На ближайшем пленарном заседании Государственной Думы, запланированном на 4 июля, в первом чтении будет рассмотрен законопроект, касающийся обязательного согласования зарубежных поездок парламентариев. Об этом проинформировал Василий Пискарев, возглавляющий комитет нижней палаты парламента по вопросам безопасности и борьбы с коррупцией.

Инициатива была представлена на рассмотрение Госдумы 25 июня группой законодателей, включающей как сенаторов, так и депутатов. Пискарев сообщил, что на предстоящем заседании Совета Госдумы планируется обсуждение данного законопроекта, предусматривающего возможность досрочного прекращения полномочий парламентариев за несанкционированные выезды за рубеж.

Пискарев подчеркнул важность этой инициативы в своем сообщении в Telegram-канале, акцентируя внимание на необходимости более строгого контроля за перемещениями парламентариев за пределы страны.

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