Витамин Д
© freepik.com by jcomp is licensed under Public domain
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 8:27

Проблема на фоне облаков: как витамин D влияет на настроение и здоровье кожи в зимний сезон

В пасмурный февральский полдень, когда солнце едва выглядывает из-за туч, кожа становится тусклой, а суставы ноют при каждом движении. Многие винят погоду или усталость, но на деле это сигнал дефицита витамина D — ключевого регулятора кальциевого обмена, иммунитета и даже барьера кожи. Неправильное время приема добавок обнуляет пользу, усиливая риск усталости и преждевременного старения эпидермиса.

Биохимия проста: витамин D, как жирорастворимый стероид, активируется в печени и почках, влияя на экспрессию генов кератиноцитов. Утро синхронизирует его с кортизолом, повышая дневную энергию, в то время как вечерний прием конфликтует с мелатонином, нарушая циркадные часы. Это не просто теория — лабораторные данные показывают рост уровня 25(OH)D на 20% при утреннем дозировании.

"Прием витамина D утром идеален, поскольку он усиливает митохондриальную активность днем, не подавляя вечернюю выработку мелатонина. В моей практике пациенты с дефицитом отмечали улучшение качества сна и упругости кожи уже через две недели, если синхронизировать дозу с биоритмами. Жирорастворимость требует комбинации с липидами для абсорбции — авокадо или орехи в завтрак усиливают эффект," — врач-диетолог Екатерина Мельникова

Почему утро — лучшее время для витамина D

Циркадные ритмы — это не абстракция, а биохимический танец гормонов. Витамин D стимулирует синтез серотонина, усиливая бодрость, подобно утреннему свету, который подавляет мелатонин. Вечерний прием, напротив, ингибирует пинеальную железу, фрагментируя REM-фазу сна. Исследования на моделях показывают: утренние 2000 МЕ повышают сывороточный уровень на 15-25%, минимизируя инсулинорезистентность.

Глазами технолога: в форме D3 (холекальциферол) витамин требует UVB-активации в коже, эмулируя солнечный синтез. Утро — пик кортизоловой волны, когда липидный транспорт оптимален. Ирония маркетинга: кремы с SPF гасят синтез, делая добавки незаменимыми зимой.

Биохакерский хак: сочетайте с кофеином или омега-3 — это апгрейдит митохондрии, замедляя оксидативный стресс в фибробластах кожи.

Источники витамина D: от солнца к тарелке

Солнце — эргостерол в действии: 15 минут на открытых участках с 10 до 14 часов генерируют 10 000 МЕ. Зимой мигрируйте к лампам с 290-315 нм. Питание: лосось (570 МЕ/100г) или шиитаке под УФ — альтернатива.

Внутренне: дефицит провоцирует дисбаланс кальция, размывая коллагеновые волокна кожи. Жирная рыба не только D, но и EPA/DHA — синергия для барьера. Веганам — D2 из дрожжей, но абсорбция на 30% ниже.

Группы риска и дефицит: кто под угрозой

Темная пигментация поглощает UVB, снижая синтез вдвое; ожирение секвестрирует D в адипоцитах. Беременным нужно 600 МЕ+ для плацентарного транспорта. Хронические гастроинтестинальные — мальабсорбция жиров. Жирные диеты усугубляют, блокируя рецепторы VDR.

Пожилые: атрофия кожи halves производство. Антиконвульсанты индуцируют CYP24A1, разлагая D.

Риски переизбытка: баланс превыше всего

>4000 МЕ/день — гиперкальциемия: паратгормон падает, кристаллы в нефронах. Симптомы: слабость, кальцификация сосудов. Редко, но летально при 50 000 МЕ хронически.

Контроль: анализ 25(OH)D (30-50 нг/мл оптимально). Биохак: циклический прием с перерывами.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Можно ли принимать витамин D вечером? Нет, риск инсомнии — мелатонин подавлен.

Сколько нужно солнца? 10-20 мин, 2-3 раза/неделю, без SPF на лице.

Веганский вариант? D2 из грибов, но с жиром для усвоения.

Анализы обязательны? Да, перед стартом >2000 МЕ.

Проверено экспертом: диетолог, эксперт по рациональному и лечебному питанию Александр Соколов

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

