Уксус кажется безобидным, но на этих поверхностях он оставляет след навсегда

Уксус давно считается универсальным помощником в уборке: он дешёвый, доступный и действительно выручает в ряде задач. Но у этой "палочки-выручалочки" есть ограничения, и на некоторых материалах кислота может оставить заметный след — от помутнения до разрушения покрытия. Хуже всего то, что в отдельных сочетаниях уксус становится не просто вредным, а опасным. Об этом пишет Better Homes and Gardens.

Самое важное правило безопасности

Главное, что нужно запомнить до любых экспериментов с домашними средствами: уксус нельзя смешивать с хлорным отбеливателем и средствами, в составе которых он есть. Такая комбинация приводит к образованию токсичного хлорного газа, поэтому даже "чуть-чуть для усиления эффекта" — плохая идея. Если вы используете разные продукты в ванной или на кухне, лучше промывать поверхность водой между этапами и не пытаться ускорить процесс.

Поверхности, которые уксус может испортить

Кислотность уксуса плохо переносит натуральный камень. Мрамор, гранит, сланец и похожие материалы способны покрыться "ямками" и потерять полировку, причём это касается не только столешниц, но и полов, душевых стен и даже каменных сервировочных предметов. Похожая логика работает и с затиркой: негерметичная или уже повреждённая со временем может начать крошиться и разрушаться, если регулярно проходиться по ней уксусом.

Ещё один неожиданный риск — нержавеющая сталь. При коротком контакте ничего не случится, но длительное воздействие кислот может привести к точечной коррозии и потере гладкости, особенно на ножах, посуде и панели бытовой техники. Также осторожность нужна с чугуном: уксус способен "съесть" защитный слой приправы, из-за чего поверхность теряет антипригарные свойства и быстрее ржавеет.

Техника, дерево, экраны и резина

Вощёная или необработанная древесина тоже не дружит с чистым уксусом: возможны разводы и изменение оттенка. С электроникой всё ещё строже — уксус может повредить антибликовое покрытие экранов телевизоров, телефонов и мониторов, поэтому для них лучше использовать средства, рекомендованные производителем.

Отдельный пункт — резиновые прокладки и шланги в бытовой технике. При повторяющемся контакте уксус способен ускорять разрушение резины, поэтому перед чисткой стиральной машины, посудомойки или холодильника стоит проверить инструкцию. Аналогичный подход — к утюгам: в одних моделях уксус допустим для удаления накипи, в других он способен повредить металлические элементы, и это лучше выяснить заранее.

Почему уксус не лучший выбор для уборки за питомцами

С загрязнениями от домашних животных уксус может сработать не так, как ожидается, особенно на коврах, мягкой мебели и матрасах. В таких случаях предпочтительнее ферментные средства, которые убирают источник запаха, а не маскируют его.

"Сильные химические запахи могут побудить вашего питомца усилить следы от мочи в этой области", — говорится в рекомендации Общества защиты животных США.

В итоге уксус остаётся полезным помощником, но только там, где он действительно безопасен. Если сомневаетесь, лучше выбрать нейтральное по pH средство или свериться с инструкцией к материалу и технике — так уборка не превратится в ремонт.