Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 11.06.2024 : 88,9944
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 11.06.2024 : 95,6367
Визовые центры Словении остановят прием документов на весь июль
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:51

Визовые центры Словении остановят прием документов на весь июль

Стало известно, что визовые сервисы Словении остановят прием документов на весь июль. По информации от оператора VFS Global, в этот период посольство также приостановит обработку ранее поданных заявлений. Возобновление работы запланировано на 1 августа.

Остановка работы связана с временным закрытием консульского отдела при посольстве Словении. Причины месячного перерыва пока остаются неясными.

Важно отметить, что в текущей международной обстановке многие страны приостановили выдачу шенгенских виз россиянам. Тем не менее, Словения остается одной из стран, где еще можно оформить европейскую визу. Такая приостановка работы визовых центров не должна существенно затруднить получение шенгенских виз российскими гражданами, поскольку визы доступны через консульства Франции, Италии, Испании и других стран.

Фото: commons.wikimedia.org/Michal Klajban (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

ASUS представила два новых монитора: ZenScreen Smart MS27UC и ProArt Display 8K PA32KCX

ASUS представила два новых монитора: ZenScreen Smart MS27UC и ProArt Display 8K PA32KCX

ASUS представила два новых монитора.

Читать полностью
Аналитик ЦРУ Джонсон: уровень жизни в РФ выше, чем в Америке

Аналитик ЦРУ Джонсон: уровень жизни в РФ выше, чем в Америке

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон заявил Judging Freedom, что уровень жизни в России превышает этот показатель в Америке. Свои выводы он сделал после поездки на ПМЭФ.

Читать полностью

Общество

Педиатр Попова: на случай проблем с ЖКТ у ребенка в аптечке нужно хранить энтеросорбенты

Педиатр Попова: на случай проблем с ЖКТ у ребенка в аптечке нужно хранить энтеросорбенты

Врач-педиатр Надежда Попова, руководитель приемного отделения Российской детской клинической больницы Минздрава России, порекомендовала включать в домашнюю аптечку препараты-энтеросорбенты для случаев проблем с пищеварительной системой ребенка.

Читать полностью
В США выяснили, что потеря обоняния может указывать на застойную сердечную недостаточность

В США выяснили, что потеря обоняния может указывать на застойную сердечную недостаточность

Ученые из Мичиганского государственного университета выявили, что потеря обоняния может быть связана с повышенным риском развития застойной сердечной недостаточности (ЗСН).

Читать полностью

Новости