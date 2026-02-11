Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Мытьё окон
© freepik.com is licensed under public domain
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 22:08

Окна стали кристально чистыми без магазинных средств — секрет оказался на кухне

Чистые окна без разводов делают интерьер заметно светлее и визуально дороже. Многие уверены, что добиться такого эффекта можно только с помощью магазинных средств. Однако обычный белый уксус справляется с задачей не хуже, если использовать его правильно. Об этом сообщает издание Southern Living.

Почему уксус подходит для мытья окон

Белый дистиллированный уксус ценят за высокую кислотность, которая эффективно растворяет загрязнения и налёт на стекле. При этом он не повреждает поверхность, если используется в разбавленном виде. В отличие от агрессивных промышленных очистителей, уксус не содержит токсичных компонентов и подходит для регулярной уборки в жилых помещениях.

Ещё одно преимущество — отсутствие разводов. При правильной концентрации раствор испаряется равномерно и не оставляет плёнки, которая часто появляется после использования универсальных средств для стекла.

Подготовка — половина успеха

Перед тем как браться за тряпку и пульверизатор, важно выбрать подходящий день. Лучшее время для мытья окон — пасмурная погода без яркого солнца. Под прямыми лучами раствор высыхает слишком быстро, из-за чего на стекле появляются полосы.

Не менее важно убрать сухую грязь заранее. Пыль, паутину и мелкий мусор с рам и углов лучше удалить щёткой, веником или насадкой пылесоса. Это предотвратит размазывание грязи по стеклу во время влажной уборки.

Как правильно приготовить раствор

Для обычных загрязнений достаточно смешать уксус с тёплой водой в пропорции примерно 1 к 10. Если окна давно не мылись и на них заметен стойкий налёт, в раствор допустимо добавить несколько капель средства для мытья посуды. Смесь готовят в пульверизаторе и перед использованием хорошо встряхивают.

Важно не использовать чистый уксус: в высокой концентрации он может негативно повлиять на поверхность стекла и окружающие материалы.

Пошаговая очистка без разводов

Работать лучше с одним окном за раз. Раствор равномерно распыляют по всей поверхности и, при сильных загрязнениях, дают ему постоять одну-две минуты. Затем стекло протирают микрофибровой салфеткой круговыми движениями или движениями в форме буквы Z.

Для финального этапа используют сухую микрофибру, которая убирает остатки влаги. Отдельной салфеткой, слегка смоченной раствором, протирают рамы и подоконники, чтобы не переносить грязь обратно на стекло.

Ошибки, которые портят результат

Одна из самых частых ошибок — мытьё окон в солнечный день. Вторая — использование бумажных полотенец или газет. Они оставляют ворс, микрочастицы и иногда следы краски, из-за чего добиться идеально чистого стекла невозможно.

Также не стоит слишком активно тереть поверхность или использовать абразивные губки — это не ускоряет процесс, а лишь увеличивает риск появления разводов.

Что важно учитывать при регулярной уборке

Окна можно мыть уксусным раствором несколько раз в месяц или по мере загрязнения. Однако не все виды стекла подходят для такого ухода. Свинцовый хрусталь, витражи и стекло с декоративным или защитным покрытием лучше очищать другими, более щадящими средствами.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

