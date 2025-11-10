Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Археологические раскопки
Археологические раскопки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 13:52

Вино, мясо и сыр в 2000-летнем холодильнике: как римляне обходились с холодом на севере империи

Древние римляне использовали охлаждающие ямы для хранения продуктов — Экхард Дешлер-Эрб

Студенты-археологи из Кельнского университета (Германия) сделали удивительную находку во время раскопок в немецком городе Хальтерн-ам-Зее, на территории древней римской крепости Ализо. Они обнаружили римский "холодильник" — яму для хранения продуктов, возраст которой составляет около 2000 лет. Эта находка помогает глубже понять, как римляне приспосабливались к жизни на северной окраине своей империи.

"Римляне были на удивление изобретательны в хранении продуктов. Их технологии адаптировались к местным условиям, даже на самых северных военных форпостах", — говорит профессор Экхард Дешлер-Эрб, руководивший раскопками.

Как работал древний "холодильник"

Римляне использовали так называемые "охлаждающие ямы" для хранения скоропортящихся продуктов, таких как сыр, мясо, фрукты и вино. Эти ямы выкапывались в земле, а для поддержания низкой температуры часто обкладывались камнями или глиной. В холодном климате Германии, римляне обходились такими простыми, но эффективными методами.

  1. Глубокие ямы помогали сохранять прохладу и замедлять разложение продуктов.

  2. Камень или глина использовались для изоляции и защиты от тепла.

  3. Укрытие сверху — деревянные доски, утеплённые соломой или песком, помогали сохранить холод.

Такие ямы были широко распространены по всей Римской империи, и они представляли собой примитивную, но эффективную альтернативу современным холодильникам.

В чем уникальность находки

Среди других предметов, найденных в ходе раскопок, особенно интересны были:

  1. Бронзовая ложка - возможно, символ роскоши даже в условиях военного лагеря.

  2. Обломки винной амфоры - указывают на то, что даже в самых отдалённых уголках империи римляне привозили вино из Средиземноморья.

  3. Керамика Terra Sigillata - изысканная посуда с красным покрытием, которая использовалась богатими офицерами или торговцами.

  4. Игровые фишки и монеты - также напоминают о жизни, не лишённой досуга и привилегий, даже на границе империи.

"Даже на самых северных форпостах римляне не отказывали себе в небольших излишествах", — комментирует доктор Беттина Треммель, специалист по римской эпохе.

Следы внезапного ухода

Однако раскопки также выявили следы внезапного ухода римлян из лагеря. Археологи обнаружили глубокие траншеи, которые, вероятно, связаны с разборкой лагеря после его эвакуации. Траншеи становились шире, когда вынимали деревянные столбы, которые сжигались, а остатки удалялись.

"Эти следы могут быть связаны с трагическим для Рима периодом, когда германские племена в 9 году н. э. разгромили три римских легиона в Тевтобургском Лесу", — отмечает доктор Треммель.

Этот период стал ключевым моментом в истории Рима, когда империя была вынуждена оставить северные территории, а также лишиться значительной части своих военных сил.

Таблица: римские методы хранения продуктов

Метод хранения Описание Преимущества
Охлаждающие ямы Выкапывались в земле, изолировались камнем и глиной Поддержание низкой температуры, замедление порчи продуктов
Каменные и глиняные стены Использовались для изоляции от тепла Устойчивость к внешним воздействиям и сохранение прохлады
Укрытие досками и соломой Защищало от солнечного нагрева и сохраняло тепло Эффективная теплоизоляция, предотвращение нагрева продуктов

Как жили римские легионеры на границе империи

Жизнь римских легионеров на северных форпостах была трудной, но они находили способы наслаждаться комфортом. Найденные предметы, такие как бронзовая ложка и остатки амфоры с вином, подтверждают, что даже на границе империи римляне не отказывали себе в излишествах. Они продолжали наслаждаться продуктами, которые привозили из Средиземноморья, несмотря на удалённость от родины.

  1. Вино было важным элементом в рационе римских солдат, привозимым из Италии и других частей Римской империи.

  2. Посуда Terra Sigillata использовалась как символ престижа и богатства, её могли позволить себе только высокопоставленные офицеры.

Советы по использованию исторических методов хранения

  1. Для сохранения продуктов в холодном климате используйте методы, похожие на римские ямы: выкопайте небольшие ямы и обкладывайте их камнями для сохранения прохлады.

  2. Для хранения вина и других скоропортящихся продуктов можно использовать изоляцию с помощью глины или соломы.

  3. Монотонное питание солдат можно разбавить роскошью, привозив изысканную посуду или другие предметы, как это делали римляне.

А что если…

  1. А что если римляне не использовали такие ямы? Тогда многие продукты не могли бы сохраняться так долго в холодных и влажных условиях.

  2. А что если бы не было каменных стен? Ямы были бы менее эффективными в поддержании низкой температуры, и продукты быстрее портятся.

  3. А что если бы римляне не адаптировались к местным условиям? Они бы не смогли выжить в холодных условиях, что также могло привести к гибели военных лагерей.

FAQ

Можно ли использовать римские методы хранения продуктов в современных условиях?
Да, методы хранения в охлаждающих ямах вполне могут быть адаптированы для использования в современных садах, на дачах и в частных домах.

Как римляне сохраняли такие продукты, как мясо и рыба?
Они использовали соление, сушку и хранение в холодных ямах для предотвращения разложения.

Какие еще находки были сделаны на территории лагеря?
Археологи также обнаружили следы деревянных строений, монеты, керамические изделия и другие предметы, которые помогают восстановить быт римских солдат на северных границах империи.

Ошибка, последствия, альтернатива

  1. Ошибка: хранить продукты в открытых местах.
    Последствие: быстрая порча.
    Альтернатива: использование защищённых и изолированных ям, как у римлян.

  2. Ошибка: не адаптировать технологии хранения к местным условиям.
    Последствие: потеря продуктов.
    Альтернатива: применение адаптированных методов, например, обкладывание ям камнем или глиной.

  3. Ошибка: игнорировать условия хранения вина и мяса.
    Последствие: продукты теряют свои вкусовые качества.
    Альтернатива: использование охладительных ям и изоляционных материалов.

Мифы и правда

  1. Миф: римляне не использовали охлаждение продуктов на северных территориях.
    Правда: римляне прекрасно адаптировались к местным условиям, используя эффективные методы хранения.

  2. Миф: римские легионеры были ограничены в еде.
    Правда: несмотря на трудные условия, они наслаждались вином и изысканной посудой.

  3. Миф: римские технологии хранения были примитивными.
    Правда: они были удивительно эффективны и адаптированы под местные климатические условия.

Исторический контекст

  1. Римляне активно использовали методы хранения продуктов ещё в I веке н. э., при этом их технологии хранения продуктов были одними из самых передовых в античном мире.

  2. Крепости и военные лагеря, такие как Ализо, были важными стратегическими пунктами, где римляне использовали новейшие инженерные решения для организации жизни солдат.

  3. Сегодня находки, подобные "холодильнику", помогают ученым лучше понять повседневную жизнь древних римлян.

Три интересных факта

  1. Римские "холодильники" были изобретением, адаптированным к северному климату, и использовались для хранения продуктов даже в холодных землях.

  2. Вино из Средиземноморья было столь популярно в Римской империи, что его привозили даже на самые отдалённые территории.

  3. Римские легионеры имели доступ к роскошной посуде и играм, что свидетельствует о высоком уровне жизни в их лагерях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Воздушные мешки позволили динозаврам достичь гигантских размеров — Тито Аурелиано из Пенсильванского университета сегодня в 5:34
Вы не поверите, что помогло динозаврам стать гигантами: неожиданный секрет раскрыт

Открытие воздушных мешков у древнего динозавра раскрывает секреты их роста и эволюции. Как эта адаптация помогала динозаврам становиться гигантами?

Читать полностью » Исследование Nature: нейтрино могут объяснить, почему после Большого взрыва осталась материя сегодня в 4:22
13,8 млрд лет спустя наука приблизилась к ответу: почему нас вообще не должно было быть

Учёные из Японии и США объединили силы, чтобы разгадать тайну, почему после Большого взрыва материя победила антиматерию.

Читать полностью » Учёные Рочестерского университета выявили белок, отвечающий за долголетие гренландских китов сегодня в 3:29
Тайна бессмертного гиганта: как арктический кит обманул старение

Гренландский кит способен жить дольше двух веков. Учёные наконец приблизились к разгадке его долголетия — и, возможно, к секрету вечной молодости.

Читать полностью » Учёные WHOI и Университета Консепсьон обнаружили новый вид ракообразных на глубине 8000 метров в Атакамском желобе сегодня в 2:15
Монстр из бездны проснулся: на дне океана нашли существо, которое не должно было существовать

На глубине, где нет света и давление способно расплющить сталь, учёные нашли нового хищника. Как это открытие связано с поиском жизни на спутнике Юпитера?

Читать полностью » Футуролог Рэй Курцвейл: человечество может достичь сегодня в 1:16
Кто первым обгонит старость: человечество вступает в гонку со временем

Футурологи уверены: смерть можно обмануть. Технологии стремительно приближают момент, когда старение перестанет быть приговором.

Читать полностью » Quantinuum представила квантовый компьютер Helios с рекордной точностью 99,9% сегодня в 0:26
Машина, которая думает быстрее света: Helios открывает новую эру вычислений

Учёные Quantinuum создали Helios — квантовый компьютер, способный обойти суперкомпьютеры и даже моделировать атомное поведение в сверхпроводниках.

Читать полностью » Наскальные рисунки в Девели возле Кайсери датированы 6000 годом до н.э. вчера в 23:46
Вулканические скалы Турции хранят секрет: рисунки 8000-летней давности, которые меняют историю человечества

В Турции нашли 8000-летние наскальные рисунки, раскрывающие, как ранние анатолийцы выражали символическое мышление задолго до появления хеттов.

Читать полностью » Голани: ханаанский винный пресс и сосуды животных найдены в Мегиддо вчера в 23:43
Баран с секретом: ритуальный сосуд из Мегиддо хранит тайны ханаанских обрядов

Археологи нашли у подножия Тель-Мегиддо древнейший винный пресс и уникальный ритуальный набор — два открытия, изменившие взгляд на ханаанскую цивилизацию.

Читать полностью »

Новости
Еда
Готовлю новогодний стол по символике Огненной Лошади — удача придёт уже с первого блюда
Красота и здоровье
Думал, что хурма укрепляет здоровье — пока врач не объяснил, в чём подвох
Дом
Стирка кроссовок в машине: 5 шагов к правильному уходу и сохранению формы
Дом
Восстановить антипригарное покрытие сковороды можно с помощью соды, уксуса и воды
Культура и шоу-бизнес
Хэллоуин обернулся скандалом: Орландо Блум напомнил Кэти Перри, кого она потеряла
Садоводство
Собрала урожай смородины и почти забыла о кустах — но осенью они нуждаются в этом больше, чем весной
Красота и здоровье
Думал, что просто поднялось давление — а оказалось, я пережил инсульт
Красота и здоровье
Трихолог Егорова: выпадение волос в зоне челки связано с андрогенами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet