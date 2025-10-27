Почему вы болеете каждую осень: врач назвал главный, но невидимый фактор
Каждую осень количество простудных заболеваний растёт — и это далеко не совпадение. Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Олег Морунов рассказал, какие факторы делают организм уязвимым в холодный сезон и как укрепить иммунитет без лекарств.
"Дефицит солнечного света — главный регулятор выработки витамина D и гормона счастья серотонина. Его нехватка ослабляет первый и самый важный барьер против инфекций", — пояснил кандидат медицинских наук Олег Морунов.
Главные причины осенней заболеваемости
1. Недостаток солнца и витамина D
Сокращённый световой день и пасмурная погода приводят к тому, что организм получает меньше ультрафиолета. Без него снижается синтез витамина D, который регулирует работу иммунных клеток. Его дефицит — это как дирижёр без оркестра: защита ослабевает, и вирусы легче пробивают иммунный барьер.
2. Отсутствие прогулок и свежего воздуха
Осенью люди реже выходят на улицу, предпочитая тёплые помещения. Но именно прогулки на свежем воздухе помогают насытить кровь кислородом и активировать обмен веществ. Когда мы надолго "запираемся" в квартирах с сухим воздухом, слизистые носа и горла пересыхают — а это наши естественные фильтры против вирусов.
3. Повышенный стресс
Период возвращения к работе после отпуска, учебные заботы детей, пробки и авралы — всё это провоцирует хронический стресс. В ответ организм вырабатывает гормон кортизол, который в больших количествах подавляет активность иммунных клеток.
"Хронический стресс — это тихий убийца иммунитета. Мы часто не замечаем, как он ослабляет защитные силы организма", — отметил Морунов.
4. Воздух мегаполиса
Для жителей крупных городов действует целый "коктейль" дополнительных рисков: выхлопные газы, промышленные выбросы, недостаток солнца из-за плотной застройки. Всё это раздражает дыхательные пути и делает их более восприимчивыми к вирусам и бактериям.
Сравнение: осенний образ жизни vs летний
|Фактор
|Лето
|Осень
|Количество солнечного света
|Высокое
|Низкое
|Активность и прогулки
|Частые
|Редкие
|Влажность воздуха
|Умеренная
|Сухая (из-за отопления)
|Уровень стресса
|Ниже
|Выше
|Устойчивость к инфекциям
|Сильная
|Ослабленная
Как помочь иммунитету: пошаговые советы врача
-
Начните с контрастного душа.
Он тренирует сосуды, улучшает кровообращение и адаптационные механизмы организма. Постепенно чередуйте прохладную и тёплую воду, не создавая сильного стресса.
-
Добавьте дыхательную гимнастику.
Простые упражнения по типу "вдох на четыре счета, выдох на шесть" улучшают вентиляцию лёгких и помогают снять напряжение.
-
Следите за влажностью воздуха.
Используйте увлажнитель, особенно в отопительный сезон. Оптимальная влажность — около 45-55%.
-
Выходите на дневной свет.
Даже 20 минут прогулки в пасмурный день помогут активировать синтез витамина D и серотонина.
-
Обогатите рацион.
Включите продукты, поддерживающие иммунную систему: чеснок, имбирь, мёд, лимон, куриный бульон, орехи и сезонные овощи.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: пренебрегать прогулками из-за холода.
Последствие: снижение выработки витамина D и хроническая усталость.
Альтернатива: короткие, но ежедневные прогулки — даже 15 минут имеют значение.
-
Ошибка: часто включать обогреватели и не следить за влажностью.
Последствие: пересыхание слизистых, частые простуды.
Альтернатива: увлажнитель или хотя бы ёмкость с водой рядом с батареей.
-
Ошибка: постоянно "глушить" стресс кофе и сладостями.
Последствие: скачки сахара и повышение кортизола.
Альтернатива: дыхательные практики, прогулки и умеренные физические нагрузки.
А что если солнца совсем нет?
В регионах, где осенью солнце появляется редко, врач советует рассмотреть витамин D в добавках (после консультации со специалистом). Также можно увеличить долю продуктов, содержащих этот витамин: рыба, яйца, сливочное масло, печень трески.
Плюсы и минусы естественных способов укрепления иммунитета
|Плюсы
|Минусы
|Безопасно и естественно
|Требует регулярности
|Поддерживает работу сердца и сосудов
|Эффект заметен не сразу
|Снижает стресс и улучшает сон
|Не заменяет медицинское лечение
|Укрепляет дыхательные пути
|Требует дисциплины
FAQ
Можно ли заменить прогулки фитнесом в зале?
Физическая активность полезна в любом виде, но свежий воздух усиливает эффект, поэтому лучше сочетать оба варианта.
Как понять, что не хватает витамина D?
Усталость, ломкость ногтей, частые простуды и ухудшение настроения могут быть признаками дефицита. Точный уровень покажет анализ крови.
Помогает ли мёд при простудах?
Да, мёд обладает мягким противовоспалительным эффектом, особенно в сочетании с тёплой водой или лимоном.
Стоит ли принимать иммуностимуляторы?
Без назначения врача — нет. Лучше поддерживать иммунитет естественными методами: питанием, сном и движением.
Мифы и правда
-
Миф: простуда — следствие переохлаждения.
Правда: она развивается из-за вирусов, а холод только ослабляет защиту.
-
Миф: витамин D можно получить только летом.
Правда: он синтезируется круглый год, но зимой нужен дополнительный источник.
-
Миф: стресс не влияет на иммунитет.
Правда: хронический стресс угнетает выработку иммунных клеток и повышает восприимчивость к инфекциям.
Сон и психология
Осенний дефицит света снижает уровень серотонина и мелатонина, что влияет на настроение и сон. Люди становятся раздражительными, труднее засыпают и чаще ощущают упадок сил. Для профилактики сезонной апатии полезно ложиться спать в одно и то же время, минимизировать гаджеты перед сном и чаще бывать на дневном свету.
3 интересных факта
-
В пасмурную погоду уровень ультрафиолета снижается почти на 90%, но даже рассеянный свет стимулирует выработку витамина D.
-
Осенью уровень серотонина падает на 20-30%, что напрямую влияет на иммунитет и настроение.
-
Люди, принимающие контрастный душ ежедневно, болеют ОРВИ в 2 раза реже.
