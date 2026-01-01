Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Жир на животе долго молчит — а потом бьёт по здоровью: опасность, которую легко не заметить

Малоподвижный образ жизни усиливает накопление висцерального жира — Eating Well

Жировые отложения в области живота — это не просто вопрос внешнего вида и самооценки. За ними часто скрывается висцеральный жир, который накапливается вокруг внутренних органов и напрямую влияет на здоровье. Опасность в том, что он может развиваться незаметно и долго не давать о себе знать. Об этом рассказали в издании Eating Well.

Почему висцеральный жир так опасен

Главной привычкой, которая приводит к накоплению висцерального жира, специалисты называют малоподвижный образ жизни. Когда человек много времени проводит сидя, замедляется обмен веществ, нарушается чувствительность к инсулину и создаются условия для отложения жира в брюшной полости.

При этом физическая активность работает сразу в нескольких направлениях: она ускоряет жировой обмен, помогает стабилизировать уровень сахара в крови и способствует росту мышечной массы. А чем больше мышц, тем выше метаболизм — даже в состоянии покоя.

"Движение также улучшает жировой обмен и регулирует уровень инсулина, помогая организму эффективнее сжигать накопленный жир", — отметила диетолог Эрин Палински-Уэйд.

Как добавить больше движения без перегрузок

Диетолог Патрисия Баннан предлагает начать с простых шагов, которые легко встроить в повседневную жизнь, не меняя ее кардинально.

Первый способ — напоминания. Многие люди не замечают, как проводят без движения несколько часов подряд. Таймер на каждые 30-60 минут помогает вовремя встать, размяться и запустить кровообращение.

"Это поможет вам не сидеть подолгу и будет стимулировать кровообращение и мышечную активность", — отмечает эксперт.

Второй вариант — движение в пределах дома. Если нет возможности выйти на прогулку, можно просто пройтись по квартире, совместив это с телефонным разговором или домашними делами. Даже такая активность приносит пользу.

Третий принцип — постепенность. Чтобы снизить уровень висцерального жира, не нужны изнуряющие тренировки. Достаточно 10-15 минут легкой активности: прогулки, танцев или йоги. Важно не интенсивность, а регулярность. Со временем можно добавить полезные привычки — например, чаще пользоваться лестницей вместо лифта.

Четвертый момент — поддержка. Совместные прогулки или занятия с другом повышают мотивацию и помогают не бросить начатое.

Роль питания в снижении рисков

Помимо движения, специалисты советуют пересмотреть рацион. Особое внимание стоит уделить двум компонентам — клетчатке и полезным жирам.

Клетчатка помогает стабилизировать уровень сахара в крови, контролировать аппетит и снижать воспалительные процессы. Продукты, богатые пищевыми волокнами, также содержат антиоксиданты, которые уменьшают влияние гормонов стресса.

Полезные жиры, вопреки распространенному мифу, тоже играют важную роль. Они улучшают жировой обмен, помогают регулировать уровень холестерина и снижают воспаление. Эксперты рекомендуют включать жирную рыбу в меню не реже двух раз в неделю.

Почему проблему легко упустить

Опасность висцерального жира в том, что он не всегда заметен внешне.

"Висцеральный жир присутствует даже у людей с нормальным индексом массы тела и стройной фигурой. Его наличие не всегда можно определить внешне", — подчеркнула врач-диетолог Дарья Русакова.

По словам специалиста, избыток такого жира повышает риск развития метаболического синдрома, сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых онкологических процессов. Именно поэтому профилактика — движение и сбалансированное питание — важна для всех, независимо от фигуры.

