Винтаж в 2026 возвращается в дома — эти 7 деталей делают интерьер "дорогим" без ремонта

Винтаж снова выходит на первый план — но теперь он говорит на современном языке. Интерьеры постепенно отходят от стерильной нейтральности и ищут глубину, характер и историю. В 2026 году дизайнеры всё чаще обращаются к прошлому, чтобы создать пространства с настроением и индивидуальностью. Об этом сообщает Martha Stewart Living.

Тростковая мебель как символ тактильности

Интерес к натуральным материалам продолжает расти, и мебель из трости оказывается в центре внимания. Лёгкая, прочная и визуально тёплая, она хорошо вписывается в дома, где ценят ощущение воздуха и света. Техника плетения известна веками, но особенно популярной стала в середине XX века — и теперь возвращается благодаря любви к биофильному дизайну.

"Такие ручные детали добавляют лёгкий слой тепла и текстуры внутренним пространствам", — говорит архитектор, основатель Studio SFW Рэйчел Столлар.

В качестве ориентира она называет кресла Cesca Марселя Брейера, которые остаются актуальными почти сто лет благодаря балансу формы и комфорта.

Шахматные полы за пределами классики

Шахматный рисунок перестал быть привилегией парадных залов. Его всё чаще используют в кухнях, прихожих и даже постирочных, чтобы добавить характер повседневным зонам. Рост интереса дизайнеры связывают с новой волной популярности ар-деко.

"Клиенты любят включать этот приём, чтобы пространство выглядело более индивидуальным", — отмечает основатель Gem & Clay Interiors Эллисон Смит.

Сегодня палитра расширяется: вместо строгого чёрно-белого появляются зелёно-кремовые, бордовые и костяные сочетания, создающие ощущение глубины.

Ручное стекло как акцент цвета

Тем, кто хочет добавить цвета без масштабного ремонта, дизайнеры советуют присмотреться к ручному стеклу. Вазы, лампы и подсвечники становятся выразительными деталями, которые легко менять и сочетать.

"Это простой способ впустить в интерьер творчество и характер", — говорит основатель Marika Meyer Studio Марика Майер.

Особенно востребована винтажная посуда и декоративные предметы, которые можно собирать постепенно, создавая живую композицию.

Возвращение насыщенных пород дерева

После долгого господства светлого дуба и выбеленных поверхностей в моду возвращаются тёмные и глубокие оттенки. Орех и красное дерево добавляют интерьеру веса и архитектурности.

"В них есть что-то заземляющее — они сразу придают пространству драму и глубину", — объясняет дизайнер Тревор Фулмер.

Такое дерево ассоциируется с долговечностью и мастерством, а ностальгия по качественным материалам лишь усиливает этот тренд.

Мебель с юбками и новый максимализм

Юбки снова появляются не только у кроватей, но и у диванов, тумб и консолей. Этот приём помогает смягчить формы и добавить уюта.

"Мне нравится сочетать юбки с современным освещением — так интерьер выглядит живым, а не театральным", — говорит главный дизайнер Metal + Petal Джейд Джойнер.

Кроме эстетики, юбки позволяют обновить старую мебель без замены каркаса.

Резные детали и ценность ручной работы

После периода минимализма домовладельцы снова тянутся к декору с характером. Резные ножки, приподнятые панели и декоративные кромки возвращаются в кухни и гостиные.

"Это тонкий способ добавить ностальгию и сделать мебель вне времени", — отмечает дизайнер Ивонн Харти.

Такие элементы подчёркивают участие мастера и добавляют интерьеру человечности.

Один выразительный антиквариат вместо коллекции

Необязательно заполнять дом винтажем целиком — иногда достаточно одного сильного акцента. Комод с мраморной столешницей или патинированное зеркало способны задать тон всему пространству.

"Стремитесь к образу, который кажется живым и вечным, а не похожим на декорацию", — советует дизайнер Лаура Хэмметт.

Многие специалисты также отмечают устойчивый аспект антиквариата: повторное использование качественных предметов снижает экологическую нагрузку и добавляет дому смысловой слой.