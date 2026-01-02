Заметила, что вода брызгает в стороны — и поняла, что аэратор пора чистить: убрала без химии одним простым способом

Иногда кажется, что кран внезапно "сломался": вода бьёт в стороны, напор стал слабее, а на насадке появились белёсые корочки. Чаще всего виноваты не поломки, а накопившиеся минералы из жёсткой воды, мыльный налёт и мелкая грязь. Убрать всё это можно быстро и без агрессивной химии — обычным белым уксусом. Об этом сообщает Southern Living.

Почему насадка крана забивается быстрее, чем кажется

Аэратор и накладка на конце крана постоянно контактируют с водой и воздухом. Если вода жёсткая, соли кальция и магния оседают на сеточке и в маленьких отверстиях, постепенно сужая проход. Добавьте сюда мыльные брызги, жир (особенно на кухне) и бактерии — и получается плотный налёт, который ухудшает струю и может даже дать неприятный запах или привкус.

Почему именно уксус работает лучше всего

Белый дистиллированный уксус ценят за естественную кислотность. Он мягко растворяет известковый налёт и мыльные отложения, не требуя жёстких абразивов. Профессиональная уборщица Жаклин Стайн объясняет это просто:

"Уксус — это, по сути, супергерой для всего, что содержит минеральные накопления", — говорит профессиональная уборщица и владелица Home Reimagined Жаклин Стайн.

При этом важно помнить: уксус подходит не всем покрытиям. Чёрные, латунные, золотые и некоторые дизайнерские варианты могут потускнеть или повредиться от кислоты, особенно если оставить средство надолго.

Как понять, что накладку пора чистить

Сигналы обычно очень очевидные:

вода начала брызгать в стороны или струя стала неровной;

напор заметно ослаб;

на конце крана появились белые корочки;

вода имеет странный запах или привкус;

вокруг основания насадки заметны следы налёта.

Даже если всё работает нормально, профилактическая чистка раз в 1-2 месяца помогает избежать серьёзных засоров.

Быстрый способ: очистка без снятия насадки

Этот вариант самый удобный, если налёт не "каменный" и кран легко окунуть.

Налейте белый уксус в пакет с застёжкой (или обычный плотный пакет). Наденьте пакет на накладку крана так, чтобы она полностью погрузилась в уксус. Закрепите резинкой или стяжкой. Оставьте на 30 минут-2 часа (при сильном налёте можно дольше, но не больше 12 часов). Снимите пакет, аккуратно пройдитесь старой зубной щёткой по отверстиям. Промойте насадку водой и вытрите микрофиброй до блеска.

Такой способ часто возвращает ровную струю буквально за один подход.

Глубокая очистка: если снять аэратор

Если налёт упорный и струя всё равно "косит", лучше разобрать.

Открутите аэратор (сеточку на конце крана). Чтобы не поцарапать, оберните деталь тканью и используйте ключ. Замочите части в стакане чистого уксуса на 30-60 минут. Прочистите отверстия зубочисткой или мягкой щёткой. Хорошо промойте и соберите обратно. После сборки обязательно пропустите воду несколько секунд, чтобы убрать запах уксуса.

Как часто нужно проводить такую чистку

По совету Жаклин Стайн, для большинства домов достаточно делать это раз в 1-2 месяца, а если вода жёсткая — лучше раз в месяц. При мягкой воде и фильтрах можно реже, но полностью забывать о насадке не стоит: налёт всё равно накапливается незаметно.

Как предотвратить налёт в будущем

Самая простая привычка — быстро протирать кран сухой тряпкой после использования раковины. Это занимает секунды, но не даёт воде высыхать и оставлять белые следы. Ещё лучше — держать салфетку или маленькое полотенце под раковиной, чтобы оно всегда было под рукой.

Если налёт возникает слишком быстро, стоит подумать о фильтрации воды: меньше минералов — меньше проблем с кранами, душем и техникой.