Плечо
Плечо
© www.pexels.com by Ximena Mora is licensed under Бесплатное использование
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 0:35

Молодость на вкус киви: витамин С превращает кожу в зеркало здоровья

Витамин С ускоряет выработку коллагена в коже — Университет Отаго

Питание давно считается одним из главных факторов, влияющих на общее состояние здоровья, но теперь наука получила убедительные доказательства того, что именно ежедневный рацион напрямую определяет внешний вид и функциональность кожи. Новое исследование Университета Отаго в Новой Зеландии стало прорывом: оно впервые доказало, что уровень витамина С в крови связан не только с общим самочувствием, но и с процессами обновления клеток кожи и выработкой коллагена. Об этом сообщает международный журнал Journal of Investigative Dermatology.

Как витамин С влияет на кожу

Учёные проследили путь витамина С с момента его поступления в организм до проникновения в кожные слои. Результаты оказались поразительными: витамин успешно проходит через все барьерные структуры кожи, включая эпидермис, который обычно препятствует проникновению водорастворимых веществ. Это объясняет, почему даже самые дорогие косметические средства с витамином С часто оказываются менее эффективными, чем рацион, богатый этим витамином. Проще говоря, кожа лучше усваивает питательные вещества изнутри, чем через кремы и сыворотки.

"Мы впервые смогли продемонстрировать, как витамин С поступает в клетки кожи напрямую из крови, обеспечивая полноценное обновление тканей", — говорится в отчёте исследовательской группы Университета Отаго.

Полученные данные подтверждают: кожа действительно "питается" изнутри, а не снаружи. В этом контексте привычка употреблять свежие фрукты и овощи оказывается не просто полезной, а ключевой для поддержания молодости и упругости кожи.

Международное исследование и его результаты

Эксперимент проводился параллельно в Новой Зеландии и Германии, где в нём участвовали здоровые взрослые добровольцы. На протяжении восьми недель участники ежедневно съедали по два фрукта с высоким содержанием витамина С — примерно 250 мг в день. После этого у них брали образцы кожи для анализа. В Новой Зеландии исследовались глубокие слои, а в Германии — верхние, с помощью неинвазивного метода сбора поверхностных тканей.

Уровень витамина С в коже вырос настолько заметно, что почти точно отражал изменения его концентрации в крови. Это означало одно: организм способен доставлять питательные вещества прямо в кожные клетки, обеспечивая их восстановление и защиту.

"Мы увидели чёткую взаимосвязь между количеством потребляемого витамина С и уровнем его присутствия в коже — эффект оказался почти зеркальным", — отмечают исследователи.

Одновременно с этим улучшались физические параметры кожи: увеличивалась её плотность и толщина, возрастала эластичность, а также способность противостоять воздействию ультрафиолета. Всё это свидетельствует о том, что витамин С активизирует выработку коллагена и ускоряет регенерацию клеток, помогая коже оставаться молодой и здоровой.

Почему именно киви SunGold

Особое внимание учёные уделили выбору источника витамина С. Для эксперимента использовались киви сорта SunGold, содержащие рекордное количество этого витамина — даже больше, чем апельсины. Это решение не имело коммерческой подоплёки: просто этот фрукт оказался самым концентрированным природным источником витамина С. Два киви полностью покрывают дневную норму потребления и даже превосходят её, обеспечивая организм всем необходимым для активной работы клеток.

Тем не менее, специалисты подчёркивают, что добиться аналогичного эффекта можно и с помощью других продуктов. К числу богатых источников витамина С относятся апельсины, клубника, перец, черника, брокколи и даже квашеная капуста. Главное — регулярность употребления, ведь этот витамин не накапливается в организме, и его запасы нужно восполнять ежедневно.

Питание как ключ к здоровой коже

Исследование Университета Отаго в очередной раз подтверждает: уход за кожей начинается не с косметики, а с питания. Витамин С играет фундаментальную роль в синтезе коллагена — белка, отвечающего за упругость и эластичность кожи. Его недостаток приводит к сухости, потере тонуса и раннему появлению морщин. Поэтому ежедневное потребление свежих фруктов и овощей — это не просто рекомендация, а важная привычка для поддержания здоровья кожи.

"Если раньше мы говорили о пяти порциях фруктов и овощей в день как о норме для поддержания общего здоровья, теперь мы можем с уверенностью добавить: хотя бы одна из этих порций должна быть богата витамином С", — отмечается в публикации Journal of Investigative Dermatology.

Такая рекомендация становится особенно актуальной в условиях стрессов, загрязнённого воздуха и активного солнца, когда кожа нуждается в дополнительной защите. Витамин С помогает нейтрализовать свободные радикалы, снижая воспаления и поддерживая естественные защитные функции кожи.

Сравнение натуральных и косметических источников витамина С

Понимание различий между источниками витамина С помогает сделать осознанный выбор. Поступающий с пищей витамин оказывает комплексное воздействие на организм, включая кожу, сосуды и иммунитет. Косметические средства действуют локально, но часто не проникают достаточно глубоко.

Натуральный витамин С (из пищи):

  • усваивается организмом полностью;

  • проникает во все слои кожи через кровоток;

  • обеспечивает долговременный эффект.

Косметический витамин С (в кремах, сыворотках):

  • действует только на поверхности кожи;

  • быстро разрушается под воздействием света и воздуха;

  • требует стабильной формулы и высокой концентрации.

Именно поэтому дерматологи советуют комбинировать оба подхода: поддерживать организм изнутри и использовать наружные средства как дополнительный уход.

Плюсы и минусы употребления витамина С с пищей

Перед тем как внедрять в рацион новые продукты, важно понимать их преимущества и возможные ограничения. Регулярное употребление фруктов и овощей является одним из самых доступных и эффективных способов укрепить иммунитет и поддержать кожу в тонусе.

Плюсы:

  • укрепляет иммунитет и сосуды;

  • улучшает тонус и структуру кожи;

  • ускоряет заживление ран;

  • защищает от окислительного стресса.

Минусы:

  • не накапливается в организме, требует ежедневного потребления;

  • в больших дозах может вызывать дискомфорт в желудке;

  • при неправильном хранении продуктов уровень витамина снижается.

В целом, даже при умеренном потреблении фрукты и овощи остаются безопасным и эффективным способом поддержания молодости кожи.

