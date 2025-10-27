Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Утро в осеннем тумане
Утро в осеннем тумане
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована вчера в 23:26

Почему вы болеете каждую осень: врач назвал главный, но невидимый фактор

Кандидат медицинских наук Олег Морунов рассказал, как нехватка солнца ослабляет иммунитет

Каждую осень количество простудных заболеваний растёт — и это далеко не совпадение. Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Олег Морунов рассказал, какие факторы делают организм уязвимым в холодный сезон и как укрепить иммунитет без лекарств.

"Дефицит солнечного света — главный регулятор выработки витамина D и гормона счастья серотонина. Его нехватка ослабляет первый и самый важный барьер против инфекций", — пояснил кандидат медицинских наук Олег Морунов.

Главные причины осенней заболеваемости

1. Недостаток солнца и витамина D

Сокращённый световой день и пасмурная погода приводят к тому, что организм получает меньше ультрафиолета. Без него снижается синтез витамина D, который регулирует работу иммунных клеток. Его дефицит — это как дирижёр без оркестра: защита ослабевает, и вирусы легче пробивают иммунный барьер.

2. Отсутствие прогулок и свежего воздуха

Осенью люди реже выходят на улицу, предпочитая тёплые помещения. Но именно прогулки на свежем воздухе помогают насытить кровь кислородом и активировать обмен веществ. Когда мы надолго "запираемся" в квартирах с сухим воздухом, слизистые носа и горла пересыхают — а это наши естественные фильтры против вирусов.

3. Повышенный стресс

Период возвращения к работе после отпуска, учебные заботы детей, пробки и авралы — всё это провоцирует хронический стресс. В ответ организм вырабатывает гормон кортизол, который в больших количествах подавляет активность иммунных клеток.

"Хронический стресс — это тихий убийца иммунитета. Мы часто не замечаем, как он ослабляет защитные силы организма", — отметил Морунов.

4. Воздух мегаполиса

Для жителей крупных городов действует целый "коктейль" дополнительных рисков: выхлопные газы, промышленные выбросы, недостаток солнца из-за плотной застройки. Всё это раздражает дыхательные пути и делает их более восприимчивыми к вирусам и бактериям.

Сравнение: осенний образ жизни vs летний

Фактор Лето Осень
Количество солнечного света Высокое Низкое
Активность и прогулки Частые Редкие
Влажность воздуха Умеренная Сухая (из-за отопления)
Уровень стресса Ниже Выше
Устойчивость к инфекциям Сильная Ослабленная

Как помочь иммунитету: пошаговые советы врача

  1. Начните с контрастного душа.
    Он тренирует сосуды, улучшает кровообращение и адаптационные механизмы организма. Постепенно чередуйте прохладную и тёплую воду, не создавая сильного стресса.

  2. Добавьте дыхательную гимнастику.
    Простые упражнения по типу "вдох на четыре счета, выдох на шесть" улучшают вентиляцию лёгких и помогают снять напряжение.

  3. Следите за влажностью воздуха.
    Используйте увлажнитель, особенно в отопительный сезон. Оптимальная влажность — около 45-55%.

  4. Выходите на дневной свет.
    Даже 20 минут прогулки в пасмурный день помогут активировать синтез витамина D и серотонина.

  5. Обогатите рацион.
    Включите продукты, поддерживающие иммунную систему: чеснок, имбирь, мёд, лимон, куриный бульон, орехи и сезонные овощи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пренебрегать прогулками из-за холода.
    Последствие: снижение выработки витамина D и хроническая усталость.
    Альтернатива: короткие, но ежедневные прогулки — даже 15 минут имеют значение.

  • Ошибка: часто включать обогреватели и не следить за влажностью.
    Последствие: пересыхание слизистых, частые простуды.
    Альтернатива: увлажнитель или хотя бы ёмкость с водой рядом с батареей.

  • Ошибка: постоянно "глушить" стресс кофе и сладостями.
    Последствие: скачки сахара и повышение кортизола.
    Альтернатива: дыхательные практики, прогулки и умеренные физические нагрузки.

А что если солнца совсем нет?

В регионах, где осенью солнце появляется редко, врач советует рассмотреть витамин D в добавках (после консультации со специалистом). Также можно увеличить долю продуктов, содержащих этот витамин: рыба, яйца, сливочное масло, печень трески.

Плюсы и минусы естественных способов укрепления иммунитета

Плюсы Минусы
Безопасно и естественно Требует регулярности
Поддерживает работу сердца и сосудов Эффект заметен не сразу
Снижает стресс и улучшает сон Не заменяет медицинское лечение
Укрепляет дыхательные пути Требует дисциплины

FAQ

Можно ли заменить прогулки фитнесом в зале?
Физическая активность полезна в любом виде, но свежий воздух усиливает эффект, поэтому лучше сочетать оба варианта.

Как понять, что не хватает витамина D?
Усталость, ломкость ногтей, частые простуды и ухудшение настроения могут быть признаками дефицита. Точный уровень покажет анализ крови.

Помогает ли мёд при простудах?
Да, мёд обладает мягким противовоспалительным эффектом, особенно в сочетании с тёплой водой или лимоном.

Стоит ли принимать иммуностимуляторы?
Без назначения врача — нет. Лучше поддерживать иммунитет естественными методами: питанием, сном и движением.

Мифы и правда

  • Миф: простуда — следствие переохлаждения.
    Правда: она развивается из-за вирусов, а холод только ослабляет защиту.

  • Миф: витамин D можно получить только летом.
    Правда: он синтезируется круглый год, но зимой нужен дополнительный источник.

  • Миф: стресс не влияет на иммунитет.
    Правда: хронический стресс угнетает выработку иммунных клеток и повышает восприимчивость к инфекциям.

Сон и психология

Осенний дефицит света снижает уровень серотонина и мелатонина, что влияет на настроение и сон. Люди становятся раздражительными, труднее засыпают и чаще ощущают упадок сил. Для профилактики сезонной апатии полезно ложиться спать в одно и то же время, минимизировать гаджеты перед сном и чаще бывать на дневном свету.

3 интересных факта

  1. В пасмурную погоду уровень ультрафиолета снижается почти на 90%, но даже рассеянный свет стимулирует выработку витамина D.

  2. Осенью уровень серотонина падает на 20-30%, что напрямую влияет на иммунитет и настроение.

  3. Люди, принимающие контрастный душ ежедневно, болеют ОРВИ в 2 раза реже.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Контрастный душ противопоказан людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями вчера в 20:02
Контрастный душ не всем во благо: вот кому он действительно противопоказан

Контрастный душ может бодрить и укреплять иммунитет, но не всем он безопасен. Узнайте, кому стоит избегать резких перепадов температуры и как правильно начать закаливание.

Читать полностью » Эксперты сообщили, что двойное очищение повышает эффективность кремов и сывороток вчера в 19:47
Корейский секрет чистой кожи: почему мир перешёл на двойное умывание

Двойная чистка – секрет здоровья кожи из корейской косметологии, который обещает глубокое очищение и улучшение ее качества. Узнайте, как правильно внедрить этот метод.

Читать полностью » Французский маникюр с утолщённым белым кончиком снова стал модным трендом сезона вчера в 18:41
Памела Андерсон бы одобрила: "толстый френч" снова покоряет

Французский маникюр с утолщенным белым кончиком вновь на пике моды! Узнайте, как создать идеальный образ в стиле нулевых с полезными советами.

Читать полностью » Диетологи: кофеин и танины в чае повышают риск остеопороза после 60 лет вчера в 18:31
Привычный чай оказался коварнее, чем кажется: вот как он вымывает здоровье из костей

Не все виды чая одинаково полезны: выяснилось, что привычный напиток может ускорить потерю кальция и ослабить кости, особенно после 60 лет.

Читать полностью » Диетолог Тоби Амидор: кайенский перец помогает ускорить обмен веществ и снизить аппетит вчера в 17:46
Добавьте в суп одну щепотку — и организм начнёт сжигать калории сам

Острая специя, которая помогает ускорить метаболизм и контролировать аппетит, — но только при грамотном употреблении. Диетологи объясняют, как кайенский перец может помочь похудеть и когда он опасен.

Читать полностью » Врачи уточнили, что высокая пористость усиливается после окрашивания и термоукладки вчера в 17:32
Почему волосы не слушаются, даже если уход идеальный: ответ в их структуре

Пористость волос меняет подход к уходу. Узнайте, как определить свой тип и подобрать правильные средства для здоровья и блеска волос.

Читать полностью » Специалисты: белковое питание после 60 лет помогает предотвратить потерю мышечной массы вчера в 16:39
Организм стареет не от возраста, а от дефицита вот этого вещества

Белок помогает пожилым людям сохранять силу, ясность ума и здоровье. Какие продукты лучше включить в рацион, чтобы питание стало источником энергии и долголетия?

Читать полностью » Врачи сообщили, что тип кожи меняется с возрастом, климатом и уровнем стресса вчера в 16:25
Кожа говорит больше, чем зеркало: как узнать почему уход не работает

Узнайте, как быстро определить тип кожи и выбрать идеальные средства ухода с помощью простых тестов, которые откроют секреты вашей кожи.

Читать полностью »

Новости
Еда
Итальянские кулинары раскрыли секреты пиццы "Четыре сезона" и её символику
Авто и мото
Автостат: большинство владельцев Li Auto в России пересели с немецких брендов
Наука
Специалисты объяснили, как предотвратить послеродовую депрессию на ранних сроках
УрФО
В Челябинске пересмотрят тарифы ЖКХ: плата за содержание домов вырастет на 2–3 рубля за квадрат
Садоводство
Исследователи напомнили: зигзагообразный кактус и уши Микки — идеальные растения для квартиры
Садоводство
Удаление пня после спила дерева ускоряет восстановление почвы на участке — Алексей Котов
Красота и здоровье
Гастроэнтеролог Антон Загайнов объяснил, в каких случаях допустим онлайн-приём у врача
Культура и шоу-бизнес
Daily Mail: близкие Бритни Спирс обсуждают возможность возвращения опеки над певицей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet