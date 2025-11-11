Происшествия Россия Авто и мото Красота и здоровье Все рубрики
Mobile menu button
Винегрет с майонезом в стеклянной миске
Винегрет с майонезом в стеклянной миске
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 19:37

Витаминная бомба или калорийная ловушка: правда о винегрете

Анна Морозова: правильно приготовленный винегрет — источник витаминов зимой

Винегрет — классика домашней кухни, знакомая с детства. Простые ингредиенты, насыщенный вкус и полезные овощи сделали его постоянным гостем на столе. Но несмотря на репутацию "витаминной бомбы", этот салат не так безобиден, как кажется. От способа приготовления и выбора заправки напрямую зависит, будет ли винегрет лёгким блюдом или калорийной ловушкой.

Энергетическая ценность

Калорийность винегрета варьируется от 80 до 130 ккал на 100 г. Всё зависит от состава: чем больше жирных или белковых добавок — фасоли, селёдки, квашеной капусты, — тем выше калорийность.

Заправка играет решающую роль. Растительное масло делает салат ароматным, но добавляет калории. Если полностью отказаться от масла, вкус заметно потеряет насыщенность. Ещё опаснее майонез: порция с ним может "утяжелеть" на 70-100 ккал. Оптимальный вариант — классический соус винегрет на основе масла, уксуса и горчицы. Он придаёт пикантность, но остаётся относительно лёгким.

Пищевая ценность

Винегрет содержит немного белка, больше углеводов и жиров — именно из-за масла. В его основе — отварные корнеплоды: свекла, картофель и морковь. Добавляют также зелёный горошек, солёные огурцы и зелёный лук.

Иногда рецепт дополняют белыми грибами, рыбными консервами или чечевицей. Такие ингредиенты повышают питательную ценность, но и калорийность растёт.

Таблица: Калорийность ингредиентов

Компонент Калорийность (на 100 г)
Свекла отварная 49 ккал
Картофель 82 ккал
Морковь 41 ккал
Зелёный горошек 73 ккал
Солёные огурцы 11 ккал
Подсолнечное масло 899 ккал

Витамины и минералы

Секрет пользы винегрета — в богатом составе. Он содержит железо, марганец, цинк, медь, фтор, йод и кобальт. Среди макроэлементов — калий, магний, кальций и фосфор.

Калий регулирует давление и поддерживает работу сердца.
Магний помогает обмену веществ и снижает риск диабета.
Кальций отвечает за крепкие кости, спокойный сон и гормональный баланс.
Фосфор поддерживает энергию и работу нервной системы.

По витаминам винегрет тоже богат: в нём есть A, C, E, PP, B1, B2, B5, B6, B9 и H. Такой набор укрепляет иммунитет, улучшает состояние кожи и повышает общий тонус организма.

Полезные свойства

Винегрет — не просто низкокалорийное блюдо. Он помогает:
• укрепить сердечно-сосудистую систему;
• улучшить работу ЖКТ;
• поддерживать зрение;
• сохранить здоровье кожи и волос;
• насытить организм антиоксидантами.

"Правильно приготовленный винегрет способен стать полноценным витаминным источником зимой", — отмечает диетолог Анна Морозова.

Кроме того, клетчатка из овощей мягко очищает кишечник и способствует детоксикации.

Возможный вред

Не стоит забывать, что у полезного блюда есть и слабые стороны. Основные ингредиенты — свекла, картофель и морковь — обладают высоким гликемическим индексом. Это значит, что после порции винегрета уровень сахара в крови повышается быстро.

"Корнеплоды вызывают скачок инсулина, что при частом употреблении повышает риск развития диабета", — предупреждает эндокринолог Ирина Фролова.

Кроме того, в классический рецепт входят маринованные овощи и квашеная капуста с уксусом. Кислая среда раздражает слизистую желудка и противопоказана при гастрите, язве и заболеваниях почек.

Чтобы снизить риск, можно заменить солёные огурцы свежими, а капусту — запечёнными овощами или отварной брокколи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Использовать много масла или майонеза.
Последствие: Калорийность возрастает почти вдвое.
Альтернатива: Соус на основе лимонного сока и ложки оливкового масла.

Ошибка: Готовить салат заранее и хранить несколько дней.
Последствие: Развитие бактерий и окисление масла.
Альтернатива: Делать свежие порции, хранить не более суток.

Ошибка: Добавлять солёную рыбу или колбасу.
Последствие: Потеря диетических свойств.
Альтернатива: Отварная фасоль или чечевица для белка.

Винегрет при похудении

Невысокая калорийность делает винегрет хорошим спутником в диете, но только при правильном составе. Он быстро насыщает за счёт клетчатки, однако из-за углеводов в картофеле и свёкле не подходит для строгих низкоуглеводных программ.

"При снижении веса винегрет можно есть 2-3 раза в неделю, но без майонеза и жирной рыбы", — советует нутрициолог Татьяна Крылова.

Чтобы блюдо оставалось диетическим, добавляйте меньше картофеля, заменяйте его капустой, а масло дозируйте чайной ложкой на порцию.

А что если… приготовить винегрет по-новому?

Попробуйте заменить часть овощей запечёнными. Так снижается гликемический индекс и усиливается вкус. Можно использовать оливковое масло первого отжима и добавить немного семян льна или кунжута для пользы сердца.

Таблица: Плюсы и минусы винегрета

Плюсы Минусы
Богат витаминами и минералами Высокий гликемический индекс
Подходит для диеты Не рекомендован при гастрите
Улучшает пищеварение Калорийность растёт из-за масла
Доступные ингредиенты Короткий срок хранения

FAQ

Можно ли есть винегрет каждый день?
Нет. Лучше ограничиться 2-3 порциями в неделю, чтобы избежать избытка углеводов.

Как сделать винегрет менее калорийным?
Снизить количество картофеля и масла, добавить свежие огурцы и капусту.

Подходит ли винегрет при диабете?
Только в небольших количествах и по согласованию с врачом.

Мифы и правда

Миф: Винегрет — абсолютно диетическое блюдо.
Правда: При добавлении масла и селёдки он становится калорийным.

Миф: Чем больше свеклы, тем полезнее.
Правда: Избыток повышает уровень сахара в крови.

Миф: Хранить салат можно несколько дней.
Правда: Уже через сутки теряются витамины и свежесть.

Интересные факты

  1. Первые рецепты винегрета появились во Франции в XVIII веке, но русский вариант стал самостоятельным блюдом.

  2. Название "винегрет" происходит от французского vinaigre - "уксус".

  3. В советских столовых этот салат считался "витаминным" и подавался в постные дни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Просеиваю муку с разрыхлителем — структура плотная, но мягкая: рецепт по ГОСТу работает как часы сегодня в 12:42

Кекс "Столичный" по ГОСТу — легендарная советская выпечка с изюмом, сливочным ароматом и рассыпчатой текстурой, вкус которой невозможно забыть.

Читать полностью » Варил рульку классически — вышла сочная альтернатива колбасе: добавил лук, и бульон стал золотом сегодня в 11:39

Домашняя варёная рулька — ароматная, сочная и полностью натуральная альтернатива магазинной ветчине, готовится просто, но вкус покоряет надолго.

Читать полностью » Смешиваю белки с мукой — бисквит для торта не крошится: рецепт, который меняет всё в выпечке сегодня в 10:36

Воздушный, влажный и устойчивый — шифоновый бисквит подходит для любых тортов и всегда получается пышным, даже без опыта в выпечке.

Читать полностью » Теперь всегда делаю жульен на сковороде: курица, грибы, сыр — исчезает со стола за минуты сегодня в 9:33

Сливочный жульен с курицей и грибами на сковороде — быстрый вариант классического блюда: минимум хлопот, максимум вкуса и аромата.

Читать полностью » Раньше делал салат неправильно, теперь с ананасом и яйцом — вкус меняется кардинально сегодня в 8:30

Нежный салат с копчёной курицей, яйцом, ананасом и сыром готовится за полчаса и превращает привычные продукты в лёгкое праздничное блюдо.

Читать полностью » Добавляю сметану к помидорам с фаршем — запекаю под сыром: результат тает во рту, как в ресторанах сегодня в 7:22

Сочные помидоры, мягкий фарш и расплавленный сыр — сочетание, которое превращает простое блюдо в домашний шедевр.

Читать полностью » Смешиваю салат с курицей и грецкими орехами — эффект вау на празднике: жаль, раньше не знал сегодня в 6:19

Лёгкая порционная закуска с курицей, ананасом и орехами: собирается за считанные минуты, выглядит празднично и исчезает со стола быстрее остальных блюд.

Читать полностью » Сложил мясо с овощами в казан — через 60 минут блюдо, от которого челюсть отвиснет сегодня в 5:16

Афганский казан превращает говядину в нежное ароматное блюдо, которое тает во рту и объединяет за столом всю семью.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Спрос на подержанные автомобили вырос на 4% в октябре — Авито Авто
Культура и шоу-бизнес
Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе рассталась после двух с половиной лет отношений — Daily Mail
Красота и здоровье
Выгорание приходит на цыпочках: сначала кофе перестаёт помогать
Красота и здоровье
Добавила в рацион зелень — и через неделю почувствовала прилив сил: эффект фолиевой кислоты удивил
Еда
Ирина Пакалова: блюда в глиняных горшочках всегда получаются ароматнее
Спорт и фитнес
Решил добавить становую в программу — и быстро узнал, как опасна ошибка в технике
Дом
Оставлял зарядки в розетке — пока не увидел счёт за электричество: эти привычки забирают ваши деньги
Питомцы
Эксперт Табуларис: балканская серна находится под угрозой исчезновения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet