Президент Вьетнама То Лам выразил уверенность в перспективах развития отношений между двумя странами в будущем после проведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
Российский государственный деятель прибыл в Ханой вечером перед прошедшими переговорами. В ходе своего выступления для представителей прессы президент Вьетнама выразил уверенность в дальнейшем развитии наших взаимоотношений, отметив успешность проведенного визита президента Путина и стремление руководства, народа, а также усилия министерств и ведомств обеих стран.
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