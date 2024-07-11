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Repubblica: государства ЕС "накажут" Орбана бойкотом неформальных министерских встреч

Государства Европейского союза из-за поездок премьера Венгрии Виктора Орбана в столицу России и КНР собираются подвергнуть наказанию Будапешт бойкотом министерских неформальных встреч во время венгерского председательства в Совете ЕС. Об этом информирует крупнейшее итальянское издание Repubblica.

Издание отмечает повышенное недовольство многих государств, которые пребывают членами регионального интеграционного объединения ЕС, из-за увеличившейся дипломатической деятельности Виктора Орбана, что негативно выделяет Будапешт от других территорий. Помимо этого, отмечается, что действия премьера способствуют уменьшению его значимости для решений в европейских государствах. Первостепенная цель этих мер — уничтожить верховенство Венгрии и сделать её руководство в высшем политическом органе Европейского союза малозначимым.

В публикации сообщается, что в целом неформальные европейские советы будут умышленно не замечены, а также понижены в статусе. Министры будут участвовать в единичных мероприятиях. В свою очередь, Виктор Орбан не будет выполнять никаких функций, кроме чисто формальных процессов. Большое внимание уделяется тому, что ещё никогда обязанности не были такими же формальными, как отныне будут у премьера государства в Центральной Европе.

В начале текущего месяца премьер Венгрии приехал в Российскую Федерацию. Там у него состоялась встреча с главой РФ Владимиром Путиным. После данной поездки Орбан направился на переговоры в КНР, после чего явился на международную встречу глав государств НАТО в Вашингтоне. Все свои поездки венгерский политик называет мирной миссией.

Фото: Flickr / European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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