Девушка держится за живот
Девушка держится за живот
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 9:59

Вечером рука тянется к этому — утром жир уже обволакивает внутренние органы

Сладкие напитки и сидячая работа повышают висцеральный жир — Correio Braziliense

Вечерние привычки часто остаются без внимания, но именно они способны незаметно влиять на состояние здоровья. В последние годы специалисты всё чаще говорят о том, что определённые действия во второй половине дня напрямую связаны с ростом висцерального жира. Этот процесс может идти даже у людей без выраженного лишнего веса. Об этом сообщает издание Correio Braziliense.

Почему висцеральный жир считается опасным

Висцеральный жир — это жировая ткань, которая накапливается глубоко в брюшной полости и окружает жизненно важные органы, включая печень, кишечник и поджелудочную железу. В отличие от подкожного жира, его невозможно заметить визуально, что делает проблему менее очевидной. Именно поэтому повышенные уровни висцерального жира нередко выявляются у людей, которые внешне выглядят стройными и не считают себя в группе риска.

Особое внимание к этой форме жировых отложений связано с тем, что она активно участвует в обменных процессах. Такая ткань влияет на выработку гормонов и воспалительных веществ, которые участвуют в регулировании уровня сахара в крови, артериального давления и липидного обмена. Исследования показывают, что малоподвижный образ жизни напрямую связан с тем, как формируется и накапливается висцеральный жир, даже при отсутствии явного переедания.

Повседневные действия, способствующие накоплению жира

Некоторые привычки, повторяющиеся изо дня в день, особенно во второй половине дня, создают условия для роста жировых отложений в области живота. Регулярное употребление сладких напитков — газировки, охлаждённого чая с сахаром или кофе с сиропами — увеличивает потребление добавленного сахара, не формируя при этом чувства насыщения. В результате общее количество калорий растёт, а контроль аппетита ослабевает.

Не меньшую роль играет и длительное сидение без движения. Часы, проведённые за компьютером без перерывов, снижают расход энергии и ухудшают использование глюкозы мышцами. В сочетании с нерегулярным приёмом пищи и постоянным напряжением это приводит к метаболическим сдвигам и формированию жировых запасов вокруг внутренних органов.

Как перекусы влияют на объём талии

Промежуток между обедом и ужином часто сопровождается усталостью и снижением концентрации. В этот момент рука тянется к быстрому источнику энергии. Если выбор регулярно падает на ультрапереработанные продукты с высоким содержанием сахара, рафинированной муки и насыщенных жиров, возникают резкие колебания уровня глюкозы и инсулина. После кратковременного подъёма энергии следует спад, который усиливает тягу к еде и способствует накоплению жира.

Альтернативой становятся перекусы, основанные на белках, клетчатке и полезных жирах. Фрукты, орехи, натуральные йогурты без добавленного сахара, свежие овощи с хумусом помогают дольше сохранять сытость. Отказ от преобладания ультрапереработанных продуктов в рационе снижает нагрузку на обмен веществ и со временем может повлиять на сокращение объёма жира в области живота.

Стресс как скрытый фактор риска

Хронический стресс, связанный с рабочими задачами и семейными обязанностями, также влияет на распределение жира. При длительном напряжении организм вырабатывает повышенное количество кортизола. Если его уровень остаётся высоким продолжительное время, это способствует отложению жира в области туловища и усиливает воспалительные реакции.

Кроме того, постоянное эмоциональное давление часто приводит к хаотичному питанию. Вечерние переедания, тяга к сладкому и крупные порции становятся способом снять напряжение. Простые практики — короткие прогулки, дыхательные упражнения, растяжка или время на свежем воздухе — помогают снизить уровень стресса и поддерживать более осознанное отношение к еде.

Последовательные изменения вечерних привычек играют ключевую роль в снижении висцерального жира. Регулярное движение, продуманные перекусы, ограничение сладких напитков и забота о психическом состоянии работают эффективнее, чем разовые жёсткие меры. В сочетании с умеренной физической активностью и наблюдением у специалистов такие шаги помогают улучшить метаболическое здоровье и снизить риск хронических заболеваний, связанных с избыточными жировыми отложениями.

