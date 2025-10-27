С 28 октября — только с визой: Черногория меняет правила для туристов

Черногория внезапно отменяет безвизовый режим для граждан Турции

Решение, которое может изменить баланс туристических и деловых связей на Балканах, приняли власти Черногории. Премьер-министр страны Милойко Спайич заявил, что безвизовый режим для граждан Турции будет временно приостановлен с 28 октября.

"Мы вынуждены принять решение о временной отмене безвизового режима. После этого начнем интенсивные переговоры с турецкой стороной, чтобы сохранить хорошие отношения и экономическую активность", — сообщил премьер-министр Республики Черногория Милойко Спайич.

Что произошло

Поводом для экстренного решения стала резонансная драка в Подгорице. 26 октября двое граждан Турции напали с ножом на местного жителя, после чего в городе начались массовые протесты с антимигрантскими лозунгами. Вскоре полиция задержала ещё 45 турецких граждан по другим правонарушениям.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс: местные жители требовали усилить контроль за мигрантами и пересмотреть миграционную политику.

Почему Черногория пошла на такой шаг

Черногория — страна, экономика которой во многом зависит от туризма и инвестиций из-за рубежа. Турция в последние годы стала одним из активных партнёров республики: турецкие компании участвуют в строительных проектах, а туристы из Анкары и Стамбула занимают заметную долю в потоке путешественников.

Однако рост числа преступлений с участием иностранцев вызвал недовольство населения. Приостановка безвиза рассматривается как мера для "снижения социального напряжения" и "пересмотра условий взаимных поездок".

Сравнение визовых режимов

Страна Режим для граждан Турции Причина ограничений / условий Черногория Безвиз приостановлен с 28 октября 2025 Рост правонарушений, протесты Сербия Безвиз сохраняется до 90 дней Туристическое соглашение 2021 года Босния и Герцеговина Безвиз до 60 дней Двусторонний договор 2010 года Албания Безвизовый режим круглый год Поддержка туризма Хорватия (ЕС) Виза обязательна Шенгенские требования

Что будет с туризмом и бизнесом

Эксперты отмечают, что решение может краткосрочно снизить турпоток из Турции. Но, по словам экономистов, Черногория заинтересована в сохранении связей и, вероятно, создаст упрощённые визовые процедуры для деловых и туристических поездок.

"Обе стороны понимают, что политическая пауза не должна повлиять на экономику и инвестиции", — отметил представитель Министерства иностранных дел Черногории.

Советы путешественникам

Проверяйте актуальные визовые требования перед поездкой — изменения вступают в силу уже 28 октября 2025 года. Турецким гражданам, уже находящимся в Черногории, рекомендуется продлить регистрацию и уточнить статус пребывания. Туристическим агентствам стоит заранее информировать клиентов об изменениях и возможных задержках при пересечении границы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка тура без проверки визовых правил.

Последствие: отказ во въезде, потеря денег за перелёт и проживание.

Альтернатива: оформить электронную визу или запросить визу на границе (если будет введена временная процедура).

А что если вы уже купили билет?

Если тур был оплачен до вступления ограничений в силу, авиакомпании и агентства должны предложить возврат средств или перенос даты. Некоторые отели в Черногории готовы сохранять бронирования при наличии подтверждения визового оформления.

Плюсы и минусы визового контроля

Плюсы Минусы Повышение внутренней безопасности Снижение туристического потока Контроль за миграцией Ухудшение имиджа страны как открытой Возможность пересмотра правил Бюрократические сложности для бизнеса

Часто задаваемые вопросы

Когда вступает в силу решение об отмене безвиза?

С 28 октября 2025 года. После этой даты гражданам Турции потребуется виза.

Можно ли будет оформить визу по прилёте?

Пока нет официального подтверждения. Предполагается, что правила уточнят после консультаций с Турцией.

Как долго продлится приостановка безвиза?

Власти Черногории заявили, что мера временная, но срок не определён.

Мифы и правда

Миф: "Черногория полностью закрыла границы для турок".

Правда: въезд остаётся возможен, но по визам.

Миф: "Это начало дипломатического конфликта".

Правда: правительства обеих стран готовятся к переговорам.

Миф: "Теперь турецкие инвесторы уйдут с рынка".

Правда: экономические проекты продолжаются, ограничения касаются только виз.

Исторический контекст

Отношения между Турцией и Черногорией традиционно считались дружественными. Безвизовый режим действовал с 2008 года, способствуя развитию туризма и инвестиционного обмена. Однако всплеск уличных конфликтов в 2025 году впервые заставил Подгорицу пересмотреть миграционную политику.

3 интересных факта

• Черногория стала популярным направлением для турецких туристов после пандемии COVID-19 благодаря прямым рейсам и мягкому климату.

• В 2024 году страну посетили более 120 тысяч граждан Турции — рекордный показатель за всё время действия безвиза.

• Черногория подаёт заявку на вступление в ЕС, и усиление визового контроля может быть шагом к сближению с Шенгенской зоной.