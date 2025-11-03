Кто кормит ваших детей: Роспотребнадзор выявил вирусную угрозу в пищеблоках Урала

Почти две сотни работников образовательных учреждений региона были временно отстранены от работы после выявления у них возбудителей ротавирусной и норовирусной инфекций. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

"Всех носителей отстранили до полного выздоровления"

"Выявлено 106 носителей возбудителей ротавирусной инфекции и 77 носителей норовирусной инфекции. Все они были отстранены от работы до излечения", — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Проверки проводились среди сотрудников пищеблоков школ и детских садов, а также воспитателей и их помощников. В общей сложности обследовали более 33 тысяч работников, включая 5,6 тысячи сотрудников пищеблоков детсадов и примерно столько же работников школьных столовых.

Заболеваемость среди детей снизилась

По данным Роспотребнадзора, профилактические обследования и своевременное выявление носителей помогли улучшить санитарную ситуацию.

В первой учебной четверти заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди школьников снизилась на 17% по сравнению с прошлым годом, а среди воспитанников детских садов — в 1,3 раза.

Родителям напомнили о правилах

Специалисты напоминают: при первых признаках недомогания ребёнка необходимо оставить дома и не допускать его в организованные коллективы. Это одно из главных условий, чтобы избежать массового распространения кишечных инфекций.