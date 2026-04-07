VR очки от Apple
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 11:53

Виртуальная реальность и дни беременных: как новшества улучшат роды в Томской области

В Томской области в рамках празднования Дня беременных внедрили инновации для психологического комфорта рожениц. Медицинское учреждение имени Н. А. Семашко приступило к использованию очков виртуальной реальности, помогающих облегчить состояние женщин в период схваток. Данное нововведение сопровождается проведением тематических лекций и арт-терапией для пациенток. Согласно данным областной администрации, с начала 2026 года на медицинский учет в регионе встало порядка 1,4 тысячи будущих мам.

Виртуальная реальность как метод обезболивания

Использование гарнитур виртуальной реальности в родильных залах стало пилотной практикой для медицинских организаций Томской области. Погружение в цифровую среду позволяет роженицам переключать внимание от физических ощущений, что способствует снижению уровня стресса в активной фазе родов. Данный подход является попыткой внедрения немедикаментозных способов облегчения состояния пациенток.

Помимо инновационного оборудования, администрация роддома начала выдавать сертификаты на размещение в палатах повышенного комфорта. Это дополняет существующий перечень услуг, направленных на повышение качества пребывания в медицинском стационаре. Подобные инициативы призваны минимизировать тревожность, сопровождающую родовую деятельность.

Праздничная программа и поддержка материнства

Мероприятия в честь Дня беременных охватили не только профессиональную медицинскую помощь, но и творческие форматы взаимодействия. Для женщин, находящихся в отделении патологии, организовали специальные фотозоны и сеансы арт-терапии. Врачи и психологи учреждения провели серию консультаций, дающих возможность обсудить страхи и вопросы планирования семьи.

Традиция чествования будущих мам в России закрепилась на всероссийском уровне в 2023 году, хотя массовые акции начались годом ранее. В Томской области праздник отмечается 7 апреля и 7 октября, что позволяет охватить максимально возможное число пациенток. В этом году всем дамам, вставшим на учет в этот день, вручили официальные дипломы.

Стратегия региона по сохранению репродуктивного здоровья

Развитие инфраструктуры родовспоможения в регионе ориентировано на популяризацию традиционных семейных ценностей. Местные власти акцентируют внимание на том, что качественная медицина должна сочетаться с внимательным отношением персонала к эмоциональному состоянию каждой пациентки. Последовательная работа в данном направлении ведется профильным департаментом на постоянной основе.

Статистика по количеству беременных, вставших на учет с начала календарного периода, служит для ведомства ориентиром при планировании нагрузки на профильные отделения. Укрепление материально-технической базы и внедрение современных методик способствуют комплексному подходу к материнству. Проект рассматривается региональными управленцами как долгосрочный вклад в демографическое развитие территории.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

