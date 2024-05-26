Специалисты "Лаборатории Касперского" выявили новый вирус-вымогатель ShrinkLocker, нацеленный на компьютеры с операционной системой Windows. Вирус использует технологию BitLocker, предназначенную для защиты данных, чтобы шифровать информацию на компьютерах с Windows Vista, Windows Server 2008 и более поздними версиями ОС.
На старых версиях ОС вирус не активируется.
После шифрования данных и создания нового ключа информация о зараженном устройстве передается злоумышленникам. В результате заражения компьютер перезагружается, и пользователь теряет доступ к данным.
Вирус был применен для атак на IT-инфраструктуру компаний и государственных учреждений в Мексике, Индонезии и Иордании, и его цель — не выкуп, а разрушение данных и нарушение работы систем. Источник атак пока не установлен.
Фото: commons.wikimedia.org/Raimond Spekking (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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