Витамин С: утром или вечером? Дерматологи ставят точку в споре
Дерматологи давно считают витамин С одним из самых эффективных компонентов ухода за кожей. Его рекомендуют для защиты от солнца, борьбы с пигментацией и стимуляции коллагена. Но стоит ли наносить его перед сном, как советуют пользователи TikTok? Врач-дерматолог Шаса Ху, директор косметологического отделения Университета Майами, объясняет, когда и зачем использовать витамин С, чтобы он действительно работал.
Почему витамин С обычно применяют утром
Главное свойство витамина С — антиоксидантная защита. Он нейтрализует свободные радикалы, которые образуются из-за ультрафиолета, загрязнённого воздуха и даже сигаретного дыма. Эти молекулы повреждают клетки кожи и ускоряют старение. Поэтому логично наносить витамин С утром, чтобы "перехватить" вред ещё до того, как он нанесёт ущерб.
"Наносить витамин С под солнцезащитный крем — значит добавить коже усиленную защиту от УФ-повреждений", — пояснила дерматолог Шаса Ху.
Комбинация витамина С с витамином E усиливает антиоксидантный эффект и помогает предотвратить солнечные ожоги. Это не замена SPF, а скорее "дополнительный щит" против фотостарения и микроповреждений ДНК.
Что происходит, если наносить витамин С на ночь
Если использовать витамин С вечером, его ключевые функции — осветление пигментных пятен и стимуляция выработки коллагена — всё равно сохраняются. Ночью кожа активно восстанавливается, и витамин С может поддерживать эти процессы. Однако, как отмечает доктор Ху, пользы от вечернего применения меньше, чем от утреннего.
Причина проста: ночью кожа не подвергается воздействию ультрафиолета, а значит, антиоксидантная защита не так нужна. Кроме того, использование мощных активов в вечернем уходе может обернуться раздражением.
С чем нельзя сочетать витамин С
Ошибки при комбинации активных ингредиентов — частая причина покраснений и шелушения.
-
Ретинол. Этот компонент обновляет клетки, но в сочетании с витамином С может вызвать жжение и сухость.
-
Кислоты (AHA, BHA). Гликолевая или молочная кислота усиливают проникновение витамина С, но одновременно раздражают кожу.
-
Двойное нанесение. Утро + вечер — слишком интенсивный режим даже для плотной кожи; барьер ослабевает, появляются микротрещины и чувство стянутости.
"Комбинировать витамин С с ретинолом или кислотами — значит рисковать раздражением и покраснением", — предупредила дерматолог Шаса Ху.
Если кожа чувствительная, лучше выбирать мягкие формы витамина С, например tetrahexyldecyl ascorbate. Это производное менее активно, чем чистая L-аскорбиновая кислота, но гораздо деликатнее.
Сравнение форм витамина С
|Форма
|Особенности
|Кому подходит
|L-аскорбиновая кислота
|Чистая и наиболее мощная, требует pH ≈ 3, быстро окисляется
|Для нормальной и жирной кожи
|Аскорбилфосфат магния
|Устойчивая водорастворимая форма, мягкое действие
|Для сухой и чувствительной кожи
|Тетрагексилдецил аскорбат
|Жирорастворимая, проникает глубже и не раздражает
|Для возрастной и реактивной кожи
Как правильно вводить витамин С в уход
-
Начинайте с концентрации 5-10 % и наносите раз в день.
-
Используйте утром после очищения, до крема и SPF.
-
Храните сыворотку в темном флаконе, вдали от света и тепла — витамин С быстро окисляется.
-
Если кожа чувствительна, вводите постепенно, через день.
-
При появлении жжения снизьте частоту нанесения или переходите на мягкую форму.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: наносить витамин С и ретинол в одном уходе.
Последствие: покраснение и шелушение.
Альтернатива: витамин С утром, ретинол вечером.
-
Ошибка: использовать старую, пожелтевшую сыворотку.
Последствие: окисление, раздражение и отсутствие эффекта.
Альтернатива: выбирать флаконы с дозатором и сроком хранения до 6 месяцев.
-
Ошибка: наносить на влажную кожу после кислот.
Последствие: сильное пощипывание и микровоспаления.
Альтернатива: дождаться, пока кожа высохнет, или использовать нейтральный тоник перед сывороткой.
А что если всё-таки использовать на ночь?
Если ваша цель — осветление пятен, а утренний уход уже насыщен SPF и другими средствами, ночное применение допустимо. Главное — не сочетать витамин С с агрессивными активами. В таком случае он будет работать как антиоксидант-восстановитель, помогая клеткам вырабатывать коллаген и уменьшать следы постакне.
Тем, кто живёт в загрязнённых или жарких регионах, вечернее нанесение может стать бонусом: кожа получает дополнительную дозу защиты после дня, проведённого под солнцем.
Плюсы и минусы вечернего применения
|Плюсы
|Минусы
|Поддерживает выработку коллагена ночью
|Нет защиты от дневных агрессоров
|Меньше окисляется без контакта с солнцем
|Может конфликтовать с ретинолом и кислотами
|Удобно для тех, кто не любит многослойный утренний уход
|Повышает риск раздражения при сочетании с активами
Частые вопросы
Как выбрать концентрацию?
Для новичков подойдёт 10 %, для опытных пользователей — 15-20 %.
Можно ли наносить под макияж?
Да, витамин С делает кожу более гладкой, а тон ложится ровнее. Главное — дать сыворотке впитаться 5-7 минут.
Что делать, если кожа щиплет?
Снизьте частоту применения, переходите на мягкую форму или добавьте успокаивающую сыворотку с ниацинамидом.
Мифы и правда
-
Миф: витамин С нельзя использовать летом.
Правда: можно и нужно — он защищает от фотостарения.
-
Миф: чем выше концентрация, тем лучше.
Правда: эффект зависит от формы и стабильности, а не только от процента.
-
Миф: витамин С несовместим с SPF.
Правда: наоборот, усиливает его защитное действие.
3 интересных факта
• Витамин С ускоряет заживление микроповреждений и усиливает действие пептидов.
• Исследования показывают: регулярное применение снижает пигментацию на 73 % за 3 месяца.
• Первые стабильные сыворотки появились лишь в 1990-х — до этого витамин С разрушался почти мгновенно при контакте с воздухом.
Итог
Использовать витамин С можно и утром, и вечером, но максимальную пользу он приносит в дневное время. Утреннее нанесение защищает кожу от свободных радикалов и усиливает действие солнцезащитного крема. Вечером же сыворотка будет работать скорее как мягкий антивозрастной компонент, поддерживающий обновление кожи.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru