Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Руки
Руки
© www.freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 20:25

Думала, что виноваты батареи и мороз — а сухость кожи упиралась в один дефицит

Низкий витамин D связали с сухостью верхнего слоя кожи

Иногда кажется, что кожа "пьёт" кремы литрами, а ощущение стянутости всё равно возвращается через час. В такой ситуации легко списать всё на холодный воздух, батареи и недостаток воды, но причина может быть глубже — например, в дефиците витамина D, который влияет на состояние кожного барьера и процессы восстановления. Об этом сообщает mindbodygreen.

Почему сухость может быть связана с витамином D

Витамин D участвует во множестве функций организма — от иммунной поддержки до работы мышц и костей, и кожа тоже не исключение. В материале подчёркивается, что у людей с более низким уровнем витамина D нередко фиксируют и более низкие показатели увлажнённости рогового слоя — самого верхнего слоя кожи, который отвечает за удержание влаги.

"Наше открытие указывает на связь между уровнем витамина D3 в сыворотке и гидратацией рогового слоя [также известного как поверхностного слоя вашей кожи]", — говорится в отчёте.

Авторы напоминают и о дополнительных свойствах витамина D: его описывают как нутриент с противовоспалительным и антиоксидантным потенциалом, который помогает защищать клетки кожи. Также в тексте проводится связь с щитовидной железой: витамин D участвует в регуляции гормонов щитовидки, а они, в свою очередь, заметно влияют на качество кожи, волос и ногтей.

Как понять, хватает ли вам витамина D

Самый надёжный путь — лабораторная проверка. В статье советуют обратиться к врачу за анализом на 25-гидроксивитамин D, который обычно обозначается как 25(OH)D. Именно этот показатель используют, чтобы оценить общий статус витамина D в организме и понять, требуется ли коррекция.

Как мягко поддержать уровень витамина D

В тексте отмечается, что поддерживать стабильный уровень витамина D круглый год бывает непросто: на него влияет сезонность и количество солнца в повседневной жизни. Поэтому авторы упоминают, что в ряде случаев люди выбирают добавки, чтобы сгладить колебания. При этом важно помнить: витамин D — жирорастворимый, и подход к его приёму лучше обсуждать со специалистом, особенно если есть хронические состояния или вы уже принимаете другие препараты.

Что ещё важно для увлажнённой кожи

Даже если вы проверите витамин D, базовые правила ухода всё равно остаются критичными. Кожа лучше удерживает влагу, когда вы не пересушиваете её агрессивным очищением и поддерживаете барьер: мягкое умывание, регулярное нанесение увлажняющих средств и выбор формул, которые помогают "запирать" воду в коже. Если сухость стойкая и сопровождается зудом, раздражением или шелушением, разумно подключить дерматолога, чтобы исключить воспалительные состояния.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Правило ужина 40-30-30 распределяет углеводы белки и жиры — Макорсини диетолог сегодня в 15:36
Ночной голод, лишний вес и плохой сон начинаются с тарелки: правило 40-30-30 разрывает этот круг

Правило 40-30-30 помогает выстроить сбалансированный ужин, который поддерживает сон, энергию и здоровье, не превращая питание в строгую диету.

Читать полностью » Пушистые ботинки используют как акцент в зимнем образе — Ди Марта Миретти сегодня в 13:46
Зимняя обувь больше не выглядит скучно — всё благодаря пушистой фактуре

Пушистые ботинки вновь на пике популярности. Узнайте, как их сочетать с зимней одеждой и почему они станут вашим любимым выбором этой зимой.

Читать полностью » Ремонт в доме усиливает стресс и конфликты в паре — House Beautiful сегодня в 12:30
Пара затеяла ремонт — и дом перестал быть убежищем, напряжение ощущается каждый день

Ремонт в доме способен повлиять на отношения и психическое состояние сильнее, чем кажется. Психологи объясняют, где возникает стресс и как снизить напряжение.

Читать полностью » Короткие натуральные ногти стали трендом Золотого глобуса сегодня в 11:13
Повторила маникюр с "Золотого глобуса 2026" — и поняла, почему это стало главным трендом

На Золотом Глобусе 2026 короткие ногти становятся символом минимализма и осознанного выбора. Почему этот тренд тренирует свободу от стандартов?

Читать полностью » Ведение дневника укрепляет психическое здоровье и самопознание — Vogue сегодня в 9:01
Звучит слишком просто, чтобы быть правдой: дневник как ежедневный ритуал даёт неожиданный результат

Ведение дневника всё чаще рассматривают как простой способ заботы о психическом здоровье. Почему эта привычка помогает лучше понять себя и снизить стресс.

Читать полностью » Персиковый нюд стал популярным оттенком маникюра в 2026 году — Vogue сегодня в 4:06
Цвета, от которых не оторвать взгляд: эти 9 оттенков ногтей в 2026 году сведут модниц с ума

Тренды маникюра 2026 года делают ставку на баланс: мягкие оттенки, вдохновлённые природой и Pantone, сочетаются с глубиной и энергией цвета.

Читать полностью » Кобальтовый синий задаёт энергичный тон в сезонных показах — Марэн вчера в 19:48
Один цвет — разные настроения: как синий в 2026 уходит от скучной классики и удивляет

Синий цвет возвращается в моду весна-лето 2026. Узнайте, какие оттенки будут в центре внимания и как их адаптировать к вашему стилю.

Читать полностью » Минимально обработанная пища ускорила снижение веса вдвое — Nature Medicine вчера в 18:48
Вес уходит сам, если убрать один тип продуктов — организм перестаёт копить жир и резко меняется

Клиническое исследование показало, что степень обработки пищи влияет на вес сильнее, чем подсчёт калорий. Почему простая еда помогает худеть эффективнее.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Повторное использование почвенной смеси допустили при хорошем состоянии — TG
Дом
Маленькую спальню оформили с учетом визуального расширения — House Beautiful
Наука
Древний океан размером с Арктику существовал на Марсе — Шлунеггер профессор
Красота и здоровье
Регулярный приём мелатонина связывают со сбоями собственной выработки
Наука
Эксперимент показал слабое влияние мотивации на поведение — Университет Суррея
Авто и мото
Нарушение знака Остановка запрещена приводит к эвакуации автомобиля — автоэксперт
Дом
Аммиачные чистящие средства вызывают коррозию в микроволновке — House Digest
Садоводство
Лук порей сеют примерно за 50 дней до высадки в грунт — Сообщество Про
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet