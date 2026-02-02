Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by BEtech4856 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 15:52

Уксус портит дом незаметно — эти поверхности страдают первыми

Полки магазинов и советы в соцсетях давно сделали уксус символом "натуральной" уборки. Его советуют для кухни, ванной и даже техники, обещая чистоту без лишней химии. Но у такого подхода есть обратная сторона: для ряда поверхностей уксус может оказаться не помощником, а источником проблем. Об этом сообщает EatingWell.

Почему уксус не всегда безопасен

Главная особенность уксуса — высокая кислотность. Именно она помогает справляться с налётом и запахами, но одновременно делает средство агрессивным. При регулярном использовании кислота постепенно разрушает защитные покрытия, тускнеет поверхности и может ускорять износ материалов.

"Проблема в том, что уксус превратился в универсальное решение в мире экологичной уборки. Я полностью за сокращение вредной химии, но важно понимать, где уксус уместен, а где — нет. Его кислотность полезна для одних задач и совершенно неподходящая для других", — отмечает дизайнер интерьеров и основатель Detoorp Дэнни Леунг.

Кроме того, уксус часто переоценивают как дезинфицирующее средство. Он не уничтожает 99,9% микробов и потому не может считаться полноценной защитой от бактерий и вирусов, особенно на кухне.

Поверхности, которые страдают от уксуса

Особенно уязвимы столешницы. Натуральный камень — мрамор, гранит, известняк — со временем начинает травиться и терять блеск. Даже если поверхность герметична, кислота постепенно разрушает защитный слой, а восстановление может обойтись дорого. Деревянные столешницы тоже не любят уксус: он лишает их защитной пропитки и делает мутными.

"Уксус не убивает 99,9% микробов. Если вы протираете кухонную поверхность после сырого мяса или яиц, это не лучший выбор", — подчёркивает сооснователь Force of Nature Мелисса Лаш.

Полы — ещё одна зона риска. Камень, плитка и дерево могут выглядеть чище сразу после мытья, но со временем покрытие истончается, появляются царапины и тусклые участки. Специалисты советуют выбирать pH-нейтральные средства, которые не нарушают структуру материала.

Техника, металл и экраны

Нержавеющая сталь плохо переносит уксус: он разрушает защитный слой и может вызывать микроповреждения. Это касается как крупной техники, так и столовых приборов. Алюминий и чугун со временем теряют свои свойства, а на железе и стали появляются следы коррозии.

Неочевидный, но важный момент — резина. Уплотнители в раковинах, измельчителях отходов и посудомоечных машинах постепенно разрушаются под действием кислоты. Поэтому уксус не стоит лить в сливы и использовать для чистки таких узлов.

Отдельно специалисты предупреждают об экранах. Сенсорные панели, дисплеи бытовой техники и смартфоны теряют антибликовое покрытие, а чувствительность сенсора снижается. Для них подходят только специальные средства или слегка влажная салфетка.

Чем заменить уксус

В большинстве случаев безопаснее использовать специализированные или нейтральные чистящие средства, разработанные под конкретные материалы. Для ежедневной уборки подойдёт мягкое средство для посуды и тёплая вода. Для дезинфекции — зарегистрированные дезинфицирующие составы.

"Альтернатива, безопасная для камня и при этом эффективная против микробов, — гипохлорная кислота. Она уничтожает бактерии и вирусы, но при этом достаточно мягкая", — поясняет Мелисса Лаш.

Важно помнить и о безопасности: уксус нельзя смешивать с отбеливателем или другими химикатами, так как это может привести к образованию опасных газов.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

