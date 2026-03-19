Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Монумент героическим защитникам Ленинграда
© commons.wikimedia.org by SadPetzl is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 10:26

За доблесть и профессионализм: в Ленобласти ввели дополнительные выплаты для героев спецоперации

В Ленинградской области официально утвердили перечень государственных наград, дающих право на единовременную выплату в 500 тысяч рублей участникам специальной военной операции. Мера поддержки распространяется на военнослужащих, подписавших контракт с Министерством обороны в период с 26 февраля по 31 декабря 2026 года. Администрация региона пояснила, что данное решение направлено на дополнительное поощрение и социальные гарантии для контрактников, проявивших особые заслуги при выполнении боевых задач. Для получения денежных средств бойцам необходимо представить документы в филиалы многофункциональных центров на территории области.

Условия получения и статус контракта

Право на финансовую поддержку получают граждане, которые официально оформили контрактные отношения с февраля по конец декабря текущего года. Важным условием начисления является наличие подтвержденного факта награждения высокими госнаградами за участие в специальной операции. Размер пособия является фиксированным и составляет полмиллиона рублей, что подчеркивает значимость признания заслуг военнослужащего на государственном уровне.

Специалисты отмечают, что льготные условия действуют исключительно для лиц, соответствующих установленным временным рамкам заключения договора. Это позволяет региону точечно оказывать помощь тем, кто взял на себя повышенные обязательства в конкретный период. Подобные инициативы являются частью общей стратегии областной администрации по поддержке участников боевых действий и их близких.

"Подобные меры социальной поддержки демонстрируют ответственное отношение региональной власти к своим защитникам. Выплата за государственные награды — это не просто финансовый инструмент, а признание исключительной доблести граждан. Четко структурированный перечень наград исключает двоякое прочтение правил, позволяя бойцам максимально быстро получить положенные средства. Работа профильных органов направлена именно на упрощение бюрократических процедур для таких заявителей".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Список отмеченных наград

В перечень, утвержденный региональным правительством, вошли наиболее значимые знаки отличия Российской Федерации. Среди них — звание Героя России, а также ордена Святого Георгия, Александра Невского, Суворова, Ушакова и другие высокие госнаграды. Список включает в себя и такие знаки отличия, как ордена Жукова, Кутузова, Нахимова, Мужества, "За военные заслуги" и "За морские заслуги".

Отдельно в постановлении прописана возможность получения выплаты обладателями Георгиевского Креста, который является знаком отличия ордена Святого Георгия. Также в реестр включены ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Святой великомученицы Екатерины, Дружбы и Пирогова. Этот перечень охватывает как общевойсковые, так и узкоспециализированные знаки отличия, подчеркивая разнообразие заслуг военнослужащих.

Порядок оформления выплат

Для инициации процесса начисления средств военнослужащему или его доверенному лицу необходимо обратиться в централизованную систему МФЦ Ленинградской области. Процедура личной подачи документов обеспечивает прозрачность процесса и подтверждение личности получателя. Сотрудники центров проверяют предоставленные данные о награждении на соответствие официальным реестрам государственных наград.

Важным аспектом является сохранение прав на выплату для семей военнослужащих в трагических обстоятельствах. В случае гибели участника специальной операции, средства передаются его наследникам при предъявлении соответствующих документов о гибели и родстве. Таким образом, область гарантирует исполнение финансовых обязательств, заложенных в бюджет региона для поддержки участников СВО.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet