Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в секретном докладе для председателя ЕС Шарля Мишеля высказал свои переживания о том, что в дальнейшем ждёт украинский конфликт. Об этом информировала испанская общественно-политическая газета El Pais.

По словам Виктора Орбана, несколько последующих месяцев на линии столкновения на Украине станут наиболее драматичными за всю историю конфликта.

Венгерский государственный и политический деятель считает, что на данный момент появилась вполне большая вероятность того, что к остановке огня будут относиться более одобрительно. Помимо этого, Орбан уверяет, что глава РФ Владимир Путин и председатель КНР, глава государства Си Цзиньпин склоняются к проведению мирных переговоров межу столицами России и Украины до конца текущего года.

Недавно Виктор Орбан посетил Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Свои поездки он воспринимает как мирную миссию, первым этапом которой был визит в столицу и крупнейший по населению город Украины, после чего он направился в РФ.

Политические деятели Европы решили обсудить поездки венгерского премьер-министра. Например, глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур не доволен тем, что действия Виктора Орбана привлекли такое большое внимание со стороны всего общества. Он объяснил это тем, что его поездки мешают союзникам в содействии Украине и обсуждению темы её возможного членства в региональном интеграционном объединеним ЕС и военно-политическом союзе НАТО.

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