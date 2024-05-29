Нанесение ударов ВСУ западным арсеналом по территории Российской Федерации не приведет к привлечению Запада к непосредственному столкновению с Москвой, отметил бывший подполковник армии США Александр Виндман в одной из социальных сетей.
"Этот страх необоснованный. Риск весьма маловероятен", — прокомментировал он возможное возникновение противоборства между Западом и Россией после атак.
Виндман утверждает, что в случае ударов ВСУ по России западным оружием не приведет к эскалации, так как Запад самостоятельно не осуществляет подобные действия, следовательно, не является стороной конфликта и не прицельной целью.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не разрешают украинским вооруженным силам проводить аналогичные операции из-за опасений о возможном усугублении отношений с Россией. В понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что "Украина имеет право" также атаковать "военные объекты на территории Российской Федерации".
Он добавил, что "некоторые союзники" уже отменили соответствующие ограничения по ударам, и, по мнению главы Североатлантического альянса, "пришло время отменить и другие ограничения".
В ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров, прокомментировав заявление Столтенберга, отметил, что он вышел за рамки своих полномочий. Лавров отметил, что сами члены НАТО уже высказались против генсека альянса.
Фото: www.flickr.com/U.S. Embassy Kyiv Ukraine (the image is in the public domain)
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