Инсульт
Инсульт
© Freepik by peoplecreations is licensed under public domain
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 20:54

Мозг снова может видеть: учёные нашли способ заставить повреждённые участники мозга договориться

Разработан метод лечения гемианопсии стимуляцией мозга — неврологи

Гемианопсия — одно из самых тяжёлых последствий инсульта, когда человек теряет половину поля зрения и сталкивается с серьёзными ограничениями в повседневной жизни. При таком нарушении даже привычные действия превращаются в постоянное преодоление препятствий: сложно ориентироваться в пространстве, замечать предметы сбоку, безопасно передвигаться и работать. Долгое время медицина не могла предложить эффективный способ восстановить утраченное зрение, но новое исследование швейцарских специалистов показывает: ситуацию можно улучшить, если воздействовать одновременно на восприятие движения и электрическую активность мозга.

Как возникла идея новой терапии

Исследователи обратили внимание на то, что инсульт нарушает связь между первичной зрительной корой и средне-височной областью — зонами, которые отвечают за анализ визуальной информации и движение. Именно нарушение синхронной электрической активности делает восприятие неполным: мозг перестаёт "склеивать" элементы изображения.

Чтобы восстановить гармонию ритмов, учёные применили технику поперечной транскраниальной стимуляции переменным током — cross-frequency tACS. Она использует слабые токи и направлена на перестройку электрических колебаний в разных зонах мозга так, чтобы вернуть им согласованность.

Что делали участники исследования

В клиническом испытании сочетались два воздействия:

  • тренировка обнаружения движущихся объектов у границ слепой зоны;
  • многофокусная стимуляция мозга, имитирующая природный ритм обработки визуальной информации.

Главная идея заключалась в использовании forward-паттерна: альфа-ритм подавался на первичную зрительную кору, а гамма-сигнал — на область, отвечающую за движение. Этот порядок повторяет естественный путь обработки: сигнал идёт снизу вверх — от сенсорных участков к зонам, отвечающим за сложные движения.

Что показал эксперимент

Пациенты с гемианопсией, получившие forward-стимуляцию, заметно лучше справлялись с задачами на обнаружение движения. Те же, кому подавали ритмы в обратной последовательности, демонстрировали меньшее улучшение.

Некоторые участники отметили реальные изменения в жизни. Один пациент рассказал, что впервые после инсульта смог разглядеть правую руку своей супруги, когда она сидела за рулём.

Данные ЭЭГ и МРТ подтвердили объективные изменения: восстановились связи между зонами мозга, усилена синхронизация ритмов, улучшилась способность воспринимать движение.

Почему это важно

До появления cross-frequency tACS врачи могли лишь облегчать симптомы гемианопсии, помогая людям адаптироваться к дефициту зрения. Новая методика впервые показала возможность восстановления утраченной функции, а не просто обхода проблемы. Это открывает перспективы для помощи большему числу пациентов.

Как работает cross-frequency tACS: простое объяснение

Технология воздействует на мозг мягкими электрическими колебаниями, которые:

  1. Напоминают естественные ритмы мозга.

  2. Помогают зонам работать синхронно.

  3. Усиливают передачу информации между областями, отвечающими за движение и зрение.

В результате мозг восстанавливает способность улавливать движение даже в тех областях, где зрение частично потеряно.

Сравнение методов восстановления при гемианопсии

Подход Принцип Эффективность Ограничения
Тренировка компенсации Обучение смотреть в сторону дефекта Частичное улучшение Не восстанавливает восприятие
Психофизические тренировки Улучшение работы оставшихся зон Умеренная Требует длительных занятий
Стандартная стимуляция мозга Единичное воздействие на области Низкая Не синхронизирует ритмы
cross-frequency tACS + тренировка движения Согласование ритмов + обучение восприятию Высокая по результатам исследования Нужны дополнительные клинические испытания

Советы шаг за шагом: как действует терапия

  1. Проведение диагностики. Определяется зона потери зрения.

  2. Подбор параметров стимуляции. Выбираются индивидуальные частоты альфа- и гамма-сигналов.

  3. Сеанс tACS. Пациент получает мягкую электрическую стимуляцию по forward-паттерну.

  4. Тренировка восприятия движения. Упражнения проходят параллельно стимуляции.

  5. Контроль прогресса. Проводится повторная ЭЭГ, МРТ и проверка зрительных тестов.

А что если метод применят к другим нарушениям?

Если cross-frequency tACS подтвердит эффективность в будущих исследованиях, метод могут адаптировать для:

  • восстановления слуховых путей после нейротравм;
  • тренировки моторики при болезни Паркинсона;
  • улучшения когнитивной синхронности при деменции.

Технология гибка и позволяет сочетать разные ритмы, что открывает путь к персонализированной нейростимуляции.

Плюсы и минусы подхода

Плюсы Минусы
Неинвазивный, безопасный Требует точного подбора ритмов
Реально улучшает восприятие движения Пока ограниченное число пациентов
Подходит для домашнего применения в будущем Нужны расширенные исследования
Поддерживает работу повреждённых связей Может работать не у всех

FAQ

Можно ли полностью восстановить зрение?
Метод восстанавливает частичное восприятие, но полное возвращение поля зрения пока редкость.

Сколько длится курс терапии?
Обычно несколько недель регулярных сеансов.

Опасна ли стимуляция?
Слабые токи безопасны и применяются в неврологии уже много лет.

Мифы и правда

Миф: потеря половины поля зрения необратима.
Правда: часть функций можно восстановить, если восстановить синхронность корковых ритмов.

Миф: мозг не обучается после инсульта.
Правда: нейропластичность сохраняется даже спустя годы.

Три интересных факта

  • Альфа-ритм ассоциируется с обработкой базовой визуальной информации.
  • Гамма-ритм участвует в анализе движения и сложных паттернов.
  • Синхронизация этих ритмов — один из ключевых механизмов зрительного восприятия.

Исторический контекст

1960-1980-е: первые попытки восстанавливать зрение тренировками.

2000-е: применение неинвазивной стимуляции мозга.

2020-е: создание комбинированных методов с ритмической tACS.

