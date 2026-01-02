Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 10:59

Заметила, что вода брызгает в стороны — и поняла, что аэратор пора чистить: убрала без химии одним простым способом

Белый уксус растворяет минеральный налёт на аэраторе крана — Southern Living

Иногда кажется, что кран внезапно "сломался": вода бьёт в стороны, напор стал слабее, а на насадке появились белёсые корочки. Чаще всего виноваты не поломки, а накопившиеся минералы из жёсткой воды, мыльный налёт и мелкая грязь. Убрать всё это можно быстро и без агрессивной химии — обычным белым уксусом. Об этом сообщает Southern Living.

Почему насадка крана забивается быстрее, чем кажется

Аэратор и накладка на конце крана постоянно контактируют с водой и воздухом. Если вода жёсткая, соли кальция и магния оседают на сеточке и в маленьких отверстиях, постепенно сужая проход. Добавьте сюда мыльные брызги, жир (особенно на кухне) и бактерии — и получается плотный налёт, который ухудшает струю и может даже дать неприятный запах или привкус.

Почему именно уксус работает лучше всего

Белый дистиллированный уксус ценят за естественную кислотность. Он мягко растворяет известковый налёт и мыльные отложения, не требуя жёстких абразивов. Профессиональная уборщица Жаклин Стайн объясняет это просто:

"Уксус — это, по сути, супергерой для всего, что содержит минеральные накопления", — говорит профессиональная уборщица и владелица Home Reimagined Жаклин Стайн.

При этом важно помнить: уксус подходит не всем покрытиям. Чёрные, латунные, золотые и некоторые дизайнерские варианты могут потускнеть или повредиться от кислоты, особенно если оставить средство надолго.

Как понять, что накладку пора чистить

Сигналы обычно очень очевидные:

  • вода начала брызгать в стороны или струя стала неровной;
  • напор заметно ослаб;
  • на конце крана появились белые корочки;
  • вода имеет странный запах или привкус;
  • вокруг основания насадки заметны следы налёта.

Даже если всё работает нормально, профилактическая чистка раз в 1-2 месяца помогает избежать серьёзных засоров.

Быстрый способ: очистка без снятия насадки

Этот вариант самый удобный, если налёт не "каменный" и кран легко окунуть.

  1. Налейте белый уксус в пакет с застёжкой (или обычный плотный пакет).
  2. Наденьте пакет на накладку крана так, чтобы она полностью погрузилась в уксус.
  3. Закрепите резинкой или стяжкой.
  4. Оставьте на 30 минут-2 часа (при сильном налёте можно дольше, но не больше 12 часов).
  5. Снимите пакет, аккуратно пройдитесь старой зубной щёткой по отверстиям.
  6. Промойте насадку водой и вытрите микрофиброй до блеска.

Такой способ часто возвращает ровную струю буквально за один подход.

Глубокая очистка: если снять аэратор

Если налёт упорный и струя всё равно "косит", лучше разобрать.

  1. Открутите аэратор (сеточку на конце крана).
  2. Чтобы не поцарапать, оберните деталь тканью и используйте ключ.
  3. Замочите части в стакане чистого уксуса на 30-60 минут.
  4. Прочистите отверстия зубочисткой или мягкой щёткой.
  5. Хорошо промойте и соберите обратно.
  6. После сборки обязательно пропустите воду несколько секунд, чтобы убрать запах уксуса.

Как часто нужно проводить такую чистку

По совету Жаклин Стайн, для большинства домов достаточно делать это раз в 1-2 месяца, а если вода жёсткая — лучше раз в месяц. При мягкой воде и фильтрах можно реже, но полностью забывать о насадке не стоит: налёт всё равно накапливается незаметно.

Как предотвратить налёт в будущем

Самая простая привычка — быстро протирать кран сухой тряпкой после использования раковины. Это занимает секунды, но не даёт воде высыхать и оставлять белые следы. Ещё лучше — держать салфетку или маленькое полотенце под раковиной, чтобы оно всегда было под рукой.

Если налёт возникает слишком быстро, стоит подумать о фильтрации воды: меньше минералов — меньше проблем с кранами, душем и техникой.

