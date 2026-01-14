Чем больше витамина D, тем хуже? Популярная добавка дала эффект, к которому никто не был готов

Влияние привычных витаминов на работу мозга может оказаться куда сложнее, чем принято считать. Новые данные показывают, что даже популярные добавки способны оказывать неоднозначный эффект на когнитивные функции в зрелом возрасте. Особенно это касается витамина D, который многие воспринимают исключительно как средство для укрепления костей. Об этом сообщает Knowridge Science Report.

Что изучали учёные и кого включили в исследование

Витамин D традиционно связывают с обменом кальция и состоянием костной ткани, однако исследователи Ратгерского университета решили проверить, как разные дозировки отражаются на работе мозга. В центре внимания оказались память, способность к обучению и скорость реакции — параметры, напрямую влияющие на самостоятельность и качество жизни в пожилом возрасте.

В исследование включили женщин от 50 до 70 лет с избыточной массой тела или ожирением. Такой выбор объясняется тем, что с возрастом дефицит витамина D встречается чаще и может проявляться не только усталостью и мышечной слабостью, но и изменениями в когнитивной сфере, о чём ранее уже говорили врачи, связывая подобные симптомы с дефицитом витамина D. Всем участницам также рекомендовали снижение веса как дополнительную меру поддержки здоровья мозга.

Разные дозы — разные результаты

Наблюдение продолжалось один год. Женщин разделили на три группы: первая получала стандартные 600 международных единиц витамина D в сутки, вторая — 2000 МЕ, третья — 4000 МЕ. По итогам эксперимента участницы прошли тесты на память, обучение и скорость реакции.

Наиболее заметные улучшения памяти и способности усваивать новую информацию зафиксировали у женщин, принимавших 2000 МЕ в день. По этим показателям они превзошли участниц, ограничившихся минимальной дозировкой. Эти данные позволяют предположить, что умеренное увеличение потребления витамина D может положительно влиять на когнитивные функции, особенно в сочетании с другими факторами образа жизни.

Неожиданный эффект замедления реакции

Одновременно исследование выявило и настораживающий момент. У женщин, принимавших 2000 МЕ витамина D, скорость реакции была ниже, чем у группы с дозой 600 МЕ. В группе с максимальной дозировкой — 4000 МЕ — замедление реакции оказалось ещё более выраженным.

Этот показатель имеет особое значение для пожилых людей, поскольку скорость реакции напрямую связана с риском падений. Даже небольшое замедление может повысить вероятность травм, особенно при низком уровне повседневной активности. Ранее учёные уже отмечали, что физическая активность улучшает кровоток мозга и помогает поддерживать внимание и координацию движений.

Что это значит на практике

Предыдущие исследования уже указывали на связь высоких доз витамина D — более 2000 МЕ в день — с повышенным риском падений у пожилых людей. Новая работа подтверждает эти выводы и дополняет их возможным объяснением в виде замедления моторных реакций.

Авторы подчёркивают, что остаются открытыми важные вопросы. Пока неясно, приводит ли снижение скорости реакции напрямую к большему числу падений и одинаково ли витамин D влияет на мужчин и женщин. Эти аспекты требуют дальнейших исследований.

Витамин D остаётся важной частью заботы о здоровье, но он не работает изолированно. Сбалансированное питание, регулярное движение и контроль образа жизни играют не меньшую роль. Результаты исследования под руководством Сью Шэпс, опубликованного в журнале The Journals of Gerontology: Series A, показывают, что избыточные дозы добавок могут приносить не только пользу, но и дополнительные риски. Поэтому специалисты рекомендуют подбирать дозировку индивидуально и обсуждать приём витамина D с врачом.