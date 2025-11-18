Комбинированные туры, Япония и Корея: как изменилась карта азиатских путешествий уральцев
После отмены визового режима у жителей Урала резко вырос интерес к путешествиям в Китай. Туроператоры фиксируют рост спроса примерно на 30% — теперь поездка в Поднебесную стала проще и доступнее.
Какие направления популярны?
Увеличение спроса в первую очередь заметно на материковый Китай.
Спрос повысился на материковый Китай, так как остров Хайнань и раньше не требовал оформления визы. Туристы стали чаще интересоваться экскурсионными маршрутами по Китаю, увеличилось число туристов, кто летит на разные специализированные выставки, — рассказывает турагент Анастасия Бриндак.
Путешественники не ограничиваются только Китаем: всё больше уральцев выбирают комбинированные туры по нескольким странам Азии. Сейчас особой популярностью пользуются маршруты, в которые входят Япония и Южная Корея.
Как изменились цены?
Растущий интерес к китайским направлениям сказался и на стоимости авиабилетов.
По словам турагента Анастасии Ермолаевой, ещё в июле 2025 года билеты Екатеринбург — Пекин — Екатеринбург можно было купить за 50 тысяч рублей на человека, а теперь цены стартуют уже от 70 тысяч рублей.
Почему это важно?
Снятие визовых ограничений заметно оживило туристический рынок и дало уральцам новые возможности для путешествий и деловых поездок в Азию.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru