На ближайшем пленарном заседании Государственной Думы, запланированном на 4 июля, в первом чтении будет рассмотрен законопроект, касающийся обязательного согласования зарубежных поездок парламентариев. Об этом проинформировал Василий Пискарев, возглавляющий комитет нижней палаты парламента по вопросам безопасности и борьбы с коррупцией.
Инициатива была представлена на рассмотрение Госдумы 25 июня группой законодателей, включающей как сенаторов, так и депутатов. Пискарев сообщил, что на предстоящем заседании Совета Госдумы планируется обсуждение данного законопроекта, предусматривающего возможность досрочного прекращения полномочий парламентариев за несанкционированные выезды за рубеж.
Пискарев подчеркнул важность этой инициативы в своем сообщении в Telegram-канале, акцентируя внимание на необходимости более строгого контроля за перемещениями парламентариев за пределы страны.
Фото: From Wikimedia Commons/ FOTOBANK.ER (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Forbes: украинцы не могут позволить себе потерю уничтоженных Россией Су-27
После удара ВС РФ по Миргороду в США выразили беспокойство из-за уязвимости истребителей ВСУ для российских дронов и ракет.
Bloomberg: российские подлодки за 2 года произвели несколько операций у Британии
Российские подводные лодки были несколько раз обнаружены у берегов Великобритании за последние два года. О произошедшем информирует американское информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Институт экономики описал трудовые стратегии русскоязычных релоканток
Русскоговорящие эмигрантки плохо владеют языком принимающей страны и испытывают различные трудности на рынке труда.
Онколог Каприн: с 1 сентября врачи смогут назначать лечение онкобольным вне инструкции
Врачи с начала осени 2024 года смогут решать, какое лечение требуется пациенту со злокачественными опухолями, выходя за рамки установленной инструкции, при условии, что необходимые действия уже были проделаны, но безуспешно. Об этом информировал в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.