В Мексике официально зарегистрирован первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа типа A (H5N2) с последующим летальным исходом. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения.

"Это первый лабораторно подтвержденный случай заражения человека вирусом гриппа A (H5N2), зарегистрированный во всем мире. Событие может иметь серьезные последствия для общественного здравоохранения", — сообщается пресс-центром ВОЗ.

17 апреля с 59-летним мексиканцем впервые случились приступы лихорадки, тошноты и диареи. Только через неделю он обратился в больницу, где его госпитализировали. В тот же день он скончался.

В Национальном центре гриппа Мексики по результатам исследования 22 мая было подтверджено, что гражданин был инфицирован птичьим грипом подтипа A (H5N2). 23 мая об этом инциденте уведомили ВОЗ.

Заболевший проживал в штате Мичоакан, где в марте 2024 года была зафиксирована вспышка гриппа на домашней птицеферме.

ВОЗ по-прежнему оценивает риск для населения Мексики как низкий.

Фото: DFID — UK Department for International Development (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)