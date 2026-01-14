Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
витамин D
витамин D
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 13:18

Чем больше витамина D, тем хуже? Популярная добавка дала эффект, к которому никто не был готов

Высокие дозы витамина D влияют на память и скорость реакции — Knowridge

Влияние привычных витаминов на работу мозга может оказаться куда сложнее, чем принято считать. Новые данные показывают, что даже популярные добавки способны оказывать неоднозначный эффект на когнитивные функции в зрелом возрасте. Особенно это касается витамина D, который многие воспринимают исключительно как средство для укрепления костей. Об этом сообщает Knowridge Science Report.

Что изучали учёные и кого включили в исследование

Витамин D традиционно связывают с обменом кальция и состоянием костной ткани, однако исследователи Ратгерского университета решили проверить, как разные дозировки отражаются на работе мозга. В центре внимания оказались память, способность к обучению и скорость реакции — параметры, напрямую влияющие на самостоятельность и качество жизни в пожилом возрасте.

В исследование включили женщин от 50 до 70 лет с избыточной массой тела или ожирением. Такой выбор объясняется тем, что с возрастом дефицит витамина D встречается чаще и может проявляться не только усталостью и мышечной слабостью, но и изменениями в когнитивной сфере, о чём ранее уже говорили врачи, связывая подобные симптомы с дефицитом витамина D. Всем участницам также рекомендовали снижение веса как дополнительную меру поддержки здоровья мозга.

Разные дозы — разные результаты

Наблюдение продолжалось один год. Женщин разделили на три группы: первая получала стандартные 600 международных единиц витамина D в сутки, вторая — 2000 МЕ, третья — 4000 МЕ. По итогам эксперимента участницы прошли тесты на память, обучение и скорость реакции.

Наиболее заметные улучшения памяти и способности усваивать новую информацию зафиксировали у женщин, принимавших 2000 МЕ в день. По этим показателям они превзошли участниц, ограничившихся минимальной дозировкой. Эти данные позволяют предположить, что умеренное увеличение потребления витамина D может положительно влиять на когнитивные функции, особенно в сочетании с другими факторами образа жизни.

Неожиданный эффект замедления реакции

Одновременно исследование выявило и настораживающий момент. У женщин, принимавших 2000 МЕ витамина D, скорость реакции была ниже, чем у группы с дозой 600 МЕ. В группе с максимальной дозировкой — 4000 МЕ — замедление реакции оказалось ещё более выраженным.

Этот показатель имеет особое значение для пожилых людей, поскольку скорость реакции напрямую связана с риском падений. Даже небольшое замедление может повысить вероятность травм, особенно при низком уровне повседневной активности. Ранее учёные уже отмечали, что физическая активность улучшает кровоток мозга и помогает поддерживать внимание и координацию движений.

Что это значит на практике

Предыдущие исследования уже указывали на связь высоких доз витамина D — более 2000 МЕ в день — с повышенным риском падений у пожилых людей. Новая работа подтверждает эти выводы и дополняет их возможным объяснением в виде замедления моторных реакций.

Авторы подчёркивают, что остаются открытыми важные вопросы. Пока неясно, приводит ли снижение скорости реакции напрямую к большему числу падений и одинаково ли витамин D влияет на мужчин и женщин. Эти аспекты требуют дальнейших исследований.

Витамин D остаётся важной частью заботы о здоровье, но он не работает изолированно. Сбалансированное питание, регулярное движение и контроль образа жизни играют не меньшую роль. Результаты исследования под руководством Сью Шэпс, опубликованного в журнале The Journals of Gerontology: Series A, показывают, что избыточные дозы добавок могут приносить не только пользу, но и дополнительные риски. Поэтому специалисты рекомендуют подбирать дозировку индивидуально и обсуждать приём витамина D с врачом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренировка увеличивает кровоток мозга и облегчает удержание фокуса - ynetGlobal вчера в 5:43
Внимание перестало переключаться: одна привычка без лекарств дала неожиданный эффект

Вы когда-нибудь задумывались, как физическая активность влияет на концентрацию? Узнайте, какие упражнения помогут улучшить внимание и снизить отвлечения раз и навсегда!

Читать полностью » Температура спальни выше 24 °C повысила нагрузку на сердце во сне — BMC Medicine вчера в 1:20
Сон должен лечить, но этой ночью сердце борется за выживание — виновата незаметная деталь

Жаркие ночи могут усиливать нагрузку на сердце пожилых людей. Учёные выяснили, какая температура в спальне помогает организму действительно восстановиться.

Читать полностью » Усталость, не уходящая после отдыха, может быть связана с дефицитами или эндокринными нарушениями — Мария Лавренова 12.01.2026 в 20:18
Зимой мы особенно уязвимы: как дефицит витамина D может вызвать постоянную усталость

Постоянная усталость, которая не проходит после отдыха, может быть признаком дефицита витамина D, анемии или гормональных нарушений.

Читать полностью » Отказ от соли поможет ускорить снижение веса — диетолог Белоусова 12.01.2026 в 16:46
Похудение после новогодних столов: этот продукт стоит временно вычеркнуть из меню

Диетолог Анна Белоусова рассказала NewsInfo, как быстро снизить вес после новогодних праздников без жестких диет.

Читать полностью » Базовый гардероб упрощает сборку стильных комплектов — стилисты 12.01.2026 в 16:46
Смотрю на женщин в транспорте и сразу понимаю — кто стильный: дело не в брендах

Стильный образ не требует брендов и сложных приёмов. Разбираем простые правила, которые помогают выглядеть собранно и гармонично каждый день.

Читать полностью » Свежие фрукты зимой не покрывают потребность в витамине C — иммунолог Болибок 12.01.2026 в 14:09
Витамины зимой становятся лотереей: внешний вид продуктов не гарантирует реальную пользу

Иммунолог объяснил, почему зимой чаще не хватает витаминов даже при "здоровом" рационе, и назвал элементы, которые проседают в первую очередь.

Читать полностью » Детокс после праздников снизил чувство усталости — диетологи 12.01.2026 в 13:14
После праздников тело работает в аварийном режиме: детокс, который реально помогает

Праздники позади, а усталость осталась. Эксперты объясняют, какие простые шаги помогают мягко восстановить режим и вернуть ощущение бодрости.

Читать полностью » Профессор Воробьёв рекомендовал избегать толпы для снижения риска ОРВИ 12.01.2026 в 12:31
Проветривание и дистанция работают лучше чудо-средств: сезон простуд не прощает беспечности

После праздников вирусная заболеваемость растёт из-за возвращения в школы и офисы. Профессор объяснил, что реально снижает риск и чего лучше избегать.

Читать полностью »

Новости
Еда
Стевия может стать безопасной альтернативой сахару — диетолог Ромашина
Красота и здоровье
Тяга к сладкому может говорить о стрессе и тревоге — диетолог Ромашина
Наука
Повышение температуры может ускорить таяние антарктических льдов — Молли О. Паттерсон
Еда
Самыми гигиеничными досками для кухни стали стекло и сталь — Панарелли, технолог
Туризм
Египет ОАЭ и Таиланд вошли в зимний обзор отдыха для россиян — туристические СМИ
Авто и мото
Honda обновила эмблему H для всего автоподразделения
Туризм
Цифровая виза даёт иностранцам до 180 дней жизни в Таиланде
Дом
Хлопковые полотенца выдерживают частые стирки без потери формы — House Digest
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet