Кормовая добавка из Китая задержана во Владивостоке: что обнаружили инспекторы

В Приморье была задержана крупная партия кормовой добавки, предназначенной для сельскохозяйственных животных, птиц и домашних питомцев. Продукция весом 18 тонн следовала на территорию России из Китая. Нарушение было выявлено Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора, сообщает "Комсомольская правда — Дальний Восток".

Продукция и нарушение

Речь идет о кормовой добавке "Авитам С35", которая используется для обогащения рациона животных витамином C. Груз прибыл во Владивостокский морской рыбный порт, а владельцем товара является московское предприятие.

Однако в ходе проверки специалисты Россельхознадзора обнаружили, что на упаковке и внутри ее отсутствует инструкция по применению. Это является нарушением Единых ветеринарно-санитарных требований, регулирующих оборот товаров, подлежащих ветеринарному контролю.

Приостановка движения партии

На основании российского законодательства инспекторы приняли решение приостановить дальнейшее движение партии до устранения выявленных недостатков. Это означает, что груз не может быть передан на продажу или переработку, пока не будут исправлены нарушения.