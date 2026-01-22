Неловкая правда из ванной: один витамин в еде без предупреждения задаёт ритм кишечника

Существует неочевидная взаимосвязь между тем, как часто человек посещает туалет, и тем, какие питательные вещества он получает с пищей. Учёные обратили внимание на фактор, который редко связывают с работой кишечника напрямую, — витамин B1. Масштабное исследование показало, что реакция организма на этот витамин может отличаться в зависимости от генетики. Об этом сообщает журнал Gut.

Как генетика связана с частотой стула

Работа кишечника — важный индикатор общего состояния пищеварительной системы, но её биологические механизмы до сих пор изучены не полностью. Отклонения в скорости продвижения пищи могут проявляться запорами, диареей или синдромом раздражённого кишечника, а также такими сигналами, как вздутие, дискомфорт и нестабильный ритм опорожнения, на которые гастроэнтерологи советуют обращать внимание заранее. Подобные проявления часто указывают, что нарушения работы ЖКТ затрагивают не только пищеварение, но и общее самочувствие.

Международная группа исследователей под руководством профессора Мауро Д'Амато из Университета Людвига и центра CIC bioGUNE решила восполнить этот пробел. Учёные проанализировали генетические и медицинские данные 268 606 человек европейского и восточноазиатского происхождения, сопоставив их с частотой дефекации — показателем моторики кишечника.

Неожиданные сигналы в геноме

Полногеномный анализ позволил выявить 21 участок ДНК, связанный с тем, как часто люди ходят в туалет. Для десяти из них подобная связь была зафиксирована впервые. Многие из обнаруженных сигналов укладываются в уже известные механизмы регуляции кишечной активности, включая метаболизм жёлчных кислот и передачу нервных импульсов с участием ацетилхолина.

Однако особый интерес вызвали два гена — SLC35F3 и XPR1. Они участвуют в транспортировке и активации тиамина, более известного как витамин B1. Эта находка заставила исследователей подробнее изучить роль питания в сочетании с наследственными факторами.

Почему витамин B1 действует по-разному

Чтобы проверить, влияет ли тиамин на частоту стула на практике, авторы исследования обратились к данным Британского биобанка. В анализ вошли пищевые привычки 98 449 участников. Результаты показали: более высокое потребление витамина B1 связано с более частой дефекацией, но эффект проявляется не у всех одинаково.

Учёные подчёркивают, что значение имеет не только количество витамина, но и общий характер рациона. Ранее исследования уже показывали, что минимально обработанная пища по-разному влияет на обмен веществ и работу кишечника, создавая более благоприятные условия для нормальной перистальтики. В случае с тиамином генетические различия дополнительно усиливают или ослабляют этот эффект.

"Мы использовали генетические данные, чтобы составить карту биологических процессов, определяющих работу кишечника. Особенно показательно, что данные указывают на метаболизм витамина B1", — отметил первый автор исследования доктор Кристиан Диас-Муньос.

Полученные данные показывают, что между частотой стула и такими состояниями, как синдром раздражённого кишечника, существует общая биологическая основа. Хотя работа не предлагает готовых схем лечения, она подчёркивает важность индивидуального подхода, при котором питание и генетика рассматриваются как взаимосвязанные элементы одной системы.