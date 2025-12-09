Секрет сияющей кожи оказался на кухне: коллаген просыпается от еды, а не от баночек

Ученые доказали, что витамин С способен не только укреплять иммунитет, но и замедлять процессы старения кожи. Новое исследование показало: увеличение его потребления напрямую влияет на выработку коллагена и ускоряет обновление эпидермиса. Этот результат ещё раз подтверждает, что питание — ключ к здоровью и молодости кожи. Об этом сообщает Journal of Investigative Dermatology.

Как витамин С влияет на обновление кожи

Учёные медицинского факультета Университета Отаго в Крайстчерче доказали: способность кожи вырабатывать коллаген и регенерироваться зависит от уровня витамина С в организме. В результате эксперимента они обнаружили, что количество витамина С в тканях практически равно его концентрации в плазме крови. Когда добровольцы увеличивали долю богатых витамином С фруктов, показатели в коже тоже росли, улучшая её плотность и эластичность.

В исследовании участвовали здоровые люди из Новой Зеландии и Германии. Те, кто ежедневно ел по два золотисто-коричневых киви, уже через несколько недель показали рост уровня витамина С в крови и коже. Эти изменения сопровождались утолщением эпидермиса и активной синтетической работой фибробластов — клеток, отвечающих за производство коллагена.

"Мы были удивлены тем, насколько тесно связаны уровни витамина С в плазме и в коже — эта корреляция была заметнее, чем в любом другом органе", — говорит профессор Маргрит Виссерс.

Учёные уточняют: результаты наблюдались даже при умеренном увеличении дозы — около 250 мг в день. Подобные значения можно получить из пяти порций свежих овощей и фруктов. Поддержание достаточного уровня витаминов — включая другие витамины, важные для здоровья кожи — способствует естественному обновлению тканей и замедляет старение.

Диетический витамин С эффективнее наружных средств

Профессор Виссерс отмечает, что результаты исследования подтверждают простую мысль: "красота идёт изнутри". Организм усваивает витамин С намного лучше через кровоток, чем через наружные средства. В отличие от кремов, где витамин теряет активность при контакте с воздухом, поступление из пищи обеспечивает достижение всех слоёв кожи.

"Мы первыми показали, что витамин С проникает во все слои эпидермиса и улучшает его функции. Я горжусь нашей командой и полученными результатами", — отмечает учёный.

Такое открытие означает, что витамин С нужно рассматривать не только как ингредиент в уходовой косметике, но и как часть ежедневного рациона. Вместе с другими антиоксидантами он защищает клетки от окислительного стресса, усиливает синтез коллагена и способствует восстановлению кожного барьера.

Исследование и результаты

Работа включала два этапа. Сначала учёные оценили уровень витамина С в плазме и ткани у пациентов, проходивших плановые операции в больнице Те Вату Ора. Позже проверили, как ежедневный приём киви в течение восьми недель влияет на структуру кожи.

В оба центра — в Крайстчерче и Гамбурге — отобрали по 12 здоровых участников. После эксперимента у всех наблюдалось увеличение толщины эпидермиса и улучшение эластичности. Немецкая лаборатория дополнительно зафиксировала рост защитных свойств кожи и быстрое восстановление клеток после воздействия ультрафиолета.

"Значительное утолщение кожи участников указывает на активную регенерацию и усиление синтеза коллагена", — говорит профессор Виссерс.

Учёные подчёркивают: похожий эффект можно достичь и при употреблении других продуктов, богатых витамином С — цитрусовых, ягод, стручкового перца, брокколи. Главное — регулярность и разнообразие рациона.

Расширенные выводы и практические советы

Чтобы сохранить здоровье и молодость кожи, эксперты рекомендуют ежедневно потреблять не менее пяти порций фруктов и овощей. Такой рацион не только обеспечивает оптимальный уровень витамина С, но и улучшает работу иммунной системы. Исследования показывают, что правильный рацион снижает нагрузку на иммунитет и ускоряет восстановление организма.

Плюсы и минусы повышенного потребления витамина С

Плюсы:

• Стимулирует выработку коллагена и улучшает структуру кожи.

• Ускоряет регенерацию эпидермиса и защищает от окислительного стресса.

• Поддерживает иммунную систему и работу сосудов.

• Способствует лучшему усвоению железа из растительных продуктов.

Минусы:

• Избыток витамина С может вызвать дискомфорт в ЖКТ.

• Высокие дозы добавок повышают риск камнеобразования в почек.

• Витамин С не накапливается в организме — важен ежедневный баланс.

Советы по укреплению кожи

Добавляйте в ежедневное меню цитрусовые, киви, ягоды и зелёные овощи. Избегайте длительного хранения продуктов — витамин С быстро разрушается при свете и тепле. Сочетайте продукты, богатые витамином С, с источниками белка — это усиливает синтез коллагена. Пейте достаточно воды и поддерживайте режим сна — это влияет на скорость обновления клеток.

Популярные вопросы о витамине С и коже

1. Можно ли заменить витамин С из пищи добавками?

Лучше получать его из натуральных продуктов. Добавки используют только при дефиците.

2. Как понять, что витамина С не хватает?

Кожа становится тусклой, появляется сухость и замедляется заживление ран.

3. Сколько витамина С нужно в день?

Около 250 мг — это 2-3 киви или пара порций цитрусовых.