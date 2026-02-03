Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Вирус
Марина Егорова Опубликована сегодня в 17:15

Клетка была захвачена, а не создана: вирус из мутной воды ставит под удар наше происхождение

В пресноводном пруду на северо-востоке Японии учёные обнаружили вирус, способный изменить взгляд на происхождение сложной жизни. Новый "гигантский" вирус разрушает ядро клетки-хозяина и выстраивает собственную систему управления. Эти особенности заставляют исследователей по-новому взглянуть на роль вирусов в эволюции. Об этом сообщает журнал Journal of Virology.

Необычная находка в воде пруда

Пруд Ушику-нума давно считается обычным природным водоёмом, но именно здесь был найден ushikuvirus — представитель гигантских ДНК-вирусов. Он поражает амёбу Vermamoeba vermiformis и полностью перестраивает её внутреннюю структуру. Вместо использования ядра хозяина вирус разрушает его и формирует собственную "вирусную фабрику" в цитоплазме.

Такое поведение отличает ushikuvirus от многих других известных вирусов и дополняет современные представления о том, как опасные и малоизученные патогены, включая вирус Нипах с высокой летальностью, способны воздействовать на живые организмы.

"Гигантские вирусы можно считать сокровищницей, мир которой ещё до конца не изучен", — отмечает профессор Масахару Такэмура из Токийского университета науки.

Гиганты, которые меняют представления о вирусах

До начала XXI века вирусы считались предельно простыми формами биологического существования. Ситуация изменилась после открытия мимивируса, а затем и целой группы гигантских вирусов, получивших название Nucleocytoviricota. Они обладают крупными геномами и сложной внутренней организацией.

Геном ushikuvirus включает около 666 тысяч пар оснований и 784 гена, что значительно превосходит возможности большинства вирусов. Под электронным микроскопом он выглядит как 20-гранная частица с шипами, напоминающая средневековую булаву. Эти открытия перекликаются с исследованиями, в рамках которых учёным удалось восстановить древние геномы вирусов и проследить их эволюцию.

Возможная связь с происхождением ядра

Особый интерес вызывает поведение ushikuvirus внутри клетки. В отличие от родственных вирусов, сохраняющих ядро хозяина, он разрушает ядерную оболочку и берёт контроль на себя. Это поддерживает гипотезу вирусной эукариогенеза, согласно которой ядро эукариот могло возникнуть из древнего вируса.

"Молекулярное сходство ushikuvirus с другими представителями семейства Mamonoviridae указывает на общий механизм инфицирования", — говорится в статье Journal of Virology.

Медленный захват и рост клетки

Ещё одной особенностью стало увеличение размеров заражённых амёб. Вместо быстрого разрушения клетки постепенно раздуваются, иногда превышая нормальные размеры в несколько раз. Учёные связывают это с особым механизмом выхода вируса, при котором клетка дольше остаётся функционирующей.

Исследование ushikuvirus показывает, что вирусы могли не только разрушать клетки, но и формировать основы сложной клеточной организации. Эти данные расширяют понимание эволюции и подчёркивают, что граница между вирусом и клеткой в далёком прошлом могла быть куда менее чёткой.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.



Читайте также

300 граммов овсянки в сутки — и организм реагирует иначе: неожиданный эффект для холестерина сегодня в 15:04

Два дня интенсивной овсяной диеты могут снизить LDL почти на 10% и давать эффект до шести недель; исследователи отмечают роль резкого роста фенольных метаболитов микробиома.

Читать полностью » Выгорание начинается с мелочей: незаметные действия, которые день за днём обесточивают организм сегодня в 12:46

Почему привычки незаметно лишают нас энергии и как мозг реагирует на движение, питание и самоконтроль — нейробиологи объясняют, с чего начинать изменения.

Читать полностью » 45 минут тишины — и мозг перезагружается: дневной сон включает скрытый режим обучения сегодня в 11:19

Короткий дневной сон может стать неожиданным союзником мозга: ученые объяснили, как дремота влияет на память, обучение и способность работать эффективнее.

Читать полностью » Антидепрессанты в России раскупают рекордно — тревожность стала фоном, но есть опасная ловушка сегодня в 6:27

Росстат и аптечная статистика фиксируют рост тревожности и продаж антидепрессантов; врач объясняет роль «информационного шума» и почему самолечение опасно.

Читать полностью » Стресс бьет не только по нервам: эти привычки разрушают поджелудочную изнутри вчера в 16:26

Эндокринолог Ирина Скорогудаева рассказала NewsInfo, какие факторы сильнее всего разрушают поджелудочную железу.

Читать полностью » После еды будто выключили тумблер: сонливость возникает из-за естественной реакции организма вчера в 16:17

Почему после плотного обеда тянет в сон и при чём здесь мозг: врач объяснил физиологию этого состояния и дал простой ориентир для снижения усталости.

Читать полностью » Давление не любит сюрпризов: утренний рацион, который держит сосуды в спокойном режиме вчера в 16:04

Какие продукты стоит выбрать на завтрак, чтобы поддержать здоровье сердца и помочь организму контролировать давление без строгих диет и ограничений.

Читать полностью » Весы перестали двигаться, хотя рацион идеальный: привычное меню поставило процесс на тормоза вчера в 14:15

Полезные продукты могут мешать похудению, если становятся основой рациона. Врач объяснила, почему вес не уходит и какие ошибки совершают чаще всего.

Читать полностью »

