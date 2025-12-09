Наше тело играет в асимметрию: зрение на правом и левом глазу ведёт двойную игру

Разная острота зрения между глазами нередко вызывает беспокойство, но в большинстве случаев это естественное и объяснимое явление. Об этом рассказала врач-офтальмолог Мария Левина в беседе с изданием "Pravda.Ru".

Почему глаза видят по-разному

По словам специалиста, различие в зрении между глазами — не редкость и связано с анатомией и нагрузкой на органы зрения. Каждый глаз работает автономно, и у каждого могут быть свои особенности рефракции, влияющие на чёткость изображения. Нередко один глаз напрягается сильнее — например, при длительной работе за компьютером или чтении. Со временем это приводит к разнице в восприятии деталей и контрастов.

"Каждый глаз — это самостоятельный орган, и у них может различаться острота зрения. Один может иметь нарушение рефракции или быть подвержен заболеванию, тогда как другой остаётся здоровым", — пояснила Левина. По её словам, такое различие сопоставимо с другими парными органами — например, почками, где одна может функционировать иначе, чем другая.

Когда нужна помощь специалиста

Если разница в остроте зрения становится заметной, важно не откладывать визит к офтальмологу. Современная диагностика позволяет точно определить причину отклонения и подобрать оптимальную коррекцию. Врач отметила, что очки или контактные линзы всегда подбираются с учётом индивидуальных особенностей каждого глаза.

"На одном глазу может быть минус один, а на другом минус два. Соответственно, очки или контактные линзы подбираются с разной оптической силой для каждого глаза. Это абсолютно нормально и не влияет на качество зрения, если коррекция выполнена правильно", — добавила офтальмолог.

Помимо заболеваний, к разнице в зрении могут приводить травмы, воспалительные процессы или возрастные изменения хрусталика. Правильно подобранная коррекция помогает сохранить комфорт и снизить нагрузку на зрительную систему.

Особенности у детей

У детей подобные различия встречаются особенно часто. Нередко они остаются незамеченными, пока ребёнок не проходит профилактический осмотр. Родителям стоит быть внимательными к поведению ребёнка, если он часто наклоняет голову в одну сторону, смотрит одним глазом или садится ближе к экрану. Такие признаки могут указывать на то, что один глаз видит хуже другого.

По словам Марии Левиной, регулярные осмотры у офтальмолога помогают вовремя выявить нарушения и предотвратить развитие более серьёзных проблем, таких как амблиопия или косоглазие. Чем раньше начинается коррекция, тем выше вероятность, что зрение можно выровнять без сложного лечения.