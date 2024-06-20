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Вьетнам уверен в развитии отношений с Россией
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:01

Вьетнам уверен в развитии отношений с Россией

Президент Вьетнама То Лам выразил уверенность в перспективах развития отношений между двумя странами в будущем после проведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Российский государственный деятель прибыл в Ханой вечером перед прошедшими переговорами. В ходе своего выступления для представителей прессы президент Вьетнама выразил уверенность в дальнейшем развитии наших взаимоотношений, отметив успешность проведенного визита президента Путина и стремление руководства, народа, а также усилия министерств и ведомств обеих стран.

Фото: www.flickr.com/dronepicr (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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