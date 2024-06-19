Убеждение о низком качестве российских вин берёт корни в советском прошлом. Современные отечественные виноделы используют самое технологически совершенное оборудование, рассказал NewsInfo.Ru сомелье Андрей Зотов. Выяснили у эксперта, стоит ли покупать вино из виноматериалов, что влияет на цену напитка и чем российское виноделие отличается от европейского.

Виноматериалы — это не страшно

Сомелье объясил, что виноматерилы — это всего лишь техническое название виноградного сусла, то есть сброженного или несброженного сока, из которого производят вино. Поэтому ничего страшного в виноматериалах нет, подчеркнул он.

"Вино наливом привозится. Он называется "виноматериал". Это вино вы можете дальше либо разлить, бутилировать, либо доработать, например, выдержать в бочке, чтобы немного облагородить. Либо, если закупалось вино разных сортов, сделать ассамбляж", — рассказал Зотов.

В данный момент в России не такое большое количество плодоносящих виноградников, чтобы обеспечить весь отечественный рынок, если в﻿незапно введут полный запрет на поставки импортных вин, отметил эксперт.

"У нас в своё время сказали, что если вино делается из виноматериала, привезённого не из России, то это не является вином. Хотя по факту оно им является. Просто вырастить виноград в Испании, ЮАР, Чили, в силу технологических, климатических особенностей, банально дешевле. И многие наши крупные производители чтобы обеспечить виноградом свои бюджетные линейки, этим пользовались. Потом решили "рубануть с плеча"… Это, конечно, привело к некоторым сложностям, но с ними активно борются", — пояснил сомелье.

Он добавил, что пометка "Не вино" на винах из импортного виноматериала — просто законодатальный нюанс, призванный поддержать отечественное виноделие и виноградарей. При этом российский виноград дороже в силу климатических условий РФ.

"Олег Репин (винодел из Севастополя — прим. ред.) говорил, что стоимость винограда хорошего качества в Крыму начинается от 120 рублей за килограмм. Это только виноград. А его еще нужно отжать, произвести технические процедуры — брожение и прочее. Там будет меньше выход. Если мы возьмем, например, Испанию, где самое большое в мире количество территорий под лозой, то там можно купить бутылку игристого Cava за один евро. Это дешевле, чем один килограмм у нас. Понятно, что производителям хочется и какую-то денежку заработать, поэтому они раньше пользовались возможностью купить этот виноматериал гораздо дешевле. Но он использовался для категорий вин, где качество, органолептические вкусы и аромат не являются первостепенными. Там, скорее, вопрос цены как раз стоит во главе угла", — рассказал сомелье.

Люди до сих пор удивляются хорошему вину из России

По словам Зотова, дегустации вина он проводит вслепую.

"Уже 7 лет провожу, и всё равно, несмотря на то, что я рассказываю, какие у нас интересные вина, когда люди пробуют и им нравится, многие до сих пор удивляются: ого, оказывается, в России могут делать хорошее вино", — рассказал он.

Эксперт пояснил, что предрассудки о российском вине берут корни из советского периода. А в СССР выращиванием винограда и производством вина занимались разные люди, напомнил Зотов. В пример он привёл крымский завод игристых вин "Новый Свет", у которого не было своих виноградников: до недавнего времени туда привозили виноматериал, выдерживали и делали игристое.

"А в советское время, когда была плановая экономика, виноградарю сказали, что нужно план выполнить — он собирает 5 тонн с куста. Утрирую, конечно, но всё же очень много. Когда этот виноград привозят на винодельню, винодел его просто утилизирует. Потому что качество, когда ты очень много собираешь с одного куста, не самое лучшее. В силу этого в советское время в основной массе вино было не очень хорошее. И люди, которые опираются на прошлые воспоминания, не пробуя современные российские вина, многое теряют", — рассказал сомелье.

Зотов отметил, что россияйское виноделие является молодым: первая частная винодельня полного цикла — с собственными виноградником и винодельней — появилась только в 2003 году. Отечественные производители, по его словам, сегодня используют самое современное оборудование.

"В чём отличие от европейских виноделен, где вино ещё дедушка и прадедушка делали. Да, они, безусловно, поняли, какой виноград на этой земле показывает наилучший результат, как с ним нужно работать, надо его выдерживать в бочке или в нейтральной емкости, какой получится результат. Но при этом инвестировать в новое оборудование они не спешат, так как вино и так покупают. А оборудование — это достаточно большие капиталовложения. А у наших виноделов самое современное оборудование, что только есть. Это вершина технологических возможностей, которые есть в винном рынке", — подчеркнул он.

Больше возможности — ниже цена

Эксперт объяснил, что на стоимость вина влияет объём производимого напитка: чем больше производственные мощности и площади виноградников, тем более низкую цену можно установить на готовый продукт.

"Например, "Кубань-Вино" — это крупнейший агрохолдинг в Европе, 75 тысяч гектаров под лозой. Это просто космические объёмы. Поэтому они могут делать вина за 200-300 рублей на полке. Они не будут вершиной аромата и вкуса, но это будут хорошие, доброкачественные вина. Чем меньше объём производимого, вина, чем оно сложнее и интереснее, тем выше цена", — рассказал сомелье.

По словам Зотова, цена в магазине может являться неким гарантом качественного, более интересного продукта, но необязательно.

"Если мы рассматриваем категорию бюджетных вин, то сейчас до 500 рублей на рынке можно найти как раз Россию. Потому что у нас в прошлом году не только повысили таможенный сбор с 12% до 20%, но и ввели минимальный порог — 1 доллар на литр продукта. Если завозили бюджетное вино, например, из Португалии, которое стоило 1 доллар, то таможенная пошлина была 100%. Тем самым просто убрали возможность купить бюджетное иностранное вино введением такой пошлины. Поэтому средним сегментом стала 1 тысяча рублей. По этой цене вино в основном будет доброкачественное", — объяснил эксперт.

Из более бюджетных вин выбирать нужно, уже опираясь на рекомендации, например, различные винные блоги либо приложение Vivino, рассказал сомелье.

"Это там, где ты сканируешь этикетку и можешь посмотреть отзывы. Конечно, смотреть слепо на оценку не стоит, потому что некоторые недобросовестные производители занимаются накруткой. Но всё же, почитав отзывы, поняв, насколько это откликается твоему вкусу, можно принять более взвешенное решение, — подытожил собеседник NewsInfo.Ru.

Фото: Freepik/wavebreakmedia_micro.