въезд в страну
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 8:32

Путь открыт, но с условием: новая безвизовая страна ждет россиян

Лето в этом году обещает стать периодом глобальных перемен в наших маршрутных листах. Еще вчера планирование поездки на Ближний Восток требовало сбора внушительного пакета документов и томительного ожидания одобрения, а сегодня ситуация изменилась кардинально. С 11 мая текущего года для граждан России официально открыты границы Саудовской Аравии в безвизовом режиме. Это не просто бюрократическая формальность, а реальный шанс для тех, кто привык срываться с места без лишней бумажной волокиты, почувствовать себя свободнее в своих перемещениях, будь то поиск бюджетного ночлега в проверенных сервисах или оптимизация багажа для максимального комфорта в терминалах.

"Отмена визовых формальностей всегда служит мощным катализатором для роста интереса к направлению. Когда у туриста отпадает барьер в виде сложного оформления документов, он чаще делает выбор в пользу экзотики. Главное — помнить о необходимости базовой подготовки, чтобы не попасть в неприятности из-за элементарного незнания местной инфраструктуры или правил поведения".

Эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Условия въезда и лимиты пребывания

Новое межправительственное соглашение дает право свободно пересекать границу владельцам всех видов паспортов. Согласно правилам, россияне могут находиться на территории королевства суммарно или непрерывно до 90 дней в течение одного календарного года. Этого времени вполне достаточно, чтобы не только успеть сменить обстановку, но и детально изучить местные достопримечательности, избегая при этом спешки, которая часто портит впечатление от отдыха.

Конечно, перед вылетом стоит уделить время планированию, чтобы не столкнуться с неожиданными проблемами на месте. Например, многие часто забывают, что запрет на выезд может возникнуть из-за банальных долгов, поэтому проверка статуса в ведомственных базах остается обязательным ритуалом каждого опытного путешественника. Помните, что комфорт в поездке строится на мелочах: от знания того, где после досмотра найти бесплатную воду, до умения правильно выбрать отель по реальным отзывам, а не по красивым картинкам, советуют профи.

Важные исключения и паломничество

Важно помнить, что безвиз предназначен исключительно для туризма. Трудоустройство, получение образования или постоянное проживание в королевстве по-прежнему требуют визовой поддержки. Если ваша цель — участие в хадже или умре в определенный период, визу необходимо оформить заблаговременно через официальные каналы.

Хадж, будучи одним из важнейших столпов ислама, требует соблюдения строгих предписаний, а умра, хотя и совершается в любое время, также предполагает особый статус посещения. Не стоит недооценивать важность подготовки к поездке в горы или пустынные регионы — знание правил безопасности спасает жизни, особенно если вы планируете выезды за пределы крупных городов. Всегда проверяйте актуальную информацию на официальных порталах профильных министерств.

Динамика туристических потоков

Статистика говорит сама за себя: в 2025 году интерес к взаимным поездкам вырос на 35-42%. Саудовские подданные всё чаще выбирают Россию для своих отпусков, а россияне, в свою очередь, проявляют повышенную активность в изучении королевства. Именно для стимулирования этого обмена и была запущена новая визовая политика, о чем официально сообщили в МИД России.

Такой рост активности требует от туристов осознанности: от выбора места ночлега — ведь иногда неудачное бронирование может испортить даже лучший отпуск — до бережного отношения к инфраструктуре. Не забывайте, что любой мусор в лесу или на пляже несет угрозу экосистеме, что актуально в жаркий сезон практически в любой стране мира. Информация об изменениях правил въезда была озвучена в эфирах и на официальных ресурсах, что подтверждает серьезность намерений сторон по развитию туризма.

"Саудовская Аравия в последние годы стремительно открывается миру, превращаясь из труднодоступного региона в одно из самых обсуждаемых направлений. Отмена виз — это стратегический шаг, который поможет выровнять туристические потоки. Россиянам стоит воспользоваться этим окном возможностей, учитывая при этом все советы по планированию, от финансовой грамотности до выбора правильного снаряжения для активностей".

Эксперт по туризму Елена Кузнецова

FAQ

Нужна ли виза, если я еду на паломничество?
Да, для хаджа и умры в период проведения хаджа необходимо оформить соответствующую визу.
Сколько можно находиться в стране?
Безвизовый въезд разрешает пребывание до 90 дней суммарно в течение одного календарного года.
Можно ли работать в Саудовской Аравии по безвизу?
Нет, соглашение исключает право на работу, учебу или постоянное проживание.

Проверено экспертом: эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

