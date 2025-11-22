Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Гора в Непал
Гора в Непал
© commons.wikimedia.org by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 18:58

Виза в Непал кажется простой — пока не узнаёшь главный подводный камень, из-за которого люди стоят часами

В сезон оформление визы в аэропорту Катманду занимает больше часа

Непал давно стал местом притяжения для тех, кто ищет не только величественные горы, но и редкую концентрацию культурных традиций, природного разнообразия и активных маршрутов. Однако, прежде чем строить планы восхождений, экскурсий по древним храмам или путешествий на рафте по бурным рекам, важно разобраться в визовых правилах. Они просты, но нюансы есть — и лучше понимать их заранее.

Какие варианты въезда доступны путешественникам

Туристическая виза для большинства иностранцев оформляется легко — по прилёте или заранее в консульстве. Путешественникам из России понадобится действующий заграничный паспорт и анкета, которую можно заполнить заранее или прямо в аэропорту Катманду. Стоимость зависит от срока пребывания: 30 долларов за 15 дней, 50 долларов за месяц и 125 долларов за трёхмесячную визу.

Некоторым странам доступны исключения: граждане Индии могут приезжать без визы, а путешественники из Китая — получать её бесплатно. Для стран Южноазиатской ассоциации регионального сотрудничества первое оформление визы в году тоже бесплатно, кроме граждан Афганистана.

Как оформить визу по прибытии

Пошаговая схема

  1. Заполнить миграционную карточку.
  2. Сделать фото в терминале самообслуживания (или загрузить заранее онлайн).
  3. Оплатить консульский сбор в долларах.
  4. Предъявить документы на стойке иммиграции.

В сезон (особенно октябрь-ноябрь) очереди могут доходить до часа и более, поэтому оформление визы заранее часто экономит время.

Категории въезда, для которых визу нужно открывать заранее

Список стран, не имеющих права на оформление визы по прилёте, включает Афганистан, Сирию, Нигерию, Ирак, Либерию и ещё несколько государств. Владельцам беженских документов также требуется обращаться в консульства.

Пересечение границы по суше

Если вы въезжаете из Индии, популярны переходы Сунаули и Сиддхартанагар. На них тоже можно получить визу, но сотрудники границы работают медленнее, поэтому паспортные фотографии и нужная сумма в долларах ускорят процесс.

Сравнение вариантов получения визы

Вариант

Преимущества

Минусы

Стоимость

По прибытии

Удобно, подходит большинству

Очереди, сезонные задержки

30-125 USD

В консульстве

Нет ожиданий в аэропорту

Нужно время на оформление

Та же стоимость

Как продлить визу: пошаговые рекомендации

Продление возможно в Катманду и Покхаре.

Что делать:

  1. Подать заявление в офис миграции.
  2. Предоставить паспорт, заполненную форму и фото.
  3. Оплатить 45 долларов за первые 15 дней и по 3 доллара за последующие сутки.

Максимальный срок пребывания — 150 дней в календарном году. Важно не просрочить визу: штраф составляет 5 долларов за каждый день нарушения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Приезжать в сезон и рассчитывать на быстрое оформление визы.
    Последствие: Многочасовые очереди, риск пропустить трансферы.
    Альтернатива: Подать документы заранее в консульстве.
  • Ошибка: Превысить срок действия визы.
    Последствие: Штрафы, ограничения на повторный въезд.
    Альтернатива: Продлевать визу заранее в Катманду или Покхаре.
  • Ошибка: Заезжать в Индию без мультивизы.
    Последствие: Требуется новое оформление визы в Индии, что занимает недели.
    Альтернатива: Брать индийскую визы с многократным въездом.

А что если…

Вы планируете поездку в несколько стран региона?
Тогда многократная непальская виза поможет свободно перемещаться между Непалом, Бутаном или Тибетом.

Хотите работать или учиться в Непале?
Потребуется отдельный тип визы. Процесс длительный: понадобятся письма от принимающей стороны, финансовые документы и разрешения от местных организаций.

Идёте в многодневный трек?
Оставьте запас времени между спуском с маршрута и вылетом — бывают погодные задержки.

Плюсы и минусы разных типов виз

Тип визы

Плюсы

Минусы

Туристическая (VOA)

Быстро и удобно

Очереди в сезон

Многократная

Подходит для маршрутов по региону

Доплата 25 USD

Долгосрочная рабочая/учебная

Длительное пребывание

Сложные требования, бюрократия

FAQ

Как выбрать срок визы?

Если планируете короткий туризм или трек, хватит 15-30 дней. Для длительных маршрутов лучше брать 90-дневную визу.

Сколько стоит продление?

45 долларов за первые 15 дней, далее — 3 доллара за день, максимум — 150 дней в год.

Что лучше: оформить визу заранее или по прибытии?

Если едете в сезон, лучше оформить заранее. В низкий сезон удобнее брать визу по прилёте.

Мифы и правда о визах в Непал

  • Миф: визу всегда дают быстро.
    Правда: в октябре-ноябре очереди могут растянуться на два часа.
  • Миф: продление визы — формальность.
    Правда: сотрудники тщательно проверяют документы, а задержки бывают.

Интересные факты о поездках в Непал

  • Аэропорт Катманду считается одним из самых загруженных высокогорных хабов региона.
  • Помимо визы в Непал необходимо получить два специальных документа: разрешение, известное как "пермит", и карточку трекера TIMS, что расшифровывается как Trekkers' Information Management System. Пермит требуется, потому что почти все трекинговые маршруты проходят через заповедные зоны. Карточка TIMS необходима для обеспечения безопасности самих трекеров.

Исторический контекст

Визовая система Непала формировалась на фоне развития треккинга в 1970-х, когда страна открыла популярные маршруты в Аннапурне и район Эвереста. С тех пор правила менялись, но идея "доступного въезда" для туристов остаётся неизменной, поддерживая экономику горных регионов.

