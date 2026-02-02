Волосы начали выпадать сильнее — организм может сигналить о дефиците, который легко пропустить

Иногда организм просит помощи не через боль и температуру, а через внешние "мелочи", которые легко списать на стресс или сезон. Сухость, тусклый тон, ломкость и усиленное выпадение волос могут быть не косметической проблемой, а сигналом внутренних дефицитов. Кожа, волосы и ногти нередко реагируют первыми, потому что чувствительны к изменениям обмена веществ. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова.

Почему кожа и волосы реагируют первыми

По словам специалиста, состояние кожи, волос и ногтей напрямую связано с балансом витаминов и микроэлементов. Когда организму не хватает важных веществ, он перераспределяет ресурсы в пользу жизненно необходимых систем, а "внешние" ткани могут страдать раньше остальных. Поэтому ухудшение внешнего вида иногда становится заметным ещё до того, как человек связывает недомогание с питанием или особенностями усвоения.

При этом проявления могут выглядеть по-разному: у кого-то меняется качество кожи, у кого-то появляются проблемы с ногтями, а кто-то сталкивается с выпадением волос. Егорова подчёркивает, что по одному признаку нельзя уверенно поставить "диагноз по зеркалу", но совокупность симптомов — повод внимательнее отнестись к своему состоянию и не заниматься самолечением.

Какие симптомы могут указывать на дефициты

Врач отмечает: характер внешних изменений часто зависит от того, каких именно веществ не хватает. Одни дефициты дают локальные проявления, другие отражаются на волосах и коже более широко. Важно понимать, что эти признаки не являются единственно возможной причиной проблемы, но могут служить подсказкой для дальнейшего обследования.

"Например, нехватка витамина B2 проявляется заедами в уголках рта. При дефиците кальция становятся ломкими волосы и ногти. Недостаток витамина B12, железа, фолиевой кислоты или цинка чаще всего приводит к выпадению волос. Нехватка полиненасыщенных жирных кислот делает кожу сухой, а дефицит витамина А — тусклой, замедляющейся в обновлении", — пояснила Егорова.

Такие изменения особенно заметны, потому что влияют на привычный внешний вид: волосы теряют плотность, ногти становятся хрупкими, кожа выглядит обезвоженной и "уставшей". Но, как подчёркивает врач, один и тот же симптом может возникать по разным причинам, поэтому попытки лечить его наугад часто не дают результата.

Почему "пропить витамины" — не универсальное решение

Егорова объясняет, что у дефицита бывает как минимум два сценария: витаминов действительно мало поступает с пищей или же организм получает их, но не усваивает должным образом из-за проблем со стороны желудочно-кишечного тракта. От этого зависит и тактика: иногда достаточно скорректировать рацион, а иногда важнее разобраться с нарушением всасывания, иначе даже добавки не решат проблему.

"Дефицит витаминов бывает двух типов: либо в организм поступает их слишком мало с пищей, либо они плохо усваиваются в кишечнике и желудке. В идеале следует обращаться к врачу, чтобы понять, чего именно не хватает. Конечно, можно попробовать поливитамины, но лучше восполнять именно тот дефицит, который подтвержден анализами", — отметила врач.

Специалист добавила, что точно определить нехватку конкретных витаминов самостоятельно невозможно. Даже врачи, по её словам, ориентируются на обследования и анализы, а при необходимости — на дополнительные исследования, чтобы учесть индивидуальные особенности обмена веществ. В итоге самый надёжный путь — не угадывать по симптомам, а подтвердить дефицит и восполнять его адресно, чтобы улучшения были устойчивыми, а подход — безопасным.