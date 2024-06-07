Задержанному в четверг в Москве французскому гражданину Лорану Винатье предъявлено обвинение в сборе военной информации. Об этом сообщила глава пресс-службы московского главка СК РФ Юлия Иванова.
"В Москве гражданину Французской Республики предъявлено обвинение в сборе сведений в области военной деятельности РФ", — рассказал она журналистам.
Дело о совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ, ведёт следственное управление по Центральному административному округу ГСУ СК России по городу Москве. В пятницу следствие попросит суд избрать обвиняемому меру пресечения, добавила Иванова.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал задержание Винатье частью российской дезинформационной кампании.
Ранее Джо Байден не поддержал предложение Макрона об отправке западных инструкторов на Украину.
Фото: commons.wikimedia.org/Pulux11 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International).
МИД РФ: США несут ответственность за разрешение ударов по РФ
Вашингтон будет нести ответственность за возможность Украины наносить удары по территории России с помощью американского оружия, согласно официальному представителю МИД РФ — Марии Захаровой.
Костин: расчеты с КНР и Индией идут в нацвалютах, проблема рупий решена
По данным главы ВТБ Андрея Костина, порядка 90% всех платежей между Китаем и Россией проводится в национальных валютах — юанях и рублях. аналогичным образом организовано сотрудничество отечественных предприятий с их индийскими контрагентами. "Проблема с зависшими рупиями сегодня рассосалась. Проблема решена, как и с другими странами", - заявил банкир.
В РФ заработает единая программа исследований и разработок в сфере ИИ
До конца года кабинет министров РФ, при участии бизнеса, научного и экспертного сообществ планирует утвердить единую программу исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе сессии «Искусственный интеллект: новые возможности или упущенная выгода» в рамках ПМЭФ-2024.
Подозреваемый в убийстве Балишанского находится в коме
Подозреваемый в совершении убийства на западе Москвы, в настоящее время находится в состоянии комы, как передает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.