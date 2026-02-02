Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка с секущиемся концами волос
Девушка с секущиемся концами волос
© Алексей Поляков is licensed under Рubliс domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 5:22

Волосы начали выпадать сильнее — организм может сигналить о дефиците, который легко пропустить

Иногда организм просит помощи не через боль и температуру, а через внешние "мелочи", которые легко списать на стресс или сезон. Сухость, тусклый тон, ломкость и усиленное выпадение волос могут быть не косметической проблемой, а сигналом внутренних дефицитов. Кожа, волосы и ногти нередко реагируют первыми, потому что чувствительны к изменениям обмена веществ. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова.

Почему кожа и волосы реагируют первыми

По словам специалиста, состояние кожи, волос и ногтей напрямую связано с балансом витаминов и микроэлементов. Когда организму не хватает важных веществ, он перераспределяет ресурсы в пользу жизненно необходимых систем, а "внешние" ткани могут страдать раньше остальных. Поэтому ухудшение внешнего вида иногда становится заметным ещё до того, как человек связывает недомогание с питанием или особенностями усвоения.

При этом проявления могут выглядеть по-разному: у кого-то меняется качество кожи, у кого-то появляются проблемы с ногтями, а кто-то сталкивается с выпадением волос. Егорова подчёркивает, что по одному признаку нельзя уверенно поставить "диагноз по зеркалу", но совокупность симптомов — повод внимательнее отнестись к своему состоянию и не заниматься самолечением.

Какие симптомы могут указывать на дефициты

Врач отмечает: характер внешних изменений часто зависит от того, каких именно веществ не хватает. Одни дефициты дают локальные проявления, другие отражаются на волосах и коже более широко. Важно понимать, что эти признаки не являются единственно возможной причиной проблемы, но могут служить подсказкой для дальнейшего обследования.

"Например, нехватка витамина B2 проявляется заедами в уголках рта. При дефиците кальция становятся ломкими волосы и ногти. Недостаток витамина B12, железа, фолиевой кислоты или цинка чаще всего приводит к выпадению волос. Нехватка полиненасыщенных жирных кислот делает кожу сухой, а дефицит витамина А — тусклой, замедляющейся в обновлении", — пояснила Егорова.

Такие изменения особенно заметны, потому что влияют на привычный внешний вид: волосы теряют плотность, ногти становятся хрупкими, кожа выглядит обезвоженной и "уставшей". Но, как подчёркивает врач, один и тот же симптом может возникать по разным причинам, поэтому попытки лечить его наугад часто не дают результата.

Почему "пропить витамины" — не универсальное решение

Егорова объясняет, что у дефицита бывает как минимум два сценария: витаминов действительно мало поступает с пищей или же организм получает их, но не усваивает должным образом из-за проблем со стороны желудочно-кишечного тракта. От этого зависит и тактика: иногда достаточно скорректировать рацион, а иногда важнее разобраться с нарушением всасывания, иначе даже добавки не решат проблему.

"Дефицит витаминов бывает двух типов: либо в организм поступает их слишком мало с пищей, либо они плохо усваиваются в кишечнике и желудке. В идеале следует обращаться к врачу, чтобы понять, чего именно не хватает. Конечно, можно попробовать поливитамины, но лучше восполнять именно тот дефицит, который подтвержден анализами", — отметила врач.

Специалист добавила, что точно определить нехватку конкретных витаминов самостоятельно невозможно. Даже врачи, по её словам, ориентируются на обследования и анализы, а при необходимости — на дополнительные исследования, чтобы учесть индивидуальные особенности обмена веществ. В итоге самый надёжный путь — не угадывать по симптомам, а подтвердить дефицит и восполнять его адресно, чтобы улучшения были устойчивыми, а подход — безопасным.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Татуировка выглядит нормально, но жить мешает — как тревога цепляется за “необратимость” 31.01.2026 в 18:38

Рост сожалений о тату в соцсетях: импульсивность, ошибки мастера и смена ценностей превращают рисунок в источник тревоги; когда ждать и варианты коррекции.

Читать полностью » Галстук перестал быть офисным — подиумы показали новый способ носить классику 31.01.2026 в 15:38

Галстук возвращается в мужскую моду 2026: дизайнеры носят его с пуховиками, худи и кожаными куртками, превращая аксессуар в определяющий акцент образа.

Читать полностью » Боль в коленях считают возрастной, но суставы требуют другого: ошибка, которая ускоряет разрушение 31.01.2026 в 14:03

Боль в суставах часто считают неизбежной, но исследования показывают иной путь. Почему движение становится ключевым элементом лечения остеоартрита.

Читать полностью » Ожирение получило неожиданный переключатель — одно вмешательство меняет вес, холестерин и печень 31.01.2026 в 9:15

Учёные нашли способ остановить набор веса и снизить холестерин, воздействуя на оксид азота. Новый подход меняет представления о лечении ожирения.

Читать полностью » Память стала подводить внезапно — мозг подаёт сигнал перегрузки: одна ежедневная практика выключает хаос 31.01.2026 в 5:39

Если вы забываете имена и теряете нить разговора, 10–20 минут целевых упражнений в день — дыхание, визуальные задания и новые навыки — вернут ясность.

Читать полностью » Кухня без ядовитого тумана: популярный прибор внезапно оказался союзником чистого воздуха 30.01.2026 в 17:37

Учёные изучили, как аэрофритюрницы влияют на качество воздуха в доме и чем они отличаются от фритюра. Результаты заставляют иначе взглянуть на готовку.

Читать полностью » Высыпания на ягодицах появляются из-за одной привычки: многие делают её каждый день 30.01.2026 в 16:34

Высыпания на ягодицах часто связаны с трением, синтетикой и потом. Простые изменения в одежде, гигиене и средствах ухода уменьшают воспаления и следы.

Читать полностью » Серьезная угроза не только для глаз: в этих случаях линзы нужно срочно снимать 30.01.2026 в 15:03

Офтальмолог Татьяна Шилова рассказала NewsInfo, какие ошибки при ношении линз чаще всего приводят к осложнениям.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Дом начал "давить" и утомлять — причина оказалась не в ремонте и не в деньгах
Туризм
Поездка на Сицилию может разочаровать — если не знать этих важных нюансов заранее
Наука
Солнце погасло — планета выжила: система в 4000 световых лет показала наш возможный финал
Туризм
Безвиз превратил Китай в воронку: турпоток из России втянулся и не собирается останавливаться
Туризм
Второй загранпаспорт для россиян разрешён уже много лет, но о важном нюансе знают не все
Авто и мото
Электроника берёт управление — внимание уходит: как ассистенты незаметно повышают риск ДТП
Авто и мото
Слепят, мигают и выводят из себя: за эти фары и стоп-сигналы водителей могут лишать прав
Питомцы
Пёс боится каждой встречной собаки — выдают мелкие сигналы, которые многие пропускают
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet