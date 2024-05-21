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Эксперт Дрюков: вирусы-майнеры представляют большую угрозу для промышленности РФ
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:28

Эксперт Дрюков: вирусы-майнеры представляют большую угрозу для промышленности РФ

Владимир Дрюков из центра противодействия кибератакам Solar JSOC отметил, что российской промышленности серьезно угрожают кибератаки, включая шпионаж и вирусы-майнеры. Отчет группы компании "Солар" показывает, что за последние три года промышленный сектор подвергся около 600 тыс. атак.

Хакеры активно ищут слабости в пользовательских учетных записях для доступа к сетям предприятий, причем 35% атак приходится на промышленность и телеком. Вирусы-майнеры представляют особую угрозу из-за сложности контроля безопасности в распределенных инфраструктурах.

Средняя продолжительность заражения промышленных сетей составляет 12,5 месяца, а промышленность и телеком находятся в числе наиболее уязвимых секторов с 22% всех высококритичных уязвимостей, сообщает Газета.Ру.

Фото: flickr.com/Blogtrepreneur (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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