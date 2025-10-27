Почему вы болеете каждую осень: врач назвал главный, но невидимый фактор

Каждую осень количество простудных заболеваний растёт — и это далеко не совпадение. Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Олег Морунов рассказал, какие факторы делают организм уязвимым в холодный сезон и как укрепить иммунитет без лекарств.

"Дефицит солнечного света — главный регулятор выработки витамина D и гормона счастья серотонина. Его нехватка ослабляет первый и самый важный барьер против инфекций", — пояснил кандидат медицинских наук Олег Морунов.

Главные причины осенней заболеваемости

1. Недостаток солнца и витамина D

Сокращённый световой день и пасмурная погода приводят к тому, что организм получает меньше ультрафиолета. Без него снижается синтез витамина D, который регулирует работу иммунных клеток. Его дефицит — это как дирижёр без оркестра: защита ослабевает, и вирусы легче пробивают иммунный барьер.

2. Отсутствие прогулок и свежего воздуха

Осенью люди реже выходят на улицу, предпочитая тёплые помещения. Но именно прогулки на свежем воздухе помогают насытить кровь кислородом и активировать обмен веществ. Когда мы надолго "запираемся" в квартирах с сухим воздухом, слизистые носа и горла пересыхают — а это наши естественные фильтры против вирусов.

3. Повышенный стресс

Период возвращения к работе после отпуска, учебные заботы детей, пробки и авралы — всё это провоцирует хронический стресс. В ответ организм вырабатывает гормон кортизол, который в больших количествах подавляет активность иммунных клеток.

"Хронический стресс — это тихий убийца иммунитета. Мы часто не замечаем, как он ослабляет защитные силы организма", — отметил Морунов.

4. Воздух мегаполиса

Для жителей крупных городов действует целый "коктейль" дополнительных рисков: выхлопные газы, промышленные выбросы, недостаток солнца из-за плотной застройки. Всё это раздражает дыхательные пути и делает их более восприимчивыми к вирусам и бактериям.

Сравнение: осенний образ жизни vs летний

Фактор Лето Осень Количество солнечного света Высокое Низкое Активность и прогулки Частые Редкие Влажность воздуха Умеренная Сухая (из-за отопления) Уровень стресса Ниже Выше Устойчивость к инфекциям Сильная Ослабленная

Как помочь иммунитету: пошаговые советы врача

Начните с контрастного душа.

Он тренирует сосуды, улучшает кровообращение и адаптационные механизмы организма. Постепенно чередуйте прохладную и тёплую воду, не создавая сильного стресса. Добавьте дыхательную гимнастику.

Простые упражнения по типу "вдох на четыре счета, выдох на шесть" улучшают вентиляцию лёгких и помогают снять напряжение. Следите за влажностью воздуха.

Используйте увлажнитель, особенно в отопительный сезон. Оптимальная влажность — около 45-55%. Выходите на дневной свет.

Даже 20 минут прогулки в пасмурный день помогут активировать синтез витамина D и серотонина. Обогатите рацион.

Включите продукты, поддерживающие иммунную систему: чеснок, имбирь, мёд, лимон, куриный бульон, орехи и сезонные овощи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пренебрегать прогулками из-за холода.

Последствие: снижение выработки витамина D и хроническая усталость.

Альтернатива: короткие, но ежедневные прогулки — даже 15 минут имеют значение.

Ошибка: часто включать обогреватели и не следить за влажностью.

Последствие: пересыхание слизистых, частые простуды.

Альтернатива: увлажнитель или хотя бы ёмкость с водой рядом с батареей.

Ошибка: постоянно "глушить" стресс кофе и сладостями.

Последствие: скачки сахара и повышение кортизола.

Альтернатива: дыхательные практики, прогулки и умеренные физические нагрузки.

А что если солнца совсем нет?

В регионах, где осенью солнце появляется редко, врач советует рассмотреть витамин D в добавках (после консультации со специалистом). Также можно увеличить долю продуктов, содержащих этот витамин: рыба, яйца, сливочное масло, печень трески.

Плюсы и минусы естественных способов укрепления иммунитета

Плюсы Минусы Безопасно и естественно Требует регулярности Поддерживает работу сердца и сосудов Эффект заметен не сразу Снижает стресс и улучшает сон Не заменяет медицинское лечение Укрепляет дыхательные пути Требует дисциплины

FAQ

Можно ли заменить прогулки фитнесом в зале?

Физическая активность полезна в любом виде, но свежий воздух усиливает эффект, поэтому лучше сочетать оба варианта.

Как понять, что не хватает витамина D?

Усталость, ломкость ногтей, частые простуды и ухудшение настроения могут быть признаками дефицита. Точный уровень покажет анализ крови.

Помогает ли мёд при простудах?

Да, мёд обладает мягким противовоспалительным эффектом, особенно в сочетании с тёплой водой или лимоном.

Стоит ли принимать иммуностимуляторы?

Без назначения врача — нет. Лучше поддерживать иммунитет естественными методами: питанием, сном и движением.

Мифы и правда

Миф: простуда — следствие переохлаждения.

Правда: она развивается из-за вирусов, а холод только ослабляет защиту.

Миф: витамин D можно получить только летом.

Правда: он синтезируется круглый год, но зимой нужен дополнительный источник.

Миф: стресс не влияет на иммунитет.

Правда: хронический стресс угнетает выработку иммунных клеток и повышает восприимчивость к инфекциям.

Сон и психология

Осенний дефицит света снижает уровень серотонина и мелатонина, что влияет на настроение и сон. Люди становятся раздражительными, труднее засыпают и чаще ощущают упадок сил. Для профилактики сезонной апатии полезно ложиться спать в одно и то же время, минимизировать гаджеты перед сном и чаще бывать на дневном свету.

3 интересных факта