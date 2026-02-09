Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Опубликована сегодня в 6:07

Мышцы сдают без причины: эта скрытая нехватка крадёт силу и выносливость — многие не догадываются

Чувство постоянной усталости и снижение силы нередко списывают на возраст, стресс или недостаток тренировок. Однако в ряде случаев причина кроется глубже — в дефиците ключевых витаминов, без которых мышцы теряют способность нормально работать. Современный образ жизни всё чаще приводит к скрытым дефицитам, которые долго остаются незамеченными. Об этом сообщает VivaBem.

Почему мышечная слабость связана с витаминами

Мышцы зависят не только от белка и физической нагрузки, но и от микроэлементов, участвующих в передаче нервных импульсов, энергетическом обмене и восстановлении тканей. Когда баланс нарушается, организм начинает подавать сигналы: появляется быстрая утомляемость, снижается выносливость, уменьшается мышечная масса, а иногда возникают и неврологические симптомы.

Проблема усугубляется тем, что даже при внешне "нормальном" питании современные рационы часто бедны витаминами. Малоподвижный образ жизни, ограниченное пребывание на солнце и высокий уровень стресса усиливают риск дефицитов, напрямую влияющих на силу и тонус мышц.

Витамин D: больше, чем просто "солнечный"

Один из ключевых факторов мышечной силы — витамин D. Он участвует в регуляции мышечных сокращений и помогает поддерживать координацию движений. При его недостатке мышцы хуже реагируют на сигналы нервной системы, что проявляется слабостью и снижением физической работоспособности.

Витамин D частично поступает с пищей — из жирной рыбы, яиц и обогащённых продуктов, — но основной источник — солнечный свет. При его дефиците даже регулярные тренировки могут не давать ожидаемого эффекта, а риск падений и травм возрастает.

Витамин B12 и связь с нервной системой

Второй важный элемент — витамин B12. Он необходим для нормальной работы нервных волокон, которые передают сигналы от мозга к мышцам. При дефиците B12 нарушается проводимость нервных импульсов, что может вызывать ощущение "ватных" мышц, онемение и общую слабость.

Этот витамин содержится преимущественно в продуктах животного происхождения — мясе, рыбе, яйцах и молочных продуктах. Поэтому в группе риска оказываются люди с ограниченным рационом, нарушениями всасывания и те, кто длительно придерживается строгих диет.

Как распознать дефицит и что делать

Мышечная слабость редко возникает внезапно. Чаще она нарастает постепенно, сопровождаясь снижением выносливости и общей энергии. В таких случаях важно не только корректировать тренировки, но и обратить внимание на питание и образ жизни.

Регулярное пребывание на солнце, разнообразный рацион и своевременная диагностика дефицитов помогают восстановить баланс. При необходимости врач может рекомендовать анализы и индивидуальную коррекцию, чтобы вернуть мышцам силу и устойчивость.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

