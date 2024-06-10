Стало известно, что визовые сервисы Словении остановят прием документов на весь июль. По информации от оператора VFS Global, в этот период посольство также приостановит обработку ранее поданных заявлений. Возобновление работы запланировано на 1 августа.

Остановка работы связана с временным закрытием консульского отдела при посольстве Словении. Причины месячного перерыва пока остаются неясными.

Важно отметить, что в текущей международной обстановке многие страны приостановили выдачу шенгенских виз россиянам. Тем не менее, Словения остается одной из стран, где еще можно оформить европейскую визу. Такая приостановка работы визовых центров не должна существенно затруднить получение шенгенских виз российскими гражданами, поскольку визы доступны через консульства Франции, Италии, Испании и других стран.

Фото: commons.wikimedia.org/Michal Klajban (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)