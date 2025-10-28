Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кашель после болезни
Марина Егорова Опубликована сегодня в 2:37

Миф о слабом иммунитете развеян: что на самом деле влияет на частые болезни

Врач Тим Хендрикс объяснил, почему частые болезни не связаны с ослабленным иммунитетом

Врач-терапевт Тим Хендрикс опроверг распространенное заблуждение о том, что частые болезни напрямую связаны с недостаточной эффективностью работы иммунной системы. В интервью для HuffPost он подчеркнул, что понятия сильного или слабого иммунитета не имеют такого же значения для защиты от вирусных заболеваний, как это обычно считают.

Как избежать заражения?

Для того чтобы эффективно защититься от гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, необходимо соблюдать несколько простых, но важных гигиенических правил:

  1. Регулярно мыть руки.

  2. Минимизировать пребывание в местах массового скопления людей.

  3. Избегать прикосновений к лицу.

  4. Поддерживать сбалансированное питание.

Тим Хендрикс также отметил, что единственным исключением являются люди с иммунодефицитом, например, те, кто перенес лечение от рака, страдают красной волчанкой или болезнью Крона. Эти пациенты, как правило, знают о своей уязвимости, поскольку их врачи обязательно информируют их о рисках.

Кто подвержен большему риску?

Основной причиной частых простуд и инфекций является постоянное пребывание в местах с повышенным риском заражения. Особенно подвержены этому члены многодетных семей, особенно если в доме есть дети младшего возраста, так как их организм более восприимчив к инфекциям из-за возрастных особенностей и постоянного контакта с различными вирусами.

Также в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями высокому риску заражения подвержены сотрудники образовательных и медицинских учреждений, которые ежедневно контактируют с большим количеством людей.

Немалую роль в распространении заболеваний играют и жители многоквартирных домов, так как они регулярно контактируют с соседями в местах общего пользования, таких как подъезды и лифты.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

