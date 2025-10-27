С 28 октября — только с визой: Черногория меняет правила для туристов
Черногория внезапно отменяет безвизовый режим для граждан Турции
Решение, которое может изменить баланс туристических и деловых связей на Балканах, приняли власти Черногории. Премьер-министр страны Милойко Спайич заявил, что безвизовый режим для граждан Турции будет временно приостановлен с 28 октября.
"Мы вынуждены принять решение о временной отмене безвизового режима. После этого начнем интенсивные переговоры с турецкой стороной, чтобы сохранить хорошие отношения и экономическую активность", — сообщил премьер-министр Республики Черногория Милойко Спайич.
Что произошло
Поводом для экстренного решения стала резонансная драка в Подгорице. 26 октября двое граждан Турции напали с ножом на местного жителя, после чего в городе начались массовые протесты с антимигрантскими лозунгами. Вскоре полиция задержала ещё 45 турецких граждан по другим правонарушениям.
Инцидент вызвал широкий общественный резонанс: местные жители требовали усилить контроль за мигрантами и пересмотреть миграционную политику.
Почему Черногория пошла на такой шаг
Черногория — страна, экономика которой во многом зависит от туризма и инвестиций из-за рубежа. Турция в последние годы стала одним из активных партнёров республики: турецкие компании участвуют в строительных проектах, а туристы из Анкары и Стамбула занимают заметную долю в потоке путешественников.
Однако рост числа преступлений с участием иностранцев вызвал недовольство населения. Приостановка безвиза рассматривается как мера для "снижения социального напряжения" и "пересмотра условий взаимных поездок".
Сравнение визовых режимов
|Страна
|Режим для граждан Турции
|Причина ограничений / условий
|Черногория
|Безвиз приостановлен с 28 октября 2025
|Рост правонарушений, протесты
|Сербия
|Безвиз сохраняется до 90 дней
|Туристическое соглашение 2021 года
|Босния и Герцеговина
|Безвиз до 60 дней
|Двусторонний договор 2010 года
|Албания
|Безвизовый режим круглый год
|Поддержка туризма
|Хорватия (ЕС)
|Виза обязательна
|Шенгенские требования
Что будет с туризмом и бизнесом
Эксперты отмечают, что решение может краткосрочно снизить турпоток из Турции. Но, по словам экономистов, Черногория заинтересована в сохранении связей и, вероятно, создаст упрощённые визовые процедуры для деловых и туристических поездок.
"Обе стороны понимают, что политическая пауза не должна повлиять на экономику и инвестиции", — отметил представитель Министерства иностранных дел Черногории.
Советы путешественникам
-
Проверяйте актуальные визовые требования перед поездкой — изменения вступают в силу уже 28 октября 2025 года.
-
Турецким гражданам, уже находящимся в Черногории, рекомендуется продлить регистрацию и уточнить статус пребывания.
-
Туристическим агентствам стоит заранее информировать клиентов об изменениях и возможных задержках при пересечении границы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка тура без проверки визовых правил.
-
Последствие: отказ во въезде, потеря денег за перелёт и проживание.
-
Альтернатива: оформить электронную визу или запросить визу на границе (если будет введена временная процедура).
А что если вы уже купили билет?
Если тур был оплачен до вступления ограничений в силу, авиакомпании и агентства должны предложить возврат средств или перенос даты. Некоторые отели в Черногории готовы сохранять бронирования при наличии подтверждения визового оформления.
Плюсы и минусы визового контроля
|Плюсы
|Минусы
|Повышение внутренней безопасности
|Снижение туристического потока
|Контроль за миграцией
|Ухудшение имиджа страны как открытой
|Возможность пересмотра правил
|Бюрократические сложности для бизнеса
Часто задаваемые вопросы
Когда вступает в силу решение об отмене безвиза?
С 28 октября 2025 года. После этой даты гражданам Турции потребуется виза.
Можно ли будет оформить визу по прилёте?
Пока нет официального подтверждения. Предполагается, что правила уточнят после консультаций с Турцией.
Как долго продлится приостановка безвиза?
Власти Черногории заявили, что мера временная, но срок не определён.
Мифы и правда
-
Миф: "Черногория полностью закрыла границы для турок".
Правда: въезд остаётся возможен, но по визам.
-
Миф: "Это начало дипломатического конфликта".
Правда: правительства обеих стран готовятся к переговорам.
-
Миф: "Теперь турецкие инвесторы уйдут с рынка".
Правда: экономические проекты продолжаются, ограничения касаются только виз.
Исторический контекст
Отношения между Турцией и Черногорией традиционно считались дружественными. Безвизовый режим действовал с 2008 года, способствуя развитию туризма и инвестиционного обмена. Однако всплеск уличных конфликтов в 2025 году впервые заставил Подгорицу пересмотреть миграционную политику.
3 интересных факта
• Черногория стала популярным направлением для турецких туристов после пандемии COVID-19 благодаря прямым рейсам и мягкому климату.
• В 2024 году страну посетили более 120 тысяч граждан Турции — рекордный показатель за всё время действия безвиза.
• Черногория подаёт заявку на вступление в ЕС, и усиление визового контроля может быть шагом к сближению с Шенгенской зоной.
