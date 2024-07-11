Государства Европейского союза из-за поездок премьера Венгрии Виктора Орбана в столицу России и КНР собираются подвергнуть наказанию Будапешт бойкотом министерских неформальных встреч во время венгерского председательства в Совете ЕС. Об этом информирует крупнейшее итальянское издание Repubblica.
Издание отмечает повышенное недовольство многих государств, которые пребывают членами регионального интеграционного объединения ЕС, из-за увеличившейся дипломатической деятельности Виктора Орбана, что негативно выделяет Будапешт от других территорий. Помимо этого, отмечается, что действия премьера способствуют уменьшению его значимости для решений в европейских государствах. Первостепенная цель этих мер — уничтожить верховенство Венгрии и сделать её руководство в высшем политическом органе Европейского союза малозначимым.
В публикации сообщается, что в целом неформальные европейские советы будут умышленно не замечены, а также понижены в статусе. Министры будут участвовать в единичных мероприятиях. В свою очередь, Виктор Орбан не будет выполнять никаких функций, кроме чисто формальных процессов. Большое внимание уделяется тому, что ещё никогда обязанности не были такими же формальными, как отныне будут у премьера государства в Центральной Европе.
В начале текущего месяца премьер Венгрии приехал в Российскую Федерацию. Там у него состоялась встреча с главой РФ Владимиром Путиным. После данной поездки Орбан направился на переговоры в КНР, после чего явился на международную встречу глав государств НАТО в Вашингтоне. Все свои поездки венгерский политик называет мирной миссией.
Фото: Flickr / European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
NZZ: Зеленский потребовал от США снять все запреты на удары по России
Бывший президент Украины потребовал от Байдена разрешить наносить удары западным оружием вглубь России без ограничений.
Рябков: Россия адекватно ответит на передислокацию американских ракет в ФРГ
Российская Федерация в спокойном ключе, без нервов и эмоций представит военный ответ на планы Соединенных штатов передислоцировать свои дальнобойные ракеты на территорию Германии, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Врач-диетолог Кабанов порекомендовал не сочетать свиную отбивную и белый рис
Врач-диетолог Алексей Кабанов сообщил, какие продукты лучше не комбинировать в одном блюде. Об этом он информировал РИА Новости.
Тимирязевский суд вынес вердикт по делу о продаже младенца в Москве
Московский Тимирязевский суд вынес вердикт по делу о незаконной торговле новорожденным ребенком. Информацию об этом распространила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.