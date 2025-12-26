Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Раскопки древнеримской крепости в Крыму
Раскопки древнеримской крепости в Крыму
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 5:33

Роскошь и народный юмор: почему в самом шикарном зале виллы соседствуют золото и комичная маска

На Вилле Поппеи нашли новые фрески с павлином — Цухтригель

В тени Везувия археология вновь заставляет прошлое говорить громче. В древнем Оплонтисе, между Помпеями и Геркуланумом, исследователи шаг за шагом возвращают утраченные смыслы одному из самых роскошных памятников римской эпохи. Новые находки меняют представление о знаменитой Вилле Поппеи и её художественной программе. Об этом сообщает археологический парк Оплонтиса.

Зал, который оказался сложнее, чем казалось

Работы сосредоточены в Вилле Поппеи — резиденции, традиционно связываемой с именем Поппеи Сабины, второй жены императора Нерона. Поводом для раскопок стали как инженерные проблемы в западной части комплекса, выходящей к виа деи Сеполькри, так и задачи по сохранению памятника. Однако под полом Зала Маски и Павлина археологи обнаружили куда больше, чем ожидали.

Директор парка Габриэль Цухтригель отмечает, что ранние исследования оставили много вопросов о планировке зала и соседних помещений. Новые раскопки позволили уточнить структуру пространства и выявили ранее неизвестные участки росписей с необычной цветовой гаммой и деталями — в контексте той же художественной среды, что и фрески Помпей, известные, в частности, по гипсовым слепкам Помпей.

Павлин, маска и скрытая ирония

Из плотной влажной почвы начали появляться новые фрагменты фресок. Самой выразительной находкой стала фигура павлинихи, расположенной симметрично уже известному изображению самца. Так сцена обрела завершённость и редкое для римской живописи равновесие.

Не менее неожиданным оказался образ комической театральной маски. Речь идёт о Паппусе — персонаже ателланской комедии, старике, тщетно старающемся выглядеть молодо. Его появление в изысканном интерьере указывает на более многослойную иконографию, где торжественная декоративность соседствует с народным юмором. Дополняют композицию мотивы золотого треножника в круглом обрамлении, перекликающиеся с ранее известными изображениями в этом же зале.

Сад, комнаты и следы изменившегося ландшафта

Археология позволила восстановить не только интерьер, но и окружающее пространство. С помощью отливок исследователи зафиксировали следы деревьев, украшавших прилегающий сад. Их регулярное расположение повторяло ритм колоннады южного портика, создавая продуманную связь архитектуры и природы.

Раскопки выявили ещё четыре помещения, увеличив число известных комнат виллы до 99. Среди них — апсидальное пространство, вероятно связанное с банным комплексом. Геологи также обнаружили палеорусло сезонного ручья, сформировавшееся после извержения 1631 года, что помогает точнее реконструировать историю ландшафта.

Возвращение света в частные покои

Параллельно в юго-западной части виллы реставраторы почти год работали над двумя небольшими спальнями — кубикулами. Здесь восстановлены фрески, лепнина, мозаики и расписные своды, включая участки с редким и дорогим египетским синим пигментом. Один из интерьеров, выполненный во Втором стиле, создаёт иллюзию архитектурного простора, другой — более сдержанный, в Третьем стиле, сохранил следы незавершённых работ, остановленных извержением.

Обновлённые росписи, гипсовые слепки дверей и окон с отпечатками обугленной древесины возвращают этим помещениям утраченный визуальный ритм и глубину — ту же материальную выразительность, которая отличает и другие памятники региона, включая сооружения из римского бетона, пережившие века.

Вилла Поппеи сегодня предстает не застывшим памятником, а сложным живым пространством. Каждая новая фреска, отпечаток дерева или обнаруженная стена дополняют картину мира, который Везувий сохранил для потомков почти две тысячи лет назад. Раскопки продолжаются, а вместе с ними — и переосмысление этого хрупкого баланса между роскошью, искусством и катастрофой.

