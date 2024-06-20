В рамках осуществления задуманного проекта Центра атомной медицины и технологий господин Алексей Лихачев, руководитель государственной корпорации "Росатом", доложил представителям СМИ о текущем этапе совместной работы России и Вьетнама.



"Мы находимся в начальной стадии реализации плана Центра атомной медицины и технологий. Этот центр станет заметным учреждением с высоким уровнем компетентности и значительными исследовательскими возможностями… Начнем в этом году активную практическую деятельность", — прокомментировал Лихачев.



Он отметил, что данный проект не является первым и не будет последним совместным усилием России и Вьетнама в области атомных технологий.



"У нас имеется общая программа с вьетнамскими специалистами, и мы продолжаем ее расширять, предлагая нашим партнерам возможность создания нового центра ядерного исследования", — дополнил глава компании "Росатом".

Фото: www.flickr.com/IAEA Imagebank (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)