Думала, что виноваты батареи и мороз — а сухость кожи упиралась в один дефицит

Иногда кажется, что кожа "пьёт" кремы литрами, а ощущение стянутости всё равно возвращается через час. В такой ситуации легко списать всё на холодный воздух, батареи и недостаток воды, но причина может быть глубже — например, в дефиците витамина D, который влияет на состояние кожного барьера и процессы восстановления. Об этом сообщает mindbodygreen.

Почему сухость может быть связана с витамином D

Витамин D участвует во множестве функций организма — от иммунной поддержки до работы мышц и костей, и кожа тоже не исключение. В материале подчёркивается, что у людей с более низким уровнем витамина D нередко фиксируют и более низкие показатели увлажнённости рогового слоя — самого верхнего слоя кожи, который отвечает за удержание влаги.

"Наше открытие указывает на связь между уровнем витамина D3 в сыворотке и гидратацией рогового слоя [также известного как поверхностного слоя вашей кожи]", — говорится в отчёте.

Авторы напоминают и о дополнительных свойствах витамина D: его описывают как нутриент с противовоспалительным и антиоксидантным потенциалом, который помогает защищать клетки кожи. Также в тексте проводится связь с щитовидной железой: витамин D участвует в регуляции гормонов щитовидки, а они, в свою очередь, заметно влияют на качество кожи, волос и ногтей.

Как понять, хватает ли вам витамина D

Самый надёжный путь — лабораторная проверка. В статье советуют обратиться к врачу за анализом на 25-гидроксивитамин D, который обычно обозначается как 25(OH)D. Именно этот показатель используют, чтобы оценить общий статус витамина D в организме и понять, требуется ли коррекция.

Как мягко поддержать уровень витамина D

В тексте отмечается, что поддерживать стабильный уровень витамина D круглый год бывает непросто: на него влияет сезонность и количество солнца в повседневной жизни. Поэтому авторы упоминают, что в ряде случаев люди выбирают добавки, чтобы сгладить колебания. При этом важно помнить: витамин D — жирорастворимый, и подход к его приёму лучше обсуждать со специалистом, особенно если есть хронические состояния или вы уже принимаете другие препараты.

Что ещё важно для увлажнённой кожи

Даже если вы проверите витамин D, базовые правила ухода всё равно остаются критичными. Кожа лучше удерживает влагу, когда вы не пересушиваете её агрессивным очищением и поддерживаете барьер: мягкое умывание, регулярное нанесение увлажняющих средств и выбор формул, которые помогают "запирать" воду в коже. Если сухость стойкая и сопровождается зудом, раздражением или шелушением, разумно подключить дерматолога, чтобы исключить воспалительные состояния.