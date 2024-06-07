Задержанному в четверг в Москве французскому гражданину Лорану Винатье предъявлено обвинение в сборе военной информации. Об этом сообщила глава пресс-службы московского главка СК РФ Юлия Иванова.

"В Москве гражданину Французской Республики предъявлено обвинение в сборе сведений в области военной деятельности РФ", — рассказал она журналистам.

Дело о совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ, ведёт следственное управление по Центральному административному округу ГСУ СК России по городу Москве. В пятницу следствие попросит суд избрать обвиняемому меру пресечения, добавила Иванова.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал задержание Винатье частью российской дезинформационной кампании.

Ранее Джо Байден не поддержал предложение Макрона об отправке западных инструкторов на Украину.

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