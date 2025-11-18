Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 23:36

Комбинированные туры, Япония и Корея: как изменилась карта азиатских путешествий уральцев

Интерес уральцев к путешествиям в Китай вырос на 30 процентов — турагент Бриндак

После отмены визового режима у жителей Урала резко вырос интерес к путешествиям в Китай. Туроператоры фиксируют рост спроса примерно на 30% — теперь поездка в Поднебесную стала проще и доступнее.

Какие направления популярны?

Увеличение спроса в первую очередь заметно на материковый Китай.

Спрос повысился на материковый Китай, так как остров Хайнань и раньше не требовал оформления визы. Туристы стали чаще интересоваться экскурсионными маршрутами по Китаю, увеличилось число туристов, кто летит на разные специализированные выставки, — рассказывает турагент Анастасия Бриндак.

Путешественники не ограничиваются только Китаем: всё больше уральцев выбирают комбинированные туры по нескольким странам Азии. Сейчас особой популярностью пользуются маршруты, в которые входят Япония и Южная Корея.

Как изменились цены?

Растущий интерес к китайским направлениям сказался и на стоимости авиабилетов.

По словам турагента Анастасии Ермолаевой, ещё в июле 2025 года билеты Екатеринбург — Пекин — Екатеринбург можно было купить за 50 тысяч рублей на человека, а теперь цены стартуют уже от 70 тысяч рублей.

Почему это важно?

Снятие визовых ограничений заметно оживило туристический рынок и дало уральцам новые возможности для путешествий и деловых поездок в Азию.

