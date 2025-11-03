Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
шведский стол в школе
шведский стол в школе
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 6:46

Кто кормит ваших детей: Роспотребнадзор выявил вирусную угрозу в пищеблоках Урала

Роспотребнадзор: в Свердловской области отстранили 183 работников школ и детсадов с кишечными инфекциями

Почти две сотни работников образовательных учреждений региона были временно отстранены от работы после выявления у них возбудителей ротавирусной и норовирусной инфекций. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

"Всех носителей отстранили до полного выздоровления"

"Выявлено 106 носителей возбудителей ротавирусной инфекции и 77 носителей норовирусной инфекции. Все они были отстранены от работы до излечения", — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Проверки проводились среди сотрудников пищеблоков школ и детских садов, а также воспитателей и их помощников. В общей сложности обследовали более 33 тысяч работников, включая 5,6 тысячи сотрудников пищеблоков детсадов и примерно столько же работников школьных столовых.

Заболеваемость среди детей снизилась

По данным Роспотребнадзора, профилактические обследования и своевременное выявление носителей помогли улучшить санитарную ситуацию.

В первой учебной четверти заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди школьников снизилась на 17% по сравнению с прошлым годом, а среди воспитанников детских садов — в 1,3 раза.

Родителям напомнили о правилах

Специалисты напоминают: при первых признаках недомогания ребёнка необходимо оставить дома и не допускать его в организованные коллективы. Это одно из главных условий, чтобы избежать массового распространения кишечных инфекций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тюменская область набирает граждан в мобилизационный резерв для защиты от атак беспилотников 31.10.2025 в 18:17
Мобилизация резервистов в Тюменской области — как попасть в команду для защиты от атак беспилотников

Тюменская область набирает резервистов для защиты важных объектов от атак беспилотников. Какие условия для службы и сколько будут получать?

Читать полностью » Выдача ипотеки в Тюменской области выросла в 2,5 раза с начала года 31.10.2025 в 17:17
Тюменская ипотека переживает взлёт: что ждёт заемщиков с будущим снижением ставки

В Тюменской области выдача рыночной ипотеки выросла в 2,5 раза. Какие факторы способствовали росту и как изменения в ключевой ставке влияют на рынок?

Читать полностью » Штраф за сатанинскую символику на Хэллоуин: что можно, а что нельзя использовать 31.10.2025 в 16:18
Хэллоуин без штрафов: какие символы можно использовать без риска попасть под санкции

На Хэллоуин за использование сатанинской символики можно получить штраф. Какие атрибуты стоит избегать и что безопасно использовать?

Читать полностью » Женщины Екатеринбурга о привлекательности мужчин: внутренние качества важнее внешности 31.10.2025 в 15:56
Не внешний вид, а уверенность: что уральские женщины ценят в мужчинах

Женщины Екатеринбурга утверждают, что надежность важнее внешности. Как меняются приоритеты с возрастом и почему секс на первом свидании больше не табу?

Читать полностью » Ученые из Пермского Политеха рассказали, как повысить уровень гемоглобина с помощью питания 31.10.2025 в 12:56
Не хватает железа? Пермские ученые раскрыли, как повысить гемоглобин с помощью еды

Анемия — одно из самых распространенных заболеваний в России. Специалисты объяснили, как правильное питание и сезонные факторы влияют на уровень гемоглобина в крови.

Читать полностью » Профессор ПНИПУ объяснила, сколько белка организм способен переработать за один прием пищи 31.10.2025 в 11:16
Пермяки и спортсмены, внимание: местные ученые узнали, сколько можно переработать белка за раз

Специалисты опровергли миф о 30 граммах белка за один прием пищи и предложили новые нормы потребления белка для людей с разным уровнем активности.

Читать полностью » Житель Перми выиграл суд у финского интернет-магазина и получил компенсацию 495,6 тыс. рублей 31.10.2025 в 10:17
Пермяк наказал зарубежный маркетплейс: суд присудил 495 тысяч за долгую доставку

В Перми суд вынес решение в пользу семьи, отсудив у финского интернет-магазина 495,6 тысячи рублей за не выполненные заказы на сумму более 80 тысяч.

Читать полностью » Тюменцы снова могут пользоваться мобильным интернетом, но ограничения могут быть введены вновь 31.10.2025 в 9:33
Временно доступен: в Тюмени подали мобильный интернет, но ненадолго

Мобильный интернет в Тюмени снова работает стабильно, но жители должны быть готовы к возможным повторным отключениям по соображениям безопасности.

Читать полностью »

Новости
Дом
Резинка холодильника, провода и двери - главные источники грязи в квартире
Спорт и фитнес
Подтягивания помогают улучшить осанку — мнение тренера Рэй Рейхлин о правильной технике
Садоводство
Земляная груша содержит больше железа, чем картофель, и подходит диабетикам – Ирина Федорова
Авто и мото
Чрезмерная чистка двигателя перед продажей вызывает недоверие покупателей
Красота и здоровье
Шоколад содержит магний и антиоксиданты, поддерживающие работу сердца и сосудов — Кристина Подорожнюк
Наука
Орехи уменьшают вероятность инфаркта и инсульта при регулярном употреблении — Мигель Унай
Садоводство
Фиалки не переносят прямых солнечных лучей и нуждаются в рассеянном свете
Авто и мото
Togg сообщает, что модель T10X продолжает лидировать в продажах в 2024 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet