Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в секретном докладе для председателя ЕС Шарля Мишеля высказал свои переживания о том, что в дальнейшем ждёт украинский конфликт. Об этом информировала испанская общественно-политическая газета El Pais.
По словам Виктора Орбана, несколько последующих месяцев на линии столкновения на Украине станут наиболее драматичными за всю историю конфликта.
Венгерский государственный и политический деятель считает, что на данный момент появилась вполне большая вероятность того, что к остановке огня будут относиться более одобрительно. Помимо этого, Орбан уверяет, что глава РФ Владимир Путин и председатель КНР, глава государства Си Цзиньпин склоняются к проведению мирных переговоров межу столицами России и Украины до конца текущего года.
Недавно Виктор Орбан посетил Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Свои поездки он воспринимает как мирную миссию, первым этапом которой был визит в столицу и крупнейший по населению город Украины, после чего он направился в РФ.
Политические деятели Европы решили обсудить поездки венгерского премьер-министра. Например, глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур не доволен тем, что действия Виктора Орбана привлекли такое большое внимание со стороны всего общества. Он объяснил это тем, что его поездки мешают союзникам в содействии Украине и обсуждению темы её возможного членства в региональном интеграционном объединеним ЕС и военно-политическом союзе НАТО.
Фото: Flickr / Palácio do Planalto (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
НАТО не видит в России угрозы
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, присутствуя на встрече в столице США, заявил, что на данный момент НАТО не обнаруживает "непосредственной военной опасности" со стороны Российской Федерации.
Погранслужба Украины вновь поймала "ухилянтов"
При попытке несанкционированного проникновения в Молдавию на грузовом транспорте, 23 украинца из различных областей Украины были задержаны пограничниками, как сообщили представители государственной пограничной службы Украины.
Опубликован трейлер фильма "Гладиатор 2"
Поклонники культового фильма "Гладиатор" получили долгожданный подарок — в сети появился трейлер его продолжения, фильм "Гладиатор 2". Вторая часть легендарной картины, вышедшей в 2000 году, обещает быть не менее эпичной и захватывающей.
Нутрициолог Русакова: повысить концентрацию внимания помогут БАДы и витамин В
Сегодня многим знакомо состояние психического истощения, возникшее в ответ на эмоциональное перенапряжение или на фоне плохого самочувствия. Ему особенно подвержены люди, чья работа связана с регулярным общением, сопереживаниями и большой ответственностью.