушениям.

Признаки дефицита:

угри, воспаления;

шелушение, сухость;

ухудшение зрения в темноте;

перхоть.

Как восполнить: ретинол содержится в моркови, шпинате, зелени, дыне, облепихе, молочных продуктах, печени и икре. Косметику с ретинолом можно применять только по рекомендации дерматолога.

Совет:

Начинайте с низких концентраций ретинола (0,2-0,3%).

Используйте вечером и обязательно наносите SPF днём.

1 место: витамин С — для упругости и сияния кожи

Витамин С — ключевой компонент здоровой и молодой кожи. Он участвует в синтезе коллагена, выравнивает тон и защищает от пигментации.

Признаки дефицита:

тусклость и дряблость кожи;

пигментные пятна;

кровоточивость дёсен;

ослабленный иммунитет.

Как восполнить: ешьте больше цитрусовых, смородины, шиповника, болгарского перца, киви. Используйте сыворотки и кремы с аскорбиновой кислотой (до 10%).

Важно: избыток витамина С тоже опасен — может вызвать раздражение кожи и нагрузку на почки.

Вне конкуренции: коллаген — поддержка кожи всех возрастов

Коллаген — белок молодости. С возрастом его выработка снижается, из-за чего кожа теряет упругость, а суставы — подвижность.

Как восполнить:

Супы и бульоны на костях, желе, морская рыба.

БАДы с коллагеном и витамином С (для лучшего усвоения).

Уходовые средства с пептидами.

Таблица "Быстрые признаки авитаминозов"

Симптом Возможный дефицит Что добавить Шелушения, сухость Витамин Е Орехи, масла, скумбрия Бледность, трещины Витамины группы B Индейка, гречка, бананы Сосудистая сетка Витамин D Рыба, сыр, солнце Прыщи и воспаления Витамин А Морковь, печень, зелень Тусклость, пигмент Витамин С Цитрусовые, смородина

А что если…

Кожа сухая, но анализы в норме?

Возможно, проблема в обезвоживании — пейте больше воды.

Волосы и ногти ломкие?

Проверьте уровни железа и цинка.

Усталость не проходит?

Сдайте комплексный анализ на витамины группы B и D.

Мифы и правда

Миф: косметика с витаминами заменяет питание.

Правда: уход работает снаружи, но для результата нужно сбалансировать рацион.

Миф: витамины можно пить "для профилактики".

Правда: избыток вреден не меньше дефицита — анализы обязательны.

Исторический контекст

Понятие "авитаминоз" появилось в начале XX века, когда учёные впервые доказали, что внешний вид напрямую связан с питанием. Сегодня мы понимаем, что кожа — индикатор внутреннего состояния: нехватка даже одного витамина отражается на её упругости и цвете.

Три интересных факта