Владимир Дрюков из центра противодействия кибератакам Solar JSOC отметил, что российской промышленности серьезно угрожают кибератаки, включая шпионаж и вирусы-майнеры. Отчет группы компании "Солар" показывает, что за последние три года промышленный сектор подвергся около 600 тыс. атак.
Хакеры активно ищут слабости в пользовательских учетных записях для доступа к сетям предприятий, причем 35% атак приходится на промышленность и телеком. Вирусы-майнеры представляют особую угрозу из-за сложности контроля безопасности в распределенных инфраструктурах.
Средняя продолжительность заражения промышленных сетей составляет 12,5 месяца, а промышленность и телеком находятся в числе наиболее уязвимых секторов с 22% всех высококритичных уязвимостей, сообщает Газета.Ру.
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