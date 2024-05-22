В ходе интервью на радиостанции "Говорит Москва" директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов уточнил, что признаки у зараженных схожи с ОРВИ.

Он подчеркнул, что нет оснований для паники или резких действий. Всплески заболеваемости возможны, как это было в начале пандемии COVID-19, когда первые случаи заражения в России были связаны с туристами. Поскольку уже зафиксированы случаи заболевания в стране, возможно и их внутреннее распространение. Однако число случаев очень невелико, и нет оснований для беспокойства. Симптомы легкого заболевания больше напоминают ОРВИ.

Викулов также заявил, что не стоит ожидать введения локдаунов. Ситуация с новым типом коронавирусной инфекции под контролем. Нет оснований полагать, что инфекция будет дальше массово распространяться или будет введено строгих ограничений, как это уже было. Это связано с тем, что распространение варианта FLiRT, о котором сообщили в Роспотребнадзоре, пока ограничено. Есть различные варианты, такие как KP1.1 и KP.2, а также KS1.

Он также описал новый патоген как субтипы омикрона. В настоящее время омикрон все еще преобладает, а его субтипы, такие как пирола и эрис, практически исчезли. В некоторых западных странах новый вариант коронавируса распространен.

Наши специалисты изучают его трансмиссивность, патогенность и чувствительность к антивирусным препаратам. Роспотребнадзор, Минздрав, вирусологи и иммунологи следят за ситуацией и будут информировать общество и профессиональное сообщество о новых данных и рекомендациях, если это потребуется.

По данным Роспотребнадзора, варианты FLiRT являются "дальними родственниками" доминирующего варианта JN.1 и принадлежат к семейству омикрона. Среди симптомов — лихорадка, кашель, насморк, боль в горле и потеря обоняния или вкуса.

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