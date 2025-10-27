Витамин С: утром или вечером? Дерматологи ставят точку в споре

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка наносит сыворотку на лицо
Девушка наносит сыворотку на лицо
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 23:02

Витамин С эффективнее работает утром под солнцезащитный крем — дерматологи

Дерматологи давно считают витамин С одним из самых эффективных компонентов ухода за кожей. Его рекомендуют для защиты от солнца, борьбы с пигментацией и стимуляции коллагена. Но стоит ли наносить его перед сном, как советуют пользователи TikTok? Врач-дерматолог Шаса Ху, директор косметологического отделения Университета Майами, объясняет, когда и зачем использовать витамин С, чтобы он действительно работал.

Почему витамин С обычно применяют утром

Главное свойство витамина С — антиоксидантная защита. Он нейтрализует свободные радикалы, которые образуются из-за ультрафиолета, загрязнённого воздуха и даже сигаретного дыма. Эти молекулы повреждают клетки кожи и ускоряют старение. Поэтому логично наносить витамин С утром, чтобы "перехватить" вред ещё до того, как он нанесёт ущерб.

"Наносить витамин С под солнцезащитный крем — значит добавить коже усиленную защиту от УФ-повреждений", — пояснила дерматолог Шаса Ху.

Комбинация витамина С с витамином E усиливает антиоксидантный эффект и помогает предотвратить солнечные ожоги. Это не замена SPF, а скорее "дополнительный щит" против фотостарения и микроповреждений ДНК.

Что происходит, если наносить витамин С на ночь

Если использовать витамин С вечером, его ключевые функции — осветление пигментных пятен и стимуляция выработки коллагена — всё равно сохраняются. Ночью кожа активно восстанавливается, и витамин С может поддерживать эти процессы. Однако, как отмечает доктор Ху, пользы от вечернего применения меньше, чем от утреннего.

Причина проста: ночью кожа не подвергается воздействию ультрафиолета, а значит, антиоксидантная защита не так нужна. Кроме того, использование мощных активов в вечернем уходе может обернуться раздражением.

С чем нельзя сочетать витамин С

Ошибки при комбинации активных ингредиентов — частая причина покраснений и шелушения.

  1. Ретинол. Этот компонент обновляет клетки, но в сочетании с витамином С может вызвать жжение и сухость.

  2. Кислоты (AHA, BHA). Гликолевая или молочная кислота усиливают проникновение витамина С, но одновременно раздражают кожу.

  3. Двойное нанесение. Утро + вечер — слишком интенсивный режим даже для плотной кожи; барьер ослабевает, появляются микротрещины и чувство стянутости.

"Комбинировать витамин С с ретинолом или кислотами — значит рисковать раздражением и покраснением", — предупредила дерматолог Шаса Ху.

Если кожа чувствительная, лучше выбирать мягкие формы витамина С, например tetrahexyldecyl ascorbate. Это производное менее активно, чем чистая L-аскорбиновая кислота, но гораздо деликатнее.

Сравнение форм витамина С

Форма Особенности Кому подходит
L-аскорбиновая кислота Чистая и наиболее мощная, требует pH ≈ 3, быстро окисляется Для нормальной и жирной кожи
Аскорбилфосфат магния Устойчивая водорастворимая форма, мягкое действие Для сухой и чувствительной кожи
Тетрагексилдецил аскорбат Жирорастворимая, проникает глубже и не раздражает Для возрастной и реактивной кожи

Как правильно вводить витамин С в уход

  1. Начинайте с концентрации 5-10 % и наносите раз в день.

  2. Используйте утром после очищения, до крема и SPF.

  3. Храните сыворотку в темном флаконе, вдали от света и тепла — витамин С быстро окисляется.

  4. Если кожа чувствительна, вводите постепенно, через день.

  5. При появлении жжения снизьте частоту нанесения или переходите на мягкую форму.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: наносить витамин С и ретинол в одном уходе.
    Последствие: покраснение и шелушение.
    Альтернатива: витамин С утром, ретинол вечером.

  • Ошибка: использовать старую, пожелтевшую сыворотку.
    Последствие: окисление, раздражение и отсутствие эффекта.
    Альтернатива: выбирать флаконы с дозатором и сроком хранения до 6 месяцев.

  • Ошибка: наносить на влажную кожу после кислот.
    Последствие: сильное пощипывание и микровоспаления.
    Альтернатива: дождаться, пока кожа высохнет, или использовать нейтральный тоник перед сывороткой.

А что если всё-таки использовать на ночь?

Если ваша цель — осветление пятен, а утренний уход уже насыщен SPF и другими средствами, ночное применение допустимо. Главное — не сочетать витамин С с агрессивными активами. В таком случае он будет работать как антиоксидант-восстановитель, помогая клеткам вырабатывать коллаген и уменьшать следы постакне.

Тем, кто живёт в загрязнённых или жарких регионах, вечернее нанесение может стать бонусом: кожа получает дополнительную дозу защиты после дня, проведённого под солнцем.

Плюсы и минусы вечернего применения

Плюсы Минусы
Поддерживает выработку коллагена ночью Нет защиты от дневных агрессоров
Меньше окисляется без контакта с солнцем Может конфликтовать с ретинолом и кислотами
Удобно для тех, кто не любит многослойный утренний уход Повышает риск раздражения при сочетании с активами

Частые вопросы

Как выбрать концентрацию?
Для новичков подойдёт 10 %, для опытных пользователей — 15-20 %.

Можно ли наносить под макияж?
Да, витамин С делает кожу более гладкой, а тон ложится ровнее. Главное — дать сыворотке впитаться 5-7 минут.

Что делать, если кожа щиплет?
Снизьте частоту применения, переходите на мягкую форму или добавьте успокаивающую сыворотку с ниацинамидом.

Мифы и правда

  • Миф: витамин С нельзя использовать летом.
    Правда: можно и нужно — он защищает от фотостарения.

  • Миф: чем выше концентрация, тем лучше.
    Правда: эффект зависит от формы и стабильности, а не только от процента.

  • Миф: витамин С несовместим с SPF.
    Правда: наоборот, усиливает его защитное действие.

3 интересных факта

• Витамин С ускоряет заживление микроповреждений и усиливает действие пептидов.
• Исследования показывают: регулярное применение снижает пигментацию на 73 % за 3 месяца.
• Первые стабильные сыворотки появились лишь в 1990-х — до этого витамин С разрушался почти мгновенно при контакте с воздухом.

Итог

Использовать витамин С можно и утром, и вечером, но максимальную пользу он приносит в дневное время. Утреннее нанесение защищает кожу от свободных радикалов и усиливает действие солнцезащитного крема. Вечером же сыворотка будет работать скорее как мягкий антивозрастной компонент, поддерживающий обновление кожи.

