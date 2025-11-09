Викинги разрываются на части: археологи нашли кремационные костры, которые горели ярче солнца

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Могила шаманки
Могила шаманки
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 22:36

Ларссон: в Швеции обнаружены погребения с лошадьми эпохи викингов

Археологи в Швеции случайно наткнулись на одну из самых масштабных находок последних лет. Подготовка к строительству новой трассы между Чёпингом и Вестеросом обернулась открытием, которое заставило учёных пересмотреть представления о жизни и смерти в эпоху викингов.

Огонь, видимый издалека

Раскопки на девяти участках вдоль дороги Е18, проведённые командой музея "Arkeologerna" в 2021–2022 годах, изначально должны были лишь зафиксировать культурные слои перед строительством. Но находки оказались поразительными. Исследования собрали в книгу Människor, möten och minnen — arkeologi längs E18 i Västmanland - "Люди, встречи и воспоминания: археология вдоль трассы Е18 в Вестманланде".

"Места захватывающие, но по-настоящему интересна общая картина", — пояснил археолог и руководитель проекта Фредрик Ларссон.

На возвышенности у Раллсте археологи нашли место древнего кремационного ритуала — огромный костёр, горевший на вершине холма. Он был виден издалека, и, по мнению исследователей, символизировал не только прощание с умершими, но и мощь рода. Люди специально выровняли местность, создав две платформы для костров. Пламя и дым поднимались над ландшафтом, превращаясь в знак коллективной памяти.

Тайна мечей и древней гробницы

В другом месте, у Вибю/Норртуна, археологи наткнулись на гробницу вендельской эпохи, повторно использованную спустя несколько столетий. В её центре — два меча, вбитых вертикально в землю. Подобная практика почти не встречается в Швеции.

"Они, вероятно, принадлежали к определённой вооружённой группировке или, возможно, к династии", — отметил Фредрик Ларссон.

Мечи были намеренно сломаны и вбиты в землю — будто кто-то хотел "запечатать" захоронение. Вокруг находились остатки угля и обугленных костей, свидетельствующих о мощном погребальном огне. В одной из могил покоились мужчина и женщина. Учёные до сих пор не знают, кем они были друг другу — родственниками, супругами или воинами, павшими бок о бок.

Последние огни языческой традиции

В Зюльте, неподалёку от Чёпинга, археологи обнаружили обширный некрополь, где кремации проводились вплоть до XIII века. Это одно из последних мест, где языческие традиции викингов продолжали жить уже после христианизации страны.

Особенно впечатлили погребения XI века: умерших хоронили вместе с их лошадьми. В кострах находили сбрую, металлические украшения и колокольчики, демонстрирующие мастерство ремесленников. Лошадиные упряжи украшали узорами, а колокольчики, по мнению исследователей, служили не только декоративной, но и символической функцией.

"Колокольчики обеспечивали видимость и слышимость всадника — даже после смерти", — добавил Фредрик Ларссон.

Следы жизни под будущим шоссе

Под будущим асфальтом археологи нашли остатки древних ферм, кузниц и металлургических печей. Это показало, что регион был центром активной хозяйственной деятельности. На участке Хельесте обнаружили доисторическую ферму рядом с крупнейшей группой петроглифов Вестманланда. Это говорит о том, что жилища и места поклонения не разделялись — жизнь и духовность шли рука об руку.

Исторический контекст

Проект Е18, финансируемый Шведским транспортным управлением (Trafikverket), стал примером того, как инфраструктурные работы могут открыть новые страницы истории. Перед тем как шоссе навсегда скроет землю, археологи сумели зафиксировать тысячи лет человеческих историй: от пепла погребальных костров до железных орудий и украшений.

3 интересных факта

  • Викинги нередко проводили кремации на видных местах — это был не только ритуал, но и символ власти.
  • Лошади в погребениях считались проводниками в загробный мир и статусным атрибутом.
  • Вертикально вбитые мечи, как в Вибю, — редчайшая находка, встречающаяся лишь в нескольких регионах Европы.

Мифы и правда (ClaimReview)

Миф: викинги всегда хоронили умерших в кораблях.
Правда: лишь немногие знатные люди удостаивались корабельных захоронений. Большинство ритуалов проходило на земле, часто с кремацией.

Миф: с приходом христианства языческие обряды исчезли мгновенно.
Правда: традиции сосуществовали столетиями, особенно в отдалённых регионах.

Миф: женские погребения всегда были скромными.
Правда: в некоторых могилах женщины имели столь же богатое убранство, как и мужчины-воины.

FAQ

Почему археологи начали раскопки именно здесь?
Раскопки стали частью подготовки к строительству трассы Е18 — обычная практика в Швеции перед крупными проектами.

Что случится с найденными артефактами?
Большая часть экспонатов передана в Государственный исторический музей Швеции и доступна для изучения.

Можно ли увидеть место раскопок?
Некоторые участки временно открыты для посетителей в рамках выставочных программ музея "Arkeologerna".

