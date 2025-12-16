Россияне рванули за границу на Новый год — визовые правила изменились в последний момент: кто удивил больше всех

Вот-вот начинаются новогодние каникулы — редкий период, когда у россиян появляется почти две недели свободного времени. Многие традиционно используют эти дни как полноценный отпуск и планируют поездку за границу. Интерес к зарубежным направлениям подогревают и визовые изменения, которые вступили в силу накануне праздников. Об этом сообщает дзен-канал "Вкусные советы".

Египет: знакомый формат с обновлёнными правилами

Египет остаётся одним из самых востребованных зимних направлений, но к Новому году здесь произошло заметное изменение. В стране выросла стоимость визовой марки, которая необходима для въезда на большинство курортов. Если раньше она обходилась в 25 долларов, то теперь туристам придётся заплатить уже 45 долларов.

При этом сохраняется важное исключение. Путешественники, прилетающие в Шарм-эль-Шейх, могут находиться в стране до 14 дней без визы — в паспорт просто ставят въездной штамп. На все остальные курорты по-прежнему требуется покупка визовой марки по прилёте. Помимо пляжного отдыха, туристов всё чаще привлекают культурные объекты, включая крупнейший музейный комплекс Египта.

Новогодний тур на двоих с вылетом из Санкт-Петербурга, перелётом и проживанием в среднем обойдётся примерно в 150 тысяч рублей. Существенная часть подорожания связана именно с праздничными датами: вне высокого сезона те же отели могут стоить почти вдвое дешевле. Также стоит учитывать доплату за новогодний ужин — в египетских отелях она варьируется от 50 до 500 долларов.

Иордания и Китай: новые возможности без виз

Среди свежих направлений выделяется Иордания. С 13 декабря 2025 года страна полностью отменила визы для граждан России. Теперь россияне могут находиться там до 30 дней без оформления дополнительных документов. Это делает Иорданию более доступной для спонтанных путешествий в высокий сезон.

Правда, есть нюанс с логистикой. Прямых рейсов из Санкт-Петербурга нет, поэтому расчёты обычно ведутся с вылетом из Москвы. Средняя стоимость новогодней путёвки начинается примерно от 180 тысяч рублей на двоих, а отели более высокого уровня — от 210 тысяч рублей.

Китай также временно открыл безвизовый въезд для россиян сроком до 30 дней. Однако это направление остаётся самым дорогим в подборке. Средняя цена тура достигает 240 тысяч рублей, а перелёт может занять более 16 часов. Кроме того, стоимость таких поездок нестабильна и может меняться буквально за несколько часов.

Турция и Сочи: без виз и с понятными условиями

Турция продолжает принимать россиян в безвизовом режиме, что делает её одним из самых простых вариантов для новогоднего отдыха. Дополнительных сборов или визовых формальностей нет — оплачивается только тур или самостоятельное бронирование перелёта и отеля.

Новогодняя поездка в Аланью через турагентство обойдётся примерно в 120 тысяч рублей на двоих. Среди ключевых плюсов — короткий прямой перелёт, который сегодня становится редкостью, и привычный туристический сервис.

Для тех, кто предпочитает остаться в России, альтернативой остаётся Сочи — одно из направлений, вошедших в список популярных регионов зимнего отдыха. Однако новогодние цены здесь тоже не радуют. Около 90 тысяч рублей стоит достаточно скромный тур без питания и с видом во двор. При этом визы не требуются, перелёт короткий, а инфраструктура и медицинская помощь остаются очевидными преимуществами, несмотря на возможные переносы рейсов.